Taiwans knapp 20 Millionen Wahlberechtigte haben den Parteien bei den Kommunalwahlen ein gemischtes Ergebnis beschert: So konnte die Peking-freundliche Kuomintang (KMT) sowohl die Hauptstadt Taipeh als auch die bevölkerungsreichste Metropolregion New Taipei City verteidigen. Gleichzeitig verlor sie insgesamt vier Landkreise plus die Stadt Taichung an die regierende Demokratische Fortschrittspartei (DPP). Die DPP konnte damit immerhin ihr bestes Wahlergebnis seit zehn Jahren sichern.

Der mediale Fokus richtet sich traditionell auf den Bürgermeisterposten von Taipeh, der gemeinhin als Sprungbrett für künftige Präsidentschaftskandidaten gilt. Der wiedergewählte KMT-Politiker Chiang Wang-an dankte während seiner Siegesrede nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, sondern explizit auch seinem Gegenkandidaten Puma Shen und dessen Anhängern: „Gemeinsam haben wir ein großes Fest der Demokratie zustande gebracht“, sagte der 47-Jährige.

Die Lebendigkeit der taiwanischen Demokratie ist tatsächlich über alle Zweifel erhaben. Das zeigte sich unter anderem an den tausenden, im Ausland lebenden Taiwanern, die während der letzten Tage in die Heimat gereist sind, um ihre Stimme abgeben zu können. Am Abend vor der Wahl waren der Flughafen Taoyuan und die Zugnetze derart überfüllt, dass einige Sonderzüge nach Mitternacht eingesetzt werden mussten.

Doch ebenso wahr ist, dass die Demokratie Taiwans mittelbar in Gefahr ist. Die Drohkulisse Pekings kreist zumindest unterbewusst wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Taiwaner. Die Parteiführung der Volksrepublik China betrachtet die benachbarte Insel als Teil ihres Territoriums und droht regelmäßig mit militärischer Gewalt.

Die KMT-Vorsitzende auf China-Kurs

In einer ersten Reaktion zu den Wahlen am Sonntag hieß es aus Peking, dass man das Ergebnis „zur Kenntnis genommen“ habe. Die innenpolitische Lage auf der Insel könne allerdings „nicht den historischen Trend aufhalten, dass das Mutterland wiedervereinigt werden muss und unweigerlich wiedervereinigt werden wird“, teilte eine Sprecherin des Büros für Taiwan-Angelegenheiten mit. Die Regierung werde weiterhin „entschlossen gegen separatistische Kräfte der Taiwan-Unabhängigkeit vorgehen“.

Für Peking sind die politischen Seiten klar verteilt: Die regierende DPP und insbesondere Präsident Lai Ching-te (William Lai) werden als Separatisten bewertet und mit Sanktionen und martialischen Drohungen abgestraft. Die KMT hingegen wird mit Versprechen auf Marktzugänge und Appelle an das chinesische Nationalgefühl umgarnt.

Bei der amtierenden KMT-Parteivorsitzenden Cheng Li-wun scheint die Botschaft zu fruchten. Sie vertritt den wohl offensten Annäherungskurs gegenüber Peking innerhalb des taiwanischen Mainstreams. Einst war die 57-Jährige laut eigener Aussage „fundamentale Unabhängigkeitsaktivistin“, doch hat sie längst eine radikale Polit-Wende hingelegt. So blockiert sie den Verteidigungshaushalt der Insel, bezeichnet Wladimir Putin als demokratisch gewählten russischen Präsidenten und macht die Nato für den Krieg in der Ukraine verantwortlich.

Vor allem aber propagiert sie einen „pragmatischeren Kurs“ gegenüber der Volksrepublik China. Als Cheng im April während einer seltenen China-Reise auf Staatschef Xi Jinping traf, sagte sie laut offiziellem Transkript: „Die Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße sind Chinesen und gehören einer Familie an.“

Misstrauen gegen Pekings Versprechen überwiegt

Die breite Bevölkerung hingegen betrachtet Peking weitaus kritischer. Laut einer im November von der National Chengchi University durchgeführten Umfrage lehnen über 83 Prozent das von China propagierte Versprechen „ein Land, zwei Systeme“ ab. Das Konzept beruht darauf, dass Taiwan eine weitgehende Autarkie behalten, doch formal zur Volksrepublik China gehören würde.

Das Misstrauen gegenüber China hat auch mit dem Schicksal Hongkongs zu tun: Der ehemals britischen Kronkolonie hatte Peking ebenfalls „ein Land, zwei Systeme“ versprochen. Mittlerweile jedoch hat China die meisten politischen und bürgerlichen Freiheiten Hongkongs abgeschafft.

Parallel zur Lokalwahl in Taiwan wurde auch ein Referendum über den Atomausstieg abgehalten, welches überraschend eindeutig ausfiel: Eine klare Mehrheit stimmte dafür, den erst im Vorjahr vollzogenen Atomausstieg wieder rückgängig zu machen. Nun ist die Regierung zum Handeln aufgefordert und muss Maßnahmen für einen Wiedereinstieg in die Atomenergie ermöglichen.

Konkret denkbar wäre, dass bereits 2028 ein erstes Atomkraftwerk wieder ans Netz angeschlossen werden könnte. Energiesicherheit ist für Taiwan ein besonders heikles Thema, da die chinesische Volksbefreiungsarmee jährlich in groß angelegten Manövern eine Inselblockade übt. Doch Atomenergie bedeutet für Taiwan auch erhebliche Gefahren, schließlich wird das Gebiet regelmäßig von Erdbeben heimgesucht.