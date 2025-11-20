piwik no script img

UN-KlimakonferenzFeuer ist unter Kontrolle

Am Donnerstag brach auf dem Gelände der Weltklimakonferenz ein Feuer aus. Nun versuchen rechte Gruppen den Vorfall für sich zu nutzen.

Menschen stehen herum, im Hintergrund ein Feuerwehrauto
Feueralarm am 20. November auf der UN-Klimakonferenz Foto: AP Photo/Joshua A. Bickel
Niklas Franzen

Aus Belém

Niklas Franzen

Plötzlich kommt Unruhe im Medienzentrum der Weltklimakonferenz auf. Einige rennen los, andere zücken ihre Smartphones. Dann öffnet sich eine Tür zum Notausgang – alle müssen hinaus.

Am Donnerstagnachmittag sorgte ein Feuer für einen unfreiwilligen Stopp der COP in der Amazonasmetropole Belém. Bis zur Veröffentlichung war unklar, was den Brand ausgelöst hat. Überall hastige Feuerwehrleute, die Plastikverkleidungen aufschneiden, Sirenen heulen. Rauchschwaden hängen in der Luft, es riecht verkohlt. Es beginnt zu regnen, und eine pakistanische Delegierte scherzt im Freien: „Hoffentlich regnet es rein und löscht das Feuer.“

Videos in sozialen Netzwerken zeigen Feuerwehrleute, die gegen die Flammen kämpfen. Das Feuer brach in dem Bereich aus, in dem die Länderpavillons stehen. Das gesamte Gelände wurde evakuiert, der Strom abgestellt. Ein UN-Sicherheitsmann sagt: „The fire is under control.“ Laut Regierungsvertretern wurde niemand verletzt.

Tourismusminister Celso Sabino erklärte, das Feuer habe nach 30 Minuten unter Kontrolle gebracht werden können. Für Brasilien sind die Bilder dennoch eine Katastrophe. Eigentlich lief die Megakonferenz gut – nicht nur die Verhandlungen. Nach viel anfänglicher Kritik lobten viele Beobachter mittlerweile die Organisatoren. Und der Brand ist Wasser auf die Mühlen jener, die der Amazonasmetropole die Ausrichtung einer COP nie zugetraut haben. Besonders rechte Gruppen greifen den Vorfall nun auf, um die Regierung von Präsident Lula zu attackieren. Die Hoffnung ist nun, dass die Verhandlungen am Freitag fortgesetzt werden können.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Weltklimakonferenz #Klimawandel #Brasilien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Auto halb versunken in einer überfluteten Straße
Neue Rollen auf dem UN-Klimagipfel Große Erwartungen an China

Mit dem Ausstieg der USA forderten viele von China, endlich zum Vorreiter auf dem UN-Klimagipfel zu werden. Peking sagt: Sind wir doch längst.

Von Jonas Waack
Windräder auf dem Meer, davor ein Steg mit Menschen.
Klimaschutz-Ranking Dänemark ist Vorreiter, Pakistan holt auf

Kein Land tut genug im Klimaschutz – aber viele Staaten verbessern sich. Die Verhandlungen auf dem UN-Klimagipfel drohen derweil zu enttäuschen.

Von Jonas Waack
Ein Mann mit Headset schaut ernst
Umweltminister auf der Klimakonferenz Carsten Schneiders riskante Wette

Umweltminister Schneider ist zu seinem ersten Klimagipfel angereist. Er hat sich eine schwere Aufgabe gesucht: Klimaschutz global gerecht zu machen.

Von Jonas Waack

klimawandel

Indigene in traditionaler Bekleidung
CO₂-Zertifikate in indigenen Gebieten Wie Indigene auf der Klimakonferenz Widerstand leisten

Projekte für CO₂-Zertifikate führen in indigenen Gebieten oft zu Menschenrechtsverletzungen. Auf dem UN-Klimagipfel bildet sich Widerstand.

Von Sophia Boddenberg

20.11.2025

Ein Tropenwald aus der Luft fotografiert, ein Teil ist abgebrannt.
Eine Milliarde Euro für Tropenwälder Deutschland unterstützt den Waldschutz-Fonds TFFF

Die Waldzerstörung ist weltweit auf Rekordstand. Zusammen mit anderen Geberländern will Berlin über einen Fonds für den Schutz der Regenwälder sorgen.

20.11.2025

Auto halb versunken in einer überfluteten Straße
Neue Rollen auf dem UN-Klimagipfel Große Erwartungen an China

Mit dem Ausstieg der USA forderten viele von China, endlich zum Vorreiter auf dem UN-Klimagipfel zu werden. Peking sagt: Sind wir doch längst.

Von Jonas Waack

20.11.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Debatte um Öffnung der CDU zur AfD Wie man die Brandmauer schleift
2
Bundeswehr-Übung in Berlin Kalt konfrontiert
3
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
4
Polizei schießt auf Zwölfjährige Viele offene Fragen
5
Tödlicher AKW-Unfall vor 50 Jahren Nach allen Regeln der Kunst verharmlost
6
Experte über Aufrüstung Skandinaviens „Wir können uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen“