Bäume können Sauerstoff erzeugen, das habt ihr gut erkannt! Dafür brauchen sie vor allem drei Dinge: Sonnenlicht, Wasser und einen Stoff namens Kohlendioxid, der sich in der Luft befindet. Mit ihren Blättern nehmen die Bäume Licht und Kohlendioxid auf, beides wandeln sie um in Sauerstoff und Zucker. Diesen Prozess nennt man Photosynthese. Den Zucker verwenden die Bäume als Energiequelle für sich selbst, den Sauerstoff geben sie in die Luft ab. Menschen und Tiere brauchen den zum Atmen.

Eure Frage ist also wirklich wichtig. Wenn nun die Bäume im Herbst ihre Blätter verlieren, muss man sich dann sorgen, dass wir nicht mehr atmen können?

Das ist zum Glück nicht so. Es gibt in der Luft viel Sauerstoff, den die Bäume in der Vergangenheit fleißig produziert haben. Den können wir auch im Herbst und Winter gut nutzen. Es ist zurzeit auch nicht überall auf der Welt wie hier in Deutschland Herbst, in den Ländern auf der Südhalbkugel ist momentan Frühling. Das heißt, dass Laubbäume dort grüne Blätter haben und Photosynthese betreiben. Der Sauerstoff verteilt sich durch Wind und Wetter auf der ganzen Erde und gelangt auch zu uns.

Außerdem betreiben nicht nur Bäume Photosynthese, sondern alle Pflanzen. Und davon gibt es auch im Herbst und Winter noch einige bei uns, vor allem Büsche und Hecken.

Dazu kommen Nadelbäume wie Tannen oder Fichten. Ihr habt bestimmt schon bemerkt, dass sie das ganze Jahr über grün sind und ihre Nadeln nie komplett abwerfen, sonst gäbe es ja nur kahle Weihnachtsbäume. Hinzu kommt, dass auch im Meer Sauerstoff entsteht. Dort wachsen ebenfalls Pflanzen, die Photosynthese betreiben, zum Beispiel Algen.

Also: Laubbäume können die Luft zwar nicht reinigen, wenn sie keine Blätter haben. Genug Sauerstoff gibt es aber trotzdem.

Interessant ist, dass manche Tiere in den kälteren Monaten weniger Sauerstoff brauchen als im Frühling und im Sommer. Das liegt daran, dass sie Winterschlaf machen, wie zum Beispiel Igel. Einige Tiere, wie etwa Dachse und Fledermäuse, halten eine Winterruhe, andere wie Frösche fallen in eine Winterstarre. Für Menschen gilt das nicht. Umso wichtiger, dass wir auch im Herbst und Winter tief durchatmen können. Lisette Habig