Seit den Wahlen vom 27. Oktober scheinen die israelischen Mainstream-Medien einen Wandel zu spüren. Binnen zwei Wochen haben zwei große Sender Jour­na­lis­t:in­nen wegen rassistischer Äußerungen über Ara­be­r:in­nen suspendiert oder verloren. Das ist ungewöhnlich und hängt womöglich mit dem Wahlergebnis zusammen: einer klaren Mehrheit für den Anti-Netanjahu-Block und einer nie dagewesenen Wahlbeteiligung arabischer Israelis.

Zum Hintergrund: Die meisten Israelis informieren sich bei Kan 11, Channel 12, Channel 13 oder Channel 14, der allgemein als Netanjahus Propagandasender gilt.

Nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober und während des gesamten Gazakriegs schossen die Einschaltquoten von Channel 14 in die Höhe. Israelische Menschenrechtsgruppen haben gegen den Sender wegen rassistischer Hetze und Angriffen auf demokratische Institutionen geklagt. Zugleich wuchs der Druck der Regierung auf kritischen, unabhängigen Journalismus. Auch die übrigen Sender rückten nach rechts, aus patriotischem Pflichtgefühl im Krieg, um staatlicher Kontrolle zu entgehen und der Quoten wegen.

Das betraf auch die Darstellung arabischer Israelis. Laut der Medienbeobachtungsstelle The Seventh Eye waren sie, obwohl sie rund 20 Prozent der Bevölkerung stellen, schon immer unterrepräsentiert, doch seit Beginn des Gazakriegs brach ihre Sichtbarkeit ein und erreichte 2025 einen Tiefpunkt von 1 Prozent, wobei der prominenteste arabische Kommentator Yoseph Haddad war, ein rechter Influencer aus dem Pro-Netanjahu-Lager.

Rassismus und Boykott

Eine weitere arabische Stimme ist Suleiman Maswadeh, jahrelang Moderator bei Kan 11 und seit diesem Sommer US-Korrespondent von Channel 13. Als Ostjerusalemer erzählt er offen, dass er sowohl Rassismus seitens jüdischer Israelis als auch Boykotten von palästinensischen Ara­be­r:in­nen ausgesetzt sei, die ihn als „Kollaborateur“ betrachten.

Dann ist da noch Lucy Aharish, die erste muslimisch-arabische Moderatorin im israelischen Fernsehen. 2015 durfte sie bei der Feier zum Unabhängigkeitstag die zeremonielle Fackel entzünden. Wie Maswadeh wird sie von palästinensischen Bür­ge­r:in­nen Israels wie auch von rechtsgerichteten jüdischen Israelis angefeindet. Als sie 2018 den jüdisch-israelischen Schauspieler Tzachi Halevi heiratete, sagte der Likud-Abgeordnete Oren Hazan: „Ich mache Lucy Aharish keinen Vorwurf dafür, dass sie eine jüdische Seele verführt hat, um unserem Land zu schaden … sie kann gerne konvertieren.“

Im März 2026 verklagten Aharish und ihr Mann rechte Aktivisten, die vor ihrem Haus demonstrierten und „Inshallah bekommst du einen Herzinfarkt“ und „Bibi ist der König“ riefen.

Von palästinensischer Seite wird Aharish dafür angegriffen, dass sie palästinensischen Terror verurteilt und sich mit israelischen Opfern solidarisiert, besonders nach dem 7. Oktober. Im Februar 2025 schrieb der palästinensische Aktivist und Rapper Tamer Nafah, dass „Lucy Aharish den Araber in sich verraten hat“.

Rassistische Bemerkungen

Sowohl Maswadeh als auch Aharish sind in Skandale um rassistische Bemerkungen eines jüdischen Moderators verwickelt. Anfang November kündigte Aharish an, nicht auf Sendung zu gehen, nachdem Kanal-13-Nachrichtensprecher Eyal Berkowitz ihr bei einem Streit über die Wahlberichterstattung gesagt hatte, sie solle „zurück in dein Dorf gehen“. Wenige Tage später sprach Berkowitz mit Maswadeh über Michigans neu gewählten Senator Abdul Al Sayed, einen Mediziner, spottete über die Qualifikationen arabischer Ärzte und sagte: „Jeder bekommt heutzutage den Ehrentitel ‚Doktor‘; haben Sie überprüft, ob er wirklich Arzt ist?“

Am nächsten Tag suspendierte Channel 13 ihn für eine Woche. „Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt gehören zu den Grundpfeilern einer freien Presse, legitimieren jedoch keine rassistischen Äußerungen“, erklärte der Sender. „Die gestern in der Sendung geäußerten Worte … sind inakzeptabel und stehen nicht im Einklang mit den Werten des Unternehmens.“ Seine Co-Moderatorin, Moriah Asraf meldete sich zu Wort und verurteilte die Entscheidung des Senders: Die Stimme „so vieler Menschen“ in der israelischen Gesellschaft werde nicht gehört. Und wenn sie gehört werde, sofort als illegitim angesehen.

Auf das Berkowitz-Fiasko folgte bald darauf der Rücktritt der Kan-11-Moderatorin Ayala Hasson nach rassistischen Äußerungen, die sie gegen beduinische Frauen gemacht hatte. Anfang November, nachdem die Wahlergebnisse eine hohe Wahlbeteiligung in arabischen Gemeinden für den Anti-Netanjahu-„Bloc für den Wandel“ (Change Bloc) gezeigt hatten, sagte Hasson in einem Interview beim Radiosender Galei Israel: „Ich frage: Was ist der Wandel? Die Liberalen haben gewonnen, nun sagt mir – Beduinenfrauen im Negev mit Schleiern, deren Ehemänner mehrere andere Frauen wie sie haben und die meist misshandelte Frauen sind … Diese Frauen sind meist Palästinenserinnen aus Hora, Hebron und Gaza, eine Schwester von Ismail Haniyeh. Sind sie unser ‚Change Bloc‘? … Eine echte Schande und eine Schmach.“

Kan 11 rügte sie umgehend und entschuldigte sich „bei den Frauen in der beduinischen Gemeinschaft in Israel, die ein integraler Bestandteil der israelischen Gesellschaft, der Demokratie und des Wahlsystems sind“. Hasson weigerte sich daraufhin öffentlich, eine vom Sender für sie formulierte Entschuldigung live im Fernsehen vorzulesen, und trat anschließend zurück. Sie werde „nicht Teil eines Systems sein, das versucht, ganze, bedeutende Teile der israelischen Bevölkerung zum Schweigen zu bringen, um ein bestimmtes Lager zu beschwichtigen“.

Moralische Feigheit der Sender

Dass Hasson und Berkowitz von ihren Sendern wegen Rassismus formell gerügt wurden, ist erfreulich. Dass Hasson jedoch von sich aus zurücktrat, während Berkowitz eine Woche später ohne jedes Zeichen von Reue an seinen Arbeitsplatz zurückkehrte, zeugt von moralischer Feigheit der Sender. Sie fürchten, jene feste Basis von Un­ter­stüt­ze­r:in­nen zu verprellen, die solche Ansichten teilt.

Wenn Asraf und Hasson sich als Teil einer „zum Schweigen gebrachten Mehrheit“ offen rassistischer Israelis darstellen, ist das ein klassisches rechtsextremes Narrativ. Es spiegelt aber auch eine Realität wider: Laut einer kurz vor den Wahlen durchgeführten Umfrage des Israel Democracy Institute lehnen mehr als zwei Drittel der jüdischen Israelis eine Regierungsbeteiligung arabischer Parteien ab.

Die Zahl zeigt, wie stark rechte Positionen die israelische Gesellschaft dominieren. Im linken Lager war das Verhältnis umgekehrt: Dort wünschten sich mehr als zwei Drittel eine Regierungsbeteiligung arabischer Parteien. Vier Jahre rechtsextremer Netanjahu-Regierung, deren zentrales Propagandamotiv die ewige Feindschaft gegenüber Ara­be­r:in­nen ist, haben jedoch deutliche Spuren hinterlassen.

Die großen israelischen Nachrichtensender haben enormen Einfluss auf die Einstellungen der breiten Öffentlichkeit. Unter Netanjahu haben sich die meisten von ihnen Channel 14 angenähert und das Publikum mitgezogen. Jetzt sollten sie den Regierungswechsel nutzen, um die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen. Nur so kann sich das Verhältnis jüdischer Israelis zu Arabern wieder zum Besseren wenden, und umgekehrt genauso.

Mohammed Magadli, arabisch-israelischer Kommentator in israelischen wie palästinensischen Medien, hat beschrieben, wie weit die Darstellung derselben Ereignisse in israelischen und arabischen Medien auseinanderklafft. Er findet, arabische Israelis sollten eine Brücke zwischen beiden Gesellschaften sein.

Das gelingt nur, wenn israelische Sender entschlossen gegen rassistische Kommentatoren vorgehen und arabisch-israelische Perspektiven und Themen stärker abbilden. Und wenn palästinensische Bürger Israels aufhören, Araber, die in israelischen Institutionen arbeiten und Mitgefühl für Juden zeigen, als Verräter zu sehen.

Aus dem Englischen übersetzt von Naomi Henkel-Gümbel