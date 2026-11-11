Die neusten Fälle, die an die Öffentlichkeit gelangten, spielten sich in Weißenfels ab. Im Sanitätsregiment in der Sachsen-Anhalt-Kaserne soll es unter Ausbildern einen Wettbewerb darüber gegeben haben, wer mit mehr Rekrutinnen Sex habe. Anfang November nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen fünf Männer auf. Sie sollen ihre Rolle als Vorgesetzte dafür benutzt haben, um sich den jungen Frauen gegenüber übergriffig zu verhalten. Nach Recherchen des Spiegel soll eine der Frauen, die zum Sex gedrängt worden seien, noch minderjährig gewesen sein.

Die Bundeswehrführung scheint erkannt zu haben, dass auch diese krassen Fälle in den Streitkräften keine Ausnahme sind, sondern innerhalb einer bestimmten Struktur stattfinden. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr erlebten 72 Prozent der Soldatinnen in ihrer Dienstzeit schon einmal sexuelle Belästigungen – doch gemeldet wurden nur die wenigsten Fälle. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte zu den Studienergebnissen, dass sie das Ausmaß der bislang bekannten Meldezahlen deutlich überschreite.

 Die Betroffenen wollen kein Aufsehen erregen, sie haben kein Wissen und kein Vertrauen in die Meldewege Boris Pistorius, Verteidigungsminister

Die hohe Dunkelziffer nicht gemeldeter Übergriffe, sei besorgniserregend, so der Verteidigungsminister. „Die Betroffenen wollen kein Aufsehen erregen, sie haben kein Wissen und kein Vertrauen in die Meldewege.“ Der Studie zufolge meldeten Soldatinnen Vorfälle von sexualisierter Gewalt nur in einem von drei Fällen, sexuelles Fehlverhalten in Form von Sprüchen gar nur in einem von fünf Fällen.

Rücklaufquote von 18 Prozent

Die Untersuchung ging auf eine Initiative der ehemaligen Wehrbeauftragen des Bundestags, Eva Högl (SPD), zurück und wurde Ende 2025 in Auftrag gegeben. Die Forschenden schickten anonymisierte Fragebögen an 45.000 Soldat*innen. Die Rücklaufquote lag demnach bei 18 Prozent, sodass 8.100 Fragebögen ausgewertet und statistisch nach Dienstgradgruppe und Teilstreitkraft gewichtet wurden. So entstand laut den Forschenden ein repräsentatives Bild. Zusätzlich führten sie 60 Gruppen- und Einzelinterviews.

„Es war uns von Anfang an klar, dass diese Analyse unerfreuliche Wahrheiten zutage fördern könnte“, sagte Pistorius, nachdem er die Ergebnisse gemeinsam mit Generalinspekteur Carsten Breuer dem Verteidigungsausschuss des Bundestags vorgestellt hatte. Laut der Studie gaben 9 Prozent der befragten Soldatinnen und 3 Prozent der Soldaten an, innerhalb der vergangenen 12 Monate körperliche Übergriffe erlebt zu haben.

Junge Frauen in niedrigen Mannschaftsgraden waren demnach besonders häufig von sexualisierter Gewalt und Grenzüberschreitungen betroffen. Auch nicht heterosexuelle Männer standen überproportional häufig im Fokus.

Als ebenso vernichtend muss für alle Vorgesetzten in der Bundeswehr inklusive des Verteidigungsministers die Sicherheitsstruktur betrachtet werden. Lediglich 28 bis 45 Prozent der Befragten gaben an, dass der Meldeprozess gut funktioniere. „Je nach Kategorie des sexualisierten Fehlverhaltens geben zwischen 56 und 66 Prozent an, dass sie keine Meldung abgegeben haben, weil sie kein Aufsehen erregen wollten“, heißt es in der Studie.

Expertin: „Nicht überraschend“

„Die Studienergebnisse sind nicht überraschend“, sagt Karen Hagemann der taz. Die Professorin für Geschichte ist Mitbegründerin des Forschungsnetzwerks Militär, Krieg und Geschlecht. „Ich bin eher überrascht davon, dass Pistorius und die anwesenden Herren so überrascht waren.“ Für einschlägig Forschende sei das Thema sexualisierte Gewalt bei den Streitkräften nichts Neues.

Solange es nur knapp 14 Prozent Frauen in der Bundeswehr gebe, erfüllten sie dort die Rolle von Token. „Sie können nur bestehen, wenn sie sich der Mehrheitskultur anpassen.“ Die Forschung spreche von einer Schwelle von 25 bis 30 Prozent, ab der eine Minderheit in einer Institution mit der Aussicht auf Erfolg Einfluss auf die Kultur nehmen und diese verändern könne.

„Das Militär ist traditionell eine von heterosexuellen Männern dominierte Institution“, sagt sie. „Man könnte historisch auch von einem Männerbund mit toxischer Männlichkeitskultur sprechen – und eine Kultur zu verändern, ist bekanntlich eine sehr schwierige Aufgabe.“

Pistorius hat sich diese Aufgabe zum Ziel gesetzt. „Für mich war klar, dass diese Dunkelfeldstudie der Anfang und nicht das Ende dieses Themas ist.“ Der Verteidigungsminister legte einen Aktionsplan mit 34 Maßnahmen vor, darunter die bereits Anfang November eingerichtete Beratungsstelle Help. Sie stehe „außerhalb der truppendienstlichen Hierarchie“, betonte Pistorius, Betroffene könnten sich deshalb „vertraulich“ melden. Zudem soll eine spezielle Ermittlungsgruppe geschaffen und in der Aus- und Weiterbildung stärker für das Thema sensibilisiert werden.