D ie Welt der Verteidigungspolitik steckt voller Inkarnationen von Klischees, und das tut weh. So saß ich neulich bei einer Diskussion über „die junge Generation“ und ihren Bezug zur Wehrpflicht und Bundeswehr. Der Artikel „die“ wurde tatsächlich immer wieder so betont, als gäbe es exakt eine junge Generation und als habe sie exakt eine Haltung zur Bundeswehr: Irgendwie skeptisch gegenüber der Wehrpflicht, aber irgendwie trotzdem gesellschaftlich engagiert und vor allem irgendwie aufgeschlossen gegenüber dem Gedanken, dass Deutschland ein sehr starkes Militär brauche.

Es war eine Diskussion der Deutschen Atlantischen Gesellschaft (aka. Nato-Vorfeld), genauer gesagt ihrer Jugendorganisation, die ich davor nicht kannte. Das Publikum wirkte so, als hätte man extrem ambitionierte Politikwissenschafts-Studierende mit Rentnern aus der Bonner Republik, die jeden Morgen das Update des Institutes for the Study of War über die neuesten Frontverläufe in der Ukraine lesen, in einem Raum gesteckt. Man verstand sich also gut!

Dass der Raum, in dem man gemeinsam saß, der Ballsaal des Berliner Hotels Adlon war, nutzte der Sache bestimmt. Auch ich hätte mich als ambitionierter Politikwissenschaftsstudent über das Buffet hergemacht, hätte ich es geschafft, mich bei der Veranstaltung einzuschleichen.

Diesmal hatte ich es aber auf die letzte Panel-Diskussion abgesehen, in der es darum ging, wie die „Generation Zeitenwende“ auf die Bundeswehr blickt. Bis zum Ende wurde nicht klar, ob das Wortspiel – Generation Zeitenwende, Gen Z – vielleicht doch ein Versehen war. Denn die Diskussion touchierte die Proteste, die sich ja vor allem auch gegen mögliche Wehrpflicht-Pläne richteten, nur am Rande.

Große Einigkeit bei Kleinigkeiten

Stattdessen war das Panel sich einig darüber, dass die Bundeswehr dringend mehr von allem braucht: Leute, Waffen, Geld. Oder, wie es Moderator Fabian Frenger von der „jungen“ Atlantischen Gesellschaft formulierte: „Die Aufstellung einer kriegstüchtigen Bundeswehr ist das Gebot der Stunde.“

Weder der ehemalige Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Quentin Gärtner, noch die CDU-Abgeordnete Vivian Tauschwitz oder der Wissenschaftler Friedrich Opitz von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik wollten da auf dem Podium widersprechen. Sie diskutierten lediglich über die Frage, wie das am besten zu erreichen wäre.

Der minimale Anspruch, Jugendliche doch bitte zumindest einzubeziehen, wenn es um ihre Belange geht (Wehrdienst), war die maximale Forderung auf dem Podium. Sowohl Tauschwitz als auch Gärtner sprachen sich für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für junge Männer und Frauen aus, bei dem sie nicht zur Bundeswehr müssten, aber könnten.

Unterhaltsam wurde die Diskussion, als sich Gärtner wohl auch mit Blick auf seine Gefolgschaft bei Social Media Mühe gab, das versteifte Adlon-Publikum etwas aufzulockern. „Die Wehrpflicht hatte in den Erzählungen unserer Väter etwas mit Alkoholismus und mit Furzen in Feuerzeugen zu tun“, sagte er. Ich habe gelacht! Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Bonner Politikveteranen, die hinter mir saßen, den Witz wirklich registriert haben, weil er an diesem Ort so angenehm deplatziert war.