Klimapolitiker aller Parteien vereint Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Klimaschützer kritisieren Haushaltskniff. Der Bau-Turbo schadet Umwelt und Klima und ist nicht nötig. Der Golfstrom wird wahrscheinlich kollabieren.

Jonas Waack
von Jonas Waack und Sandra Kirchner

Berlin taz | Ausnahmsweise sind sich Kli­ma­po­li­ti­ke­r*in­nen aller demokratischen Parteien mal einig: Ein Haushaltstrick aus Lars Klingbeils Finanzministerium muss dringend rückgängig gemacht werden. Es geht um Milliarden Euro, die dem Klimaschutz verloren gehen. Worum es genau geht und was dafür spricht, dass es ein Versehen war, besprechen Sandra Kirchner und Jonas Waack im klima update°.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Geld aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) nutzen, um Versäumnisse beim Klimaschutz auszugleichen. Mit den Mitteln sollen CO2-Zertifikate von EU-Staaten gekauft werden, die ihre Klimaziele übererfüllt haben. Der Vorschlag sorgt für breite Kritik, weil der Fonds eigentlich die Energiewende und den Umbau der Wirtschaft finanzieren soll.

Mit dem geplanten „Bauturbo“ – einer Reform des Baugesetzbuches – will die Bundesregierung den Wohnungsbau ankurbeln. Doch Umwelt- und Sozialverbände sowie Ar­chi­tek­t:in­nen warnen: Mehr Neubauten bedeuten mehr Flächenversiegelung und mehr CO2. Sie fordern stattdessen Sanierungen, Umbauten und klare Regeln für nachhaltige Stadtplanung.

Die atlantische Umwälzströmung AMOC, zu der auch der Golfstrom gehört, ist deutlich instabiler als bisher angenommen. Laut einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung könnte die Meeresströmung noch in diesem Jahrhundert stark an Kraft verlieren und danach kollabieren. Die For­sche­r:in­nen warnen vor gravierenden weltweiten Folgen und betonen, dass nur ein schnelles Absenken der Treibhausgasemissionen das Risiko verringern kann.

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz Panter Stiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.

#Podcast „klima update°" #Klimawandel #Klimaschutzziele #Wohnungsbauprogramm #Atlantik
Mehr zum Thema
Köpfe von Manuela Heim, Barbara Dribbusch, Anna Lehmann und Stefan Reinecke

Unionspläne für Kosteneinsparungen

Kommt die große Reform des Sozialstaats?

Podcast „Bundestalk“ von Stefan Reinecke, Barbara Dribbusch, Manuela Heim und Anna Lehmann
Der „Herbst der Reformen“ ist bislang zwar nur Marketing-Sprech, aber die Union will unbedingt beim Sozialen sparen. Wie will sie das machen?

US-Militär im Inland

Trump bewaffnet die Na­tio­nal­gar­de in Washington

Podcast „Fernverbindung“ von Hansjürgen Mai und Fabian Schroer
Gewalt, Drogen, Obdachlosigkeit: Der US-Präsindent malt ein Bild des Notstandes in amerikanischen Großstädten. Doch was steckt eigentlich dahinter?
Symbolbild für den Podcast

Geschafft? Zehn Jahre nach der Ankunft

Willkommenskultur – was ist davon übrig?

Podcast „Freie Rede“ von Ruth Lang Fuentes
In der Podcastreihe „geschafft?“ berichten geflüchtete Journalist*innen, die 2015 nach Deutschland kamen, über ihren Alltag. Selma Kral ist hier zu Gast.

klimawandel

Alois Rainer steht mit Hygeneschutz vor einem offenen Cutter mit ordentlich Fleisch beim Betriebsrundgang im Unternehmen Ludwigsluster Fleisch- und Wurstwaren

CSU-Politiker Alois Rainer

Agrarminister dreht Klimafakten durch den Fleischwolf

Klimaschutz habe nichts mit dem Verzehr von Schnitzeln oder Würsten zu tun, behauptet Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer. Wissenschaftler sagen das Gegenteil.
Von Jost Maurin

29.8.2025

Roter Sportwagen zieht mit hoher Geschwindigkeit durchs Grüne auf einer Landstraße aus der Vogelperspektive

Verbrennerkampagne der Auto-Lobby

Es braucht feste Regeln für den Umstieg

Kommentar von Nanja Boenisch
Einfach bizarr: Die deutsche Autobranche gefährdet mit ihrer Lobby-Arbeit für Verbrenner nicht nur das Klima, sondern auch sich selbst.

28.8.2025

Neue Elektroautos der verschiedenen VW-Konzernmarken parken auf einem Platz am Volkswagen-Werk, im Hintergrund fährt ein Zug mit Autos beladen

Automarkt in der EU

Mehr E-Autos, weniger Verbrenner

Für viele Autobauer läuft es gut. Trotzdem sägen einige, gerade die deutschen Marken an den Klimazielen. Und Tesla strauchelt.
Von Nanja Boenisch

28.8.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

