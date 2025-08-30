Klimapolitiker aller Parteien vereint Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Berlin taz | Ausnahmsweise sind sich Kli­ma­po­li­ti­ke­r*in­nen aller demokratischen Parteien mal einig: Ein Haushaltstrick aus Lars Klingbeils Finanzministerium muss dringend rückgängig gemacht werden. Es geht um Milliarden Euro, die dem Klimaschutz verloren gehen. Worum es genau geht und was dafür spricht, dass es ein Versehen war, besprechen Sandra Kirchner und Jonas Waack im klima update°.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Geld aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) nutzen, um Versäumnisse beim Klimaschutz auszugleichen. Mit den Mitteln sollen CO2-Zertifikate von EU-Staaten gekauft werden, die ihre Klimaziele übererfüllt haben. Der Vorschlag sorgt für breite Kritik, weil der Fonds eigentlich die Energiewende und den Umbau der Wirtschaft finanzieren soll.

Mit dem geplanten „Bauturbo“ – einer Reform des Baugesetzbuches – will die Bundesregierung den Wohnungsbau ankurbeln. Doch Umwelt- und Sozialverbände sowie Ar­chi­tek­t:in­nen warnen: Mehr Neubauten bedeuten mehr Flächenversiegelung und mehr CO2. Sie fordern stattdessen Sanierungen, Umbauten und klare Regeln für nachhaltige Stadtplanung.

Die atlantische Umwälzströmung AMOC, zu der auch der Golfstrom gehört, ist deutlich instabiler als bisher angenommen. Laut einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung könnte die Meeresströmung noch in diesem Jahrhundert stark an Kraft verlieren und danach kollabieren. Die For­sche­r:in­nen warnen vor gravierenden weltweiten Folgen und betonen, dass nur ein schnelles Absenken der Treibhausgasemissionen das Risiko verringern kann.

