S ie nennt sich Mrs. Stretchy Screams. Wenn meine Freundin sich in ihrem Körper unwohl fühlt oder beim Sex unverbunden, dann schlüpft sie in die Rolle ihres Alter Egos. Screams ist selbstbewusst und sinnlich, sie liebt ihre Kurven und Dellen, ihre Neurodermitis und die hängenden Brüste. Ich lache, als meine Freundin mir davon erzählt. Was für eine kluge Rückeroberungsstrategie in einer Gesellschaft, die Frauen ihre Körper stiehlt.

„Ich bin eine Frau. Wie sollte ich etwas anderes sein als dissoziiert?“, schreibt die französische Schriftstellerin Virginie Despentes. „Seit meiner Kindheit kriege ich zu hören, mein Körper ist für die Blicke der anderen da, für die Schönheit, für die Verführung.“ Der weibliche Körper wird öffentlich besprochen, egal, wie er aussieht. Ich war mal „Spinne“, mal „stämmig“, mal hatte ich ein „Brett mit Warzen“, mal Brüste, mit denen „man jemanden erschlagen kann“. Um das zu ertragen, habe ich die entgegengesetzte Strategie meiner Freundin gewählt: die körperlose. Ich habe gehungert, um mich von meinem Körper abzuspalten, um emotional taub zu werden.

Frauenkörper kommentiert man nicht. Darauf haben wir uns inzwischen zumindest in linksprogressiven Kreisen geeinigt. Ein Fortschritt, wenn ich daran denke, dass ich mir noch vor wenigen Jahren von „Freunden“ Sprüche anhören musste, wie: „Dein Po ist ein Error 404: Not Found.“

Doch außerhalb der Blase scheint es noch immer nahezu unmöglich, das Fleisch einer Frau unkommentiert zu lassen. Besonders absurd kommt mir das derzeit in einer Klinik vor, in der ich unter anderem aufgrund meines zu niedrigen Gewichts bin. „Mein Gott, hast du einen Körper!“, sagt eine Mitpatientin bewundernd im Vorbeigehen. Als ich beim Wiegen enttäuscht bin, dass sich die unermesslichen Mengen an Schnitzel, Pommes, Erdnussmus und Sahnetorten nicht auf der Waage niederschlagen, sagt die Ärztin: „Was haben Sie ein Glück, so schlank zu sein, egal, was Sie essen!“

Frauen werden zu Konkurrentinnen erklärt

In einer Gruppensitzung offenbart eine Mitpatientin unter Tränen, dass sie sich in ihrem Körper wie in einer schwarzen Tonne fühle. Eine andere Frau wendet sich daraufhin zu mir: „Aber du hast einen tollen Körper!“ Ich schaue sie fassungslos an. „Du kannst auch einfach mal ein Kompliment annehmen“, schiebt sie trotzig hinterher.

Nur sehe ich darin kein Kompliment. Ich sehe nur, dass wir zu Konkurrentinnen erklärt werden und ich zu einem Spielball gemacht werde in einem Spiel, in dem ich nicht mitspielen will. Mit einem Körper, der als normschön gilt, werde ich Teil eines Systems, das Frauen gegeneinander ausspielt. Denn niemand ist hässlich ohne den Vergleich.

Als ich eine Freundin stolz frage, ob sie sieht, dass ich zugenommen habe, ringt sie kurz mit sich. „Ich will nichts dazu sagen. Ich habe Angst, etwas Falsches zu sagen.“ Sie hat recht. Denn fast alles ist falsch. Als ich noch tief in der Anorexie steckte, sättigte mich jeder besorgte Kommentar mehr als die Käsespätzle, die ich mir am Mittag versagt hatte. Heute ist es das Gegenteil, dafür bleiben andere Kommentare hängen. Als ein Mitpatient behauptet: „Deine Schlüsselbeine erzählen eine Geschichte“, verbringe ich die nächsten Tage damit, sie akribisch im Spiegel zu begutachten, bis ich zu dem Schluss komme: Es sind einfach nur fucking Schlüsselbeine.

 Es sind einfach nur fucking Schlüsselbeine

Was tun? Körper grundsätzlich unkommentiert lassen? Wir müssen nicht schweigen, nur aufhören, sie zu bewerten. „Wie geht es dir damit?“, könnten wir fragen, wenn wir eine Veränderung wahrnehmen. Das klingt ungewohnt, vielleicht sogar utopisch, aber: „Wir waren schon immer das Geschlecht der Ausdauer, des Mutes, des Widerstands“, schreibt Despentes. „Uns blieb auch gar nichts anderes übrig. Echter Mut. Sich mit dem Neuen auseinandersetzen. Mit dem, was möglich ist, was besser ist.“ Mrs. Stretchy Screams klingt mir nach einem fantastischen Gegenentwurf.