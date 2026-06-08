Fangen wir ganz von vorne an. Du kaufst dir für 2 Euro das Sammelheft. Zu Hause schlägst du es auf und riechst diesen tollen Geruch von frisch bedrucktem Papier. In der Heftmitte warten sogar die ersten sechs Sticker auf dich. Doch es gibt ein Problem, das dir sofort auffällt: Das Heft ist riesig! Bei der WM 2026 werden mehr Mannschaften teilnehmen als je zuvor. 48 Teams müssen in deinem Panini-Stickeralbum unterkommen, ganze 980 leere Rahmen müssen gefüllt werden. 2022 waren es nur 670.

Die teils glitzernden Bildchen sind außerdem so teuer wie noch nie. Am Kiosk kostet ein Päckchen mit 7 Bildern 1,50 Euro. Um 980 Sticker zu besitzen, brauchst du also 140 Packs, schon das würde 210 Euro kosten.

Doch diese Logik greift zu kurz, denn man bekommt ja oft Bilder, die man schon hat. Je voller das Album ist, desto eher passiert das. Der Gleichung eines britischen Mathematikers zufolge müsstest du im Schnitt 5.409 Sticker kaufen, bis du allein durch Zufall das letzte fehlende Motiv in den Händen hältst. Dafür müsstest du tatsächlich über 1.500 Euro investieren. Einzeltütchen zu kaufen und alleine zu sammeln, ist also extrem teuer.

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Aber es gibt eine Strategie, mit der man das Heft deutlich kostengünstiger vollkriegen kann. Dabei sollte man zu Beginn statt Einzelpackungen eine sogenannte Display-Box kaufen. In der sind zum Beispiel 100 Tütchen und man bekommt sie ab circa 140 Euro. Da diese Boxen maschinell befüllt werden, gibt es darin vergleichsweise wenig doppelte Bilder. Dann heißt es: doppelte tauschen, zum Beispiel mit deinen Freunden, das hilft allen enorm. Oder du tauschst im Netz, dann musst du die Bilder allerdings verschicken, und auch die Briefmarken dafür kosten Geld.

Danach solltest du noch 200 bis 300 Sticker benötigen. Nun musst du dich auf die Suche nach Sonderaktionen machen, bei denen es die Packs günstiger gibt, und parallel weiter tauschen, bis dir nur noch etwa 50 Sticker fehlen. Denn diese Menge kannst du direkt beim Hersteller Panini bestellen und so die letzten Lücken füllen.

Selbst mit dieser aufwendigen Strategie wirst du schätzungsweise 250 bis 300 Euro für das volle Album zahlen, also immer noch sehr viel Geld. Vielleicht lässt du die Sticker einfach Sticker sein, schnappst dir einen Ball und zeigst zusammen mit deinen Freunden mal Kai Havertz und Nick Woltemade, wie man das Tor trifft. So oder so, ich wünsche dir einen tollen Fußballsommer!