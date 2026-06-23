Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa ist eine 26-jährige Frau am Strand ums Leben gekommen. Ein weiterer Mann wurde verletzt. Der Vorfall ereignete sich am beliebten Strand „Widrada“, wo Trümmer einer russischen Kampfdrohne die Urlauberin trafen. Nach Angaben von Augenzeugen wurde die junge Frau direkt am Strand von einem Splitter des unbemannten Luftgefährts getroffen und tödlich verletzt.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung, Oleg Kiper, griffen russische Streitkräfte die Region am Vormittag des 23. Juni mit Kampfdrohnen an. Dabei kam es zu dem tödlichen Einschlag an der Küste der Stadt.

„Ich habe einfach nur am Strand gelegen“, berichtet eine Frau in Badekleidung der taz. „Auf einmal habe ich den Schrei eines Mannes gehört. Er hat geschrien:,Helft uns, helft uns. Holt einen Rettungswagen. Schnell.' Ich habe auf die Frau gesehen, die neben ihm lag, und verstanden, dass sie bereits tot ist.“ Nur wenige Minuten zuvor habe sie die Getötete noch lebendig gesehen. Anschließend hätten die Strandbesucher anliegende Häuser aufgesucht, um Schutz vor weiteren Angriffen zu suchen. Wenig später seien Polizei, Staatsanwaltschaft und ein Leichenwagen gekommen; das Areal wurde für die Öffentlichkeit abgesperrt.

Die Region Odessa steht seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine regelmäßig unter Beschuss aus der Luft und vom Schwarzen Meer. Dabei kommen Drohnen und Raketen zum Einsatz. In jüngster Zeit wurden wiederholt zivile Infrastruktur und Schiffe in der Region beschädigt oder getroffen. Bereits zuvor wurden wiederholt zivile Ziele getroffen. Erst vor wenigen Tagen wurde ein landwirtschaftlicher Betrieb im Bezirk Odessa bei einem nächtlichen Angriff beschädigt. Dabei kam eine Person ums Leben, drei weitere wurden verletzt.

Drohnen- und Raketenangriffe

Auch in anderen Regionen der Ukraine kommt es weiterhin zu schweren Angriffen, darunter ein jüngster Raketenangriff auf Krywyj Rih, bei dem mehrere Menschen getötet und verletzt wurden.

Russische Streitkräfte haben am Sonntag außerdem einen Drohnenangriff auf den Stadtbezirk Saltiwskyi in der ostukrainischen Stadt Charkiw verübt. Dabei wurde eine Frau verletzt. Nach Angaben des Leiters der Regionalverwaltung von Charkiw, Oleg Synehubow, traf eine russische Kampfdrohne ein Gebiet im Saltiwskyi-Bezirk. Eine 48-jährige Frau erlitt dabei Verletzungen an den Beinen. Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, erklärte, dass der Einschlag der Drohne in der Nähe eines mehrstöckigen Wohnhauses registriert wurde.

Am Montag kamen außerdem bei einem ukrainischen Angriff auf ein Industrieobjekt – ukrainischen Angaben zufolge eine Rüstungsfirma – in der russischen Stadt Woronesch fünf Menschen ums Leben. Auch Wohnhäuser und Fahrzeuge wurde beschädigt, wie die BBC unter Berufung auf russische Quellen berichtet.