Die israelischen Nachrichten zur Regierungsbildung in diesen Tagen sind aufregender als eine Telenovela. In einem weiteren Versuch, auf Zeit zu spielen, hat Noch-Regierungschef Benjamin Netanjahu dem Oppositionsführer Gadi Eisenkot am Samstag ein Rotationsmodell angeboten: Demnach solle Eisenkots mit seiner Partei Jaschar zuerst Premierminister werden, Netanjahu sein Stellvertreter. Wie lange Eisenkots Amtszeit dauern würde, dazu sagte er nichts.

Am Telefon vereinbarten die beiden laut der Netanjahu-Partei Likud ein Treffen im Hauptquartier der israelischen Streitkräfte in Tel Aviv. Es soll am Sonntag stattfinden. Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich lobte Netanjahus Angebot als „aufrichtig und von Herzen kommend.“

Präsident Jitzhak Herzog hatte Eisenkot nach der Wahl damit beauftragt, eine Regierung zu bilden; dafür hat er erst mal noch bis zum 6. Dezember Zeit. Und vor allem zwei Optionen: eine Einheitsregierung mit Netanjahus Likud und eher rechten Parteien oder ein breites oppositionelles Bündnis, potenziell unter arabischer Beteiligung. Nach fünf ergebnislosen Treffen innerhalb von zwei Wochen mit Vertretern der Likud galt die Option Einheitsregierung als gescheitert – bis zu Netanjahus Zugeständnis gestern.

„Natürlich sollte ich die Einheitsregierung anführen oder zumindest als Erster in der Rotation regieren“, erklärte er in einer Stellungnahme. Doch angesichts „der existenziellen Gefahr und der Möglichkeit einer Regierungsbildung, die dieser Gefahr nicht gewachsen ist“, sei es seine Verantwortung, alles andere zurückzustellen, so Netanjahu. „Gadi Eisenkot soll zuerst Premierminister werden, ich sein Stellvertreter.“

Mit der existenziellen Gefahr meint er die anhaltende Bedrohung durch Iran. Ängste zu schüren, um daraus für sich selbst einen Vorteil zu schlagen, ist eine Taktik, die Netanjahu in seinen insgesamt 19 Jahren als Regierungschef perfektioniert hat.

Die Verhandlungen mit den anderen Parteien laufen weiter

Auch mit den anderen Oppositionsparteien verhandelt Eisenkot weiter: Jaschar und die liberal-zionistischen Demokraten hatten dabei jüngst einen Erfolg verkündet. Die Demokraten sollen in einer neuen Regierung vier Ministerien stellen: das Ministerium für Arbeit und Soziales, für Kultur und Sport, für soziale Gerechtigkeit und das Kommunikationsministerium.

Auch Avigdor Liebermans rechts-säkulare Partei Jisrael Beiteinu und Jaschar sollen zu einer Übereinkunft gekommen sein. Weitere Details sind dazu aber nicht bekannt. Es wird spekuliert, dass das Verteidigungsministerium und das Justizministerium an sie gehen könnten, vielleicht auch das Bildungsministerium.

Jaschar verhandelt auch mit der ultraorthodoxen „United Torah Judaism“. Der Partei ist die Wehrdienstbefreiung für junge ultraorthodoxe Männer wichtig. Wahrscheinlich müsste Eisenkot hier trotz eines gegenteiligen Wahlversprechens Zugeständnisse machen, würde er die Ultraorthodoxen für seine Koalition gewinnen wollen.

Bleiben also noch „Be Jachad“, die zentristische Partei von Naftali Bennett und Jair Lapid. Bennett, schreibt die Tageszeitung Ha’aretz, sei die größte Hürde bei der Bildung einer Regierung unter Eisenkot. Der hatte sich jüngst für eine Einheitsregierung mit Likud ausgesprochen – bezeichnenderweise einen Tag nachdem durch die Presse gegangen war, dass die Ministerien für Verteidigung und Justiz an Lieberman gehen würden.

Und die arabischen Parteien?

Der vielleicht brisanteste Punkt ist die mögliche Aufnahme der arabischen und bislang vor allem konservative Muslime vertretenden Partei Ra’am in die Koalition: Im Vorfeld hatten alle jüdischen Parteien außer den Demokraten eine Zusammenarbeit mit arabischen Parteien ausgeschlossen. Die Abgeordneten der beiden arabischen Wahllisten holten aber eine Rekordzahl von 19 Mandaten, 8 davon die Ra’am. Netanjahu nannte die arabischen Parteienvertreter in seiner Rede vor der Knesset nach der Wahl „Terrorunterstützer“.

Am Samstag bestätigte Ra’am-Chef Mansour Abbas in einem Interview, dass seine Partei die Hamas als Terrororganisation betrachte – indirekt zumindest. Er sagte, dass die Ra’am diese Woche einen Gesetzentwurf mitverfasst hat, in dem die Hamas als Terrororganisation bezeichnet wird, und dass er selbst dafür gestimmt hat. Der Entwurf sieht eine staatliche Untersuchungskommission zum 7. Oktober vor.

Bisher hatten die arabischen Parteien in Israel auf den Schritt verzichtet, die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen. Abbas hatte zuvor erklärt, ein solches Bekenntnis im Fernsehen würde ihn und seine Familie in Gefahr bringen. Und dass er habe verhindern wollen, „dass die Bezeichnung dazu benutzt wird, einen Krieg gegen das ganze palästinensische Volk zu rechtfertigen“.