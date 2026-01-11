piwik no script img

DatenschutzWarum Whatsapp wie ein offenes Telefonbuch mit Fotos ist

Forscher fanden für eine Studie rund 3,5 Milliarden bei Whatsapp registrierte Telefonnummern heraus – zum Teil mit Bild und persönlichen Informationen.

Ein aufgeschlagenes Telefonbuch
Whatsapp ist quasi ein großes Telefonbuch, und vielen der Nummern in diesem Telefonbuch sind Profilfotos zugeordnet Foto: Norman Owen Tomalin/Avalon/imago

Von

Svenja Bergt

Signal oder Threema? Telegram oder Whatsapp? Wire oder KakaoTalk? Oder gleich mehrere Apps für verschiedene Freundeskreise? Die Welt der Messenger ist groß und unübersichtlich, am Ende entscheiden sich viele für den Platzhirsch und laden Whatsapp herunter. Dazu trägt der Netzwerkeffekt bei: Alle gehen dahin, wo alle sind. Doch bei Whatsapp sind die Nut­ze­r:in­nen ziemlich transparent.

Die Studie

Auch wenn Whatsapp die Inhalte der versendeten Nachrichten verschlüsselt – jenseits dessen sind persönliche Nut­ze­r:in­nen­da­ten ziemlich leicht verfügbar. Das zeigt nun eine Gruppe von Wiener For­sche­r:in­nen in einem auf der Entwicklerplattform Github veröffentlichten Paper. Denn Whatsapp ist quasi ein großes Telefonbuch, und vielen der Nummern in diesem Telefonbuch sind Profilfotos zugeordnet sowie weitere persönliche Informationen, etwa zum Wohnort, zum Arbeitgeber, zur sexuellen Orientierung oder zu politischen Überzeugungen.

Die For­sche­r:in­nen zeigen, welche Konsequenzen das hat. Sie überlegten sich Bereiche von Telefonnummern, zum Beispiel beginnend bei 0049150 für Deutschland, mit denen Whatsapp-Accounts verknüpft sein könnten, und definierten schließlich 63 Milliarden Nummern für 245 Länder und Territorien. Diese ausgedachten Nummern glichen sie dann über Whatsapp-Konten mit den Servern des Dienstes ab.

Am Ende erhielten sie so rund 3,5 Milliarden bei Whatsapp registrierte Telefonnummern – gut die Hälfte davon samt Bild und etwa ein Drittel samt persönlichem Infotext. Anhand einer Stichprobe von einer halben Million der Konten fanden die For­sche­r:in­nen heraus, dass etwa zwei Drittel der Profilfotos ein menschliches Gesicht zeigen. Ihre Ergebnisse stellen sie im Februar auf einer Fachkonferenz in Kalifornien vor.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Was bringt’s?

Wenn Kriminelle Zugriff auf solche Daten erhalten, könnten diese „für Spam-Kampagnen, Phishing-Angriffe oder Robocalls missbraucht werden, was ernsthafte Risiken für die Privatsphäre und Sicherheit mit sich bringt“, schreiben die Forscher:innen. Persönliche Angaben wie der Arbeitsplatz oder die sexuelle Orientierung können, je nach politischer Situation, auch Menschen in Gefahr bringen.

Die For­sche­r:in­nen haben vor der Veröffentlichung mehrfach den Whatsapp-Mutterkonzern Meta kontaktiert und auf die Gefahr hingewiesen, schließlich sogar ihre Veröffentlichung verschoben, um Meta mehr Zeit für die Umsetzung der technischen Gegenmaßnahmen zu geben. Doch mal ein paar Telefonnummern durchprobieren, das bleibt möglich.

Solange also nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Plattformen wie Whatsapp sämtliche Standardeinstellungen auf möglichst privat zu setzen haben, müssen sich die Nut­ze­r:in­nen selbst darum kümmern – und um Datenminimierung. Denn Meta kann die persönlichen Informationen natürlich trotzdem auswerten.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Big Tech #WhatsApp #Datenschutz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen und Sonnenschirme dicht gedrängt an einem Strand
Küstenort will mehr Tourismus Ein neuer Name für die Suchmaschinen
Kolumne Digitalozän von Svenja Bergt

Ein italienischer Küstenort wird von Suchmaschinen übersehen – und will jetzt handeln. Der Fall könnte Schule machen, findet unsere Autorin.

Eine Person mit Kalbeln auf dem Kopf schaut in ein Smartphone
Social Media ab 16 Jahren Ein Mindestalter schont die Plattformen
Kommentar von Svenja Bergt

Die Nutzung von Social Media wird heute vielfach mit dem Konsum von Alkohol und Tabak verglichen. Eine Gefahr, die auch für Erwachsene gilt.

Hand einer Person, die ein Handy in einem Bällebad hält.
EU geht gegen X vor Es geht um mehr als ums Geld
Kommentar von Svenja Bergt

Die EU verhängt eine Geldbuße gegen die Social-Media-Plattform X. Die Summe ist überschaubar – doch das darf nicht täuschen. Denn es geht um mehr.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Streitgespräch über Brandmauern „Es gibt Schnittmengen zwischen Union und AfD“
2
Nach Blackout in Berlin „Vulkangruppe“ bedauert Zeitpunkt des Anschlags
3
Volksentscheid Berlin autofrei startet Die Wende der Wende
4
Altersarmut in Hamburg Sozialamt zieht Flaschenpfand von Sozialhilfe ab
5
Nach Brandanschlag gegen Linkenpolitiker Die Grenze zur Gewalt will nicht jeder in der Linken sehen
6
Debatte um Genitalverstümmelung Von allen guten Feministinnen verlassen