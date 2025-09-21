piwik no script img

Kinder fragen, die taz antwortetHaben Pflanzen einen IQ, beziehungsweise ein Gehirn?

Heiko Werning
Kolumne
von Heiko Werning

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine. Diese Frage kommt von Julius, 13 Jahre alt.

rosa Blumen wachsen Richtung Sonne
Wir Menschen wissen einfach noch nicht, ob Pflanzen wirklich intelligent sind oder nicht Foto: Pakin Songmor/getty images

N ein, ein Gehirn haben Pflanzen nicht. Und einen IQ, wie er bei Menschen ermittelt wird, auch nicht, denn IQ-Tests sind auf Menschen und ihre Fähigkeiten zugeschnitten – und selbst da ist umstritten, was genau sie eigentlich messen. Jedenfalls ist Intelligenz mehr als ein hoher IQ.

Aber heißt das, dass Pflanzen nicht intelligent sind? Das ist schwer zu beantworten. Viele Menschen sehen in Pflanzen ja eher so etwas wie grüne Steine mit Wachstum. Gießt man sie, sprießen sie, sonst vertrocknen sie halt. Dabei nehmen sie doch ihre Umwelt wahr, reagieren auf sich ändernde Bedingungen und kommunizieren miteinander.

Wenn Giraffen in der Savanne an einer Akazie fressen, registriert dieser Baum den Angriff und bildet schnell Bitterstoffe, die seine Blätter ungenießbar machen. Und er gibt chemische Signale in die Luft ab, mit denen er benachbarte Akazien warnt, die dann schon Bitterstoffe bilden, ehe an ihnen gefressen wird. Deshalb laufen Giraffen zum Fressen große Strecken durch die Savanne, gegen die Windrichtung. Das wohl bekannteste Beispiel für eine direkte Reaktion auf Umweltreize ist die Mimose. Wenn du sie berührst, klappt sie ruckzuck ihre Blätter zusammen. „Empfindlich wie eine Mimose!“, sagt man daher.

Solche Reaktionen haben sich im Lauf der Evolution entwickelt: Auf einen bestimmten Reiz folgt eine bestimmte Reaktion, weil das beim Überleben hilft. Pflanzen können sogar noch mehr: Mimosen etwa bemerken, wenn bestimmte Berührungen oder Erschütterungen ihnen gar nicht schaden. Dann klappen sie ihre Blätter nicht mehr zusammen.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Und Erbsen etwa wachsen wie viele andere Pflanzen in Richtung des Lichts. Wenn man im Experiment Licht mit Wind koppelt, lernen sie: nach Wind kommt Licht, und sie wachsen schon beim Wind-Signal. Noch besser: Später wachsen sie auch nur bei Wind! Sie haben also gelernt, dass auf Wind Licht folgt, und behalten dieses Wissen eine Weile, selbst wenn gar kein Licht mehr folgt. Viele andere Pflanzen können das nicht. Erbsen gehören daher zu den intelligentesten Gewächsen – von wegen „Erbsenhirn“!

Aber sind diese Fähigkeiten wirklich als Intelligenz zu werten? Dazu gibt es sehr viele, sehr unterschiedliche Meinungen. Kurz gesagt: Wir Menschen wissen einfach noch nicht, ob Pflanzen wirklich intelligent sind oder nicht. Vielleicht sind wir dafür einfach nicht intelligent genug. Heiko Werning

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Heiko Werning

Heiko Werning

 Autor
Heiko Werning ist Reptilienforscher aus Berufung, Froschbeschützer aus Notwendigkeit, Schriftsteller aus Gründen und Liedermacher aus Leidenschaft. Er studierte Technischen Umweltschutz und Geographie an der TU Berlin. Er tritt sonntags bei der Berliner „Reformbühne Heim & Welt“ und donnerstags bei den Weddinger „Brauseboys“ auf und schreibt regelmäßig für Taz und Titanic. Letzte Buchveröffentlichung: „Vom Wedding verweht“ (Edition Tiamat).
Themen #Kinderfrage #Pflanzen #Natur
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
EIn Bierfass polter und holpert und rollt durchs Bild

Kinder fragen, die taz antwortet

Warum weiß die taz immer die Antworten auf die Kinderfragen?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine. Diese Frage kommt von Mara, 7 Jahre alt.
Von Antje Lang-Lendorff
Eine Burg aus Sand am Strand

Kinder fragen, die taz antwortet

Warum ist trockener Sand heller als nasser Sand?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Diese kommt von Nele, 6 Jahre alt.
Von Marie Gogoll
Nationalmannschaft beim Singen.

Kinder fragen, die taz antwortet

Warum singen die Spieler das Lied?

Wir beantworten jede Woche Kinderfragen. Die Frage, warum deutsche Spieler vor Spielen ein bestimmtes Lied singen, kommt von Jone, 7 Jahre alt.
Von Jens Uthoff

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

„Marsch für das Leben“

Ab­trei­bungs­geg­ne­r wittern Aufwind

2

Zweistaatenlösung im Nahen Osten

Der Lackmus-Test

3

Antifa in den USA bald „Terrorgruppe“

Gegen alles, was links ist

4

Bremerhavener Zoo tötet Schimpansenbaby

Ein Affe wie wir

5

Soziale Herkunft im Sport

Einsame Klasse

6

Rechtsoffener Agrarverband

Neue „Freie Bauern“-Sprecherin gegen die Wahrheit