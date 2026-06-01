Lieber Milan, danke für deine spannende Frage. Seit vielen Jahren beschäftigen sich Forscher schon mit Bienen und ihrem Flug. Es ist also kein Tier, das jeder gleich versteht. Aber ein Experte hilft mir beim Beantworten deiner Frage. Er heißt Johann-Christoph Kornmilch, beschäftigt sich schon seit seiner Kindheit mit allen unterschiedlichen Bienen und erklärt es mir so:

Bienen haben vier Flügel auf dem Rücken. Mit den Flügeln steuern sie alles beim Fliegen. Der Bienenflug lässt sich damit vergleichen, wie wir schwimmen. Bienen schwimmen quasi durch die Luft, wie wir Menschen durch das Wasser. Wo wir Arme haben, haben die Bienen Flügel. Wenn die Bienen vorwärtskommen wollen, rudern sie mit ihren Flügeln. Und zwar extrem schnell: 230 Mal in einer Sekunde!

Möchte die Biene in eine bestimmte Richtung fliegen, verändert sie die Position ihrer Flügel. Je nachdem, ob sie nach oben, unten, links oder rechts fliegen will, verstellt sie die Lage der Flügel.

Der Bienenexperte erklärt: „Wenn ich zur einen Seite schwimmen will, schlage ich stärker mit dem Arm auf der anderen Seite.“ So ungefähr kannst du dir das mit den Bienen und ihren Flügeln vorstellen, wenn sie durch die Luft schwimmen.

Wenn Bienen Hunger haben, fliegen sie zu Blumen

Bienen fliegen gerne zu Blumen. Das hast du bestimmt schon gemerkt. Sie trinken gerne den Saft, der in Blumen steckt. Wenn sie Hunger haben, suchen sie also Blumen. Diesen Saft brauchen sie auch, damit sie Energie zum Fliegen haben. Dabei haben Bienen einen Lieblingsweg, den sie immer wieder fliegen. Das haben deutsche Forscher herausgefunden. Um ihren Weg wiederzufinden, müssen die Bienen sich merken, wo Bäume oder Büsche stehen.

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Wenn die Biene eine Blume entdeckt hat, fliegt sie langsamer. Dadurch hat sie mehr Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen. Somit landet sie dann gezielt und sanft auf ihrer Blume und kann ihren Saft trinken.

Auf Pflanzen gibt es Blütenstaub. Wenn du beim Riechen an einer Blume die Nase hineinhältst und sie berührst, kann es sein, dass du danach den Blütenstaub auf deiner Nase hast. Diesen Staub transportieren Bienen von einer Blume zur anderen. Nur wenn das passiert, können immer neue Blumen wachsen. Deshalb sind Bienen sehr wichtig.

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Wenn du magst, lieber Milan, pflanze ein paar Blumen, darüber freuen sich die Bienen und du dich vielleicht auch.