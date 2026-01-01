piwik no script img

Küstenort will mehr TourismusEin neuer Name für die Suchmaschinen

von Svenja Bergt

Ein italienischer Küstenort wird von Suchmaschinen übersehen – und will jetzt handeln. Der Fall könnte Schule machen, findet unsere Autorin.

Menschen und Sonnenschirme dicht gedrängt an einem Strand
Während Barcelona – im Bild der Strand Barceloneta – weniger Tou­ris­t:in­nen will, ist es im italienischen Vallecrosia umgekehrt Foto: Quique Garcia/picture alliance/dpa

E inen langen Strand, mildes mediterranes Klima, ein historisches Zentrum, dem Tourismus gegenüber aufgeschlossene Be­woh­ne­r:in­nen und sogar einen Bahnhof – der italienische Ort Vallecrosia hat viel von dem, was ein guter Ferienort so braucht. Aber eines fehlt. Zumindest nach Ansicht der lokalen Politik: ein passender Name.

Denn während Vallecrosia für Menschen ohne großartige Italienischkenntnisse erstmal vor allem nach Italien klingt, sind die Algorithmen von Suchmaschinen natürlich viel weiter. Valle = Tal, Vallecrosia muss also ein Ort irgendwo im Hinterland sein. Für einen Urlaubsort an der Küste ist es allerdings eher schlechtes Marketing, wenn Reisewillige, die so etwas wie Urlaub + Italien + Meer eingeben, Vallecrosia nicht in der Ergebnisliste erhalten. Der Ort will also seinen Namen ändern: Vallecrosia al Mare.

Geht die Strategie auf, könnte sie womöglich Schule machen – wenn auch in die andere Richtung. Denn wenn eine Namensänderung für digitale Sichtbarkeit sorgen kann, ginge das nicht auch umgekehrt? Mit einem Namenswechsel hin zu mehr digitaler Unsichtbarkeit? Denn das Problem vieler Orte und Städte ist üblicherweise nicht zu wenig Tourismus. Sondern zu viel. Amsterdam? Barcelona? Venedig? Koh Samui? Kyoto? Die lokale Bevölkerung würde wohl einiges dafür geben, weniger Reisende empfangen zu müssen. Ein digitaler Tarnumhang wäre da praktisch. Warum also nicht mal einen neuen Namen ausprobieren?

Das Gegenteil von hip

Für Orte in Deutschland bietet sich da der Namenszusatz „Bad“ an. Den zu bekommen ist zugegebenermaßen etwas kompliziert, aber dann könnte er wirken: Deutsche wissen, dass solche Orte in der Regel das Gegenteil von hip sind, und im Englischen sorgt „bad“ mindestens für Irritationen. Füssen, das lieber sein Lifestyle-Image behalten als ein Kur-Image bekommen will, hat sich daher jüngst gegen das Tragen des frisch verliehenen Titels entschieden.

International wäre vielleicht eine komplette Namensänderung wirksamer, um die Algorithmen zu verwirren. Die Umsetzung würde eine Menge Aufwand bedeuten, das ist klar. Aber wenn es mehr bringt als das Arsenal an Maßnahmen und Kontrollen, die derzeit aufgefahren werden – von Eintrittsgeldern über Bettenobergrenzen bis hin zu Sperrstunden – könnte es lohnen.

Ob auch Vallecrosia eines Tages zu den Orten gehört, die wünschten, etwas weniger Tou­ris­t:in­nen anzuziehen? Falls ja, haben sie dort immerhin einen einfachen Ausweg: das „al Mare“ ließe sich unkompliziert wieder aus dem Namen streichen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Svenja Bergt

 Redakteurin für Wirtschaft und Umwelt
schreibt über vernetzte Welten, digitale Wirtschaft und lange Wörter (Datenschutz-Grundverordnung, Plattformökonomie, Nutzungsbedingungen). Manchmal und wenn es die Saison zulässt, auch über alte Apfelsorten. Bevor sie zur taz kam, hat sie unter anderem für den MDR als Multimedia-Redakteurin gearbeitet. Autorin der Kolumne Digitalozän.
Themen #Kolumne Digitalozän #Reisen #Digitalisierung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Handy mit Tape auf roten Hintergrund geklebt
US-Sanktionen gegen HateAid Von wegen selbstständig
Kommentar von Svenja Bergt

US-Einreiseverbote für Personen, welche die USA in Sachen digitaler Regeln bedrohen? Für Europa muss das Anlass sein, digital unabhängig zu werden.

Jörg Ludwig, Gründer und Geschäftsführer der IServ GmbH, hält einen Laptop in den Händen, auf dem das Webportal von IServ angezeigt wird.
Digitalisierung in Schulen Ersetzt Hannover heimische Software mit US-Big-Tech?

In Hannover will die Stadtverwaltung ihre Schul-IT zentralisieren – ohne die beliebte Plattform IServ. Dagegen laufen Schulen und Eltern Sturm.

Von Nadine Conti
Eine junge Frau liegt schlafend auf einer Matraze und trägt eine Schlafmaske in Kuschletieroptik mit Ohren und Einhorn
Digitalisierung im Alltag Schlafen? Nur mit Cloud-Anschluss
Kolumne Digitalozän von Svenja Bergt

Eigentlich ist Schlafen eine der Technologie-unabhängigsten Tätigkeiten überhaupt. Kein Wunder, dass die Industrie auf Ideen kommt – die Folgen haben.

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Forderung von CSU-Ministerin Bayern will Cannabis-Legalisierung zurückdrehen
2
Verschärfungen im Strafrecht Hubig zündet zu Silvester einen Kracher
3
Offene Grenzen Mission impossible?
4
Schäden durch Silvesterböller Schluss mit der privaten Knallerei
5
Juristin über Kölner Silvesternacht „Gewalt gegen Frauen ist kein importiertes Problem“
6
Rechtskatholischer Lobbyismus Zu Tisch mit Opus Dei