Oft werden Menschen, die in Berlin Kultur machen, von der Politik belächelt. Mal gelten sie als hoffnungslose Träumer, die sich ja schließlich freiwillig auf ihren brotlosen Job eingelassen haben, mal als ökonomische Randerscheinung: als Sahnehäubchen und Luxus, den sich eine Stadt erst einmal leisten können muss.

Dass das Gegenteil keine Frage der Überzeugung ist, sondern sich mit nüchternen Zahlen belegen lässt, zeigt eine neue datenbasierte Studie des Instituts für kulturelle Teilhabeforschung. Vorgestellt wurde sie am Montagvormittag im Foyer der Deutschen Oper; gefördert wurde sie von der Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Zu den eindrücklichsten Befunden gehört dieser: Jeder Euro, der in Kultur investiert wird, erzeugt im Schnitt 3,50 Euro, die in die Hauptstadt zurückfließen. Die meisten Einnahmen entstehen durch Ausgaben vor, während und nach Kulturveranstaltungen, der größte Anteil entfällt auf Tou­ris­t*in­nen, die zu 63 Prozent angeben, dass sie wegen der Kultur nach Berlin gekommen sind. Würde man Publikumsmagnete wie die Stiftung Berliner Mauer, die Topographie des Terrors und die Gedenkstätte Hohenschönhausen einbeziehen, läge der Effekt noch höher: Dort fließen für jeden Euro 7 Euro zurück.

190 Millionen in zwei Jahren verschenkt

Insgesamt, so errechnet es das Institut, verdient Berlin jährlich 1,35 Milliarden Euro mit Kultur. Man kann sich also leicht ausrechnen, auf wie viele Einnahmen die Stadt durch den Kulturabbau der letzten beiden Jahre freiwillig verzichtet hat: 2025 gab es rund zwölf Prozent weniger Fördergelder, in diesem Jahr knapp elf Prozent. Zusammen ist das ein Gewinn von knapp 190 Millionen Euro, die sich Berlin auf diese Weise durch die Lappen gehen ließ.

Ebenfalls bemerkenswert: Die Politik thematisiert längst, dass Kultur in Berlin ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, spricht aber ungern darüber, in welchem Maße. Nun liegen auch dazu Zahlen vor. Mit einer Bruttowertschöpfung von 12 bis 14 Milliarden Euro, 200.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von mehr als 40 Milliarden Euro übertrifft die Berliner Kultur- und Kreativwirtschaft klassische Industriebranchen der Stadt wie die Pharmaindustrie oder den Maschinenbau. Da fragt man sich schon, warum die Se­na­to­r*in­nen für Kultur und Wirtschaft in Berlin nicht enger zusammenarbeiten.

 Vier oder mehr Besuche von Kulturveranstaltungen reichen, um das Wohlbefinden zu steigern

Eine weitere eindrückliche Zahl betrifft nicht die Wirtschaft, sondern das Wohlbefinden. Mithilfe repräsentativer Umfragen unter Ber­li­ne­r*in­nen zu ihrer Haltung gegenüber Kultur, ihrem Einkommen sowie weiterer Studien der Glücksforschung kommt das Institut zu dem Ergebnis, dass Kultur selbst in homöopathischen Dosen das Leben messbar verbessern kann. Im Sta­tis­ti­ke­r*in­nen­sprech heißt das Well-Being. Vier oder mehr Besuche von Kulturveranstaltungen steigern das Wohlbefinden laut Thomas Renz vom Institut so stark wie ein um bis zu 2.700 Euro erhöhtes Jahreseinkommen. „Kein Wunder, dass es anderswo längst Kultur auf Rezept gibt“, sagt Vera Allmanritter, ebenfalls vom Institut.

Nur in einem Punkt widersprechen die Zahlen des Instituts den gängigen Erzählungen nicht. Tatsächlich verdienen drei Viertel der 32.420 solo-selbständigen Künst­le­r*in­nen in Berlins freier Szene sehr schlecht: weniger als 22.000 Euro im Jahr. Wie es um deren Well-Being steht, führten die In­sti­tuts­mit­ar­bei­te­r*in­nen am Montagmorgen nicht weiter aus.