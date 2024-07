Kinder fragen, die taz antwortet : Jeder Penis sieht anders aus

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Der dreijährige Jona fragt: Warum haben andere Jungs größere Penisse als ich?

Lieber Jona, vorab möchte ich dir eine Sache sagen: Wie groß dein Penis ist oder mal sein wird, sagt rein gar nichts darüber aus, wie cool und stark du bist. Vielen Männern ist ihre Penisgröße sehr wichtig, denn sie denken, dass erst ein großer und dicker Penis sie zu einem „richtigen Mann“ macht. Oft sind das jene Männer, die viel über ihre Penisse sprechen und sich mit ihren Freunden daran messen, wer den größten hat.

Dabei ist der Penis nur ein Körperteil, so wie Augen, Nase, Mund oder Bauchnabel. All diese Körperteile sind von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass deine Nase ein bisschen kleiner oder größer ist als die deines besten Freundes? Das ist vollkommen normal und auch gut so. Denn wie eintönig und langweilig wäre denn unsere Welt, sähen wir alle gleich aus?

Ähnlich wie die Farbe deiner Augen, hast du die Größe und Form deines Penis vererbt bekommen. Das bedeutet, dass es wahrscheinlicher ist, einen eher kleinen Penis zu haben, wenn dein Papa oder Opa auch einen solchen haben. Bevor du jetzt anfängst zu vergleichen, solltest du aber wissen, dass du noch sehr jung bist und dein Penis erst so richtig wächst, wenn du in die Pubertät kommst.

Die Pubertät ist die Phase, in der Kinder zu jungen Erwachsenen werden. Sie beginnt in der Regel zwischen deinem neunten und zwölften Lebensjahr. In dieser Zeit werden bei Mädchen die Brüste größer und sie bekommen ihre Periode, also bluten jeden Monat, als Zeichen dafür, dass sie nicht schwanger sind. Du als Junge wirst die ersten Barthaare im Gesicht und rund um deinen Penis die sogenannten Schamhaare entdecken. Außerdem bekommst du eine tiefere Stimme.

Sobald das Ende der Pubertät erreicht ist, ist ein Penis durchschnittlich etwa neun Zentimeter groß, wenn er schlaff nach unten hängt. Wenn er steif ist und sich nach oben aufstellt, ist er in der Regel etwas größer. Allgemein müssen wir jedoch aufpassen, wenn wir hören oder lesen, wie groß Penisse angeblich sind. Denn wer misst sie in der Regel wohl aus? Genau, die Männer selbst. Und da viele nicht wirklich zufrieden sind mit ihrer Penisgröße, schwindeln sie womöglich ein bisschen, wenn sie nach ihr gefragt werden.

Ich wünsche dir jedenfalls, dass du dir nicht so große Gedanken über deine Penisgröße machst. Denn es gibt wirklich viele Dinge, die dich cool und stark machen. Ein großer Penis ist mit Sicherheit nicht dabei.