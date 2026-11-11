KNA | In Deutschland steigt die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung weiter stark an. Allein im Oktober kamen knapp 1.900 neue hinzu. Vom 1. Januar bis zum 31. Oktober gingen damit insgesamt 16.869 Anträge ein. Das geht aus Daten des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Bafza) hervor, die der Rheinischen Post vorliegen.

Damit hat sich die Zahl seit dem Sommer fast verdreifacht: Bis Ende Juni waren 5.862 Anträge eingegangen, bis Ende September bereits 14.977. Im gesamten Jahr 2025 waren es nur 3.879 Anträge, im Jahr 2024 2.249.

Sorge vor dem Ernstfall

Fachleute führen den Anstieg vor allem auf die angespannte Sicherheitslage und die Bedrohung durch Russland zurück. Zwar hält Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eine Rückkehr zur Wehrpflicht derzeit nicht für nötig. Die Unsicherheit unter jungen Menschen treibt die Zahl der Anträge aber dennoch nach oben. Ein weiterer Grund seien Meldungen über sexualisiertes Fehlverhalten in der Bundeswehr. Dazu hat Pistorius am Mittwoch eine Dunkelfeldstudie vorgestellt. Demnach hat mehr als jede dritte Soldatin in den zwölf Monaten vor der Befragung verbale sexuelle Belästigung erlebt.

Zum Jahresanfang trat das neue Wehrdienstmodernisierungsgesetz in Kraft. Seitdem bekommen alle Deutschen ab dem Geburtsjahrgang 2008 zum 18. Geburtstag einen Fragebogen, mit dem die Bundeswehr ihre Bereitschaft und Eignung für einen Wehrdienst abfragt. Für Männer ist das Ausfüllen verpflichtend, für Personen mit anderem Geschlechtseintrag freiwillig. Junge Männer müssen sich außerdem wieder mustern lassen, flächendeckend allerdings erst ab Juli 2027. Der Wehrdienst selbst bleibt freiwillig, die Wehrpflicht ist weiterhin ausgesetzt.

Den Kriegsdienst verweigern kann man trotzdem schon jetzt, vorsorglich. Beratungsstellen wie die der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) oder der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) berichten seit Monaten von wachsendem Zulauf.

Gewissensgründe schriftlich darlegen

Ein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung ist schriftlich beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr einzureichen. Dieses leitet ihn – in der Regel nach Feststellung der gesundheitlichen Eignung durch die Musterung – an das Bafza weiter, das über den Antrag entscheidet.

Entscheiden könne das Amt, sobald ein unterschriebenes Anschreiben vorliege, das sich auf das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung nach Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes beruft, sagte eine Bafza-Sprecherin der Rheinischen Post. Hinzu kämen ein tabellarischer Lebenslauf sowie „eine ausführlich und persönlich verfasste Begründung, in der die Beweggründe für die Gewissensentscheidung dargestellt werden“.