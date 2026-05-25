Liebe Yara, ich habe Medizin studiert und sollte deine Frage beantworten können, aber ich kann mich nur schwer entscheiden! Das Herz ist für die Versorgung des ganzen Körpers mit Blut zuständig. Durch jeden Schlag deines Herzens wird Blut bis in die letzten Winkel des Körpers transportiert: von den Zehen bis zur Nasenspitze. Das ist eine enorme Leistung und das Herz ein kräftiger Muskel. Dabei ist es nur so groß wie eine Faust und so schwer wie eine Mango.

Im Blut wird Sauerstoff und Energie für die kleinsten Einheiten des Körpers, die Zellen genannt werden, transportiert. So sorgt das Herz dafür, dass alle deine Organe, wie die Haut, der Darm oder die Muskeln, gut versorgt sind. Das Herz ist also lebenswichtig.

Kommen wir zum Gehirn. Ohne Gehirn kann der restliche Körper nicht funktionieren, es ist wie ein Computer, der alle Abläufe steuert. Es hat so viele Aufgaben, ich kann sie gar nicht alle aufzählen.

Alles, was du siehst, hörst, riechst, schmeckst oder fühlst, wird im Gehirn gesammelt und verarbeitet. Es regelt Atmung und Blutkreislauf, auch jede einzelne Bewegung des Körpers. Das Gehirn steuert außerdem, ob du wach bist oder schläfst, das Sprechen, Denken, Erinnern, Planen von Aufgaben und auch deine Gefühle.

Energiefresser Nachdenken

Das Hirn ist dauerhaft aktiv, sodass es 20 Prozent der Energie des Körpers verbraucht, obwohl es nur 2 Prozent des Körpergewichts ausmacht.

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Und wenn wir alle Nervenbahnen, aus denen das Gehirn besteht, zusammenlegen würden, wäre das eine Entfernung, weiter als von der Erde bis zum Mond.

Herz und Hirn sind also beide lebenswichtig. Voll ersetzen können ÄrztInnen medizinisch aktuell tatsächlich nur das Herz. So gibt es beispielsweise künstliche Herzen, Herztransplantationen oder auch Herz-Lungen-Maschinen, mit denen das Herz zeitweise außerhalb des Körper schlägt.

Das Gehirn lässt sich nicht ersetzen. Das macht es, um auf deine Frage zurückzukommen, wohl wichtiger. Denn wenn das Gehirn eine längere Zeit nicht mit Sauerstoff versorgt wird, ist es auf eine Art und Weise kaputt, die ÄrztInnen bisher nicht reparieren können.

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Man kann deine Frage aber auch ganz anders verstehen. Das Herz ist ein typisches Symbol für Gefühle. Und das Gehirn für die Vernunft. Was davon im Leben wichtiger ist? Oft sagen Menschen zueinander „Hör auf dein Herz“– doch zum Hören und Denken, dafür braucht es eben auch das Gehirn.