Kinder fragen, die taz antwortet : Warum gibt es Grenzen?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine. Diese Frage kommt von Joruna, 8 Jahre alt.

Liebe Joruna, wenn du ins Ausland reist, überquerst du dafür eine Grenze, und auf der anderen Seite reden die Menschen oftmals plötzlich eine andere Sprache und essen andere Speisen.

Grenzen unterteilen typischerweise Menschen in unterschiedliche Gruppen, die eine gemeinsame Sprache und gewisse Umgangsformen miteinander teilen. In Frankreich ist es zum Beispiel nicht unüblich, sich zur Begrüßung einen Kuss auf die Wange zu geben, während Deutsche sich gewöhnlich mit einem Handschlag begrüßen.

Wenn du dir eine Landkarte anschaust, sehen die Grenzen der Länder sehr klar aus. Steigst du aber in den Zug und fährst an den „Rand“ Deutschlands, um dir den mal genauer anzusehen, merkst du schnell, dass die Grenze gar nicht so greifbar ist. Da steht ein Schild, auf dem steht dann so was wie: Dänemark. Aber kein dicker roter Strich durchzieht die Landschaft. Auf beiden Seiten der Grenze wachsen die gleichen Bäume, fließen dieselben Flüsse. Grenzen wirken auf Karten echter als in der Welt, durch die wir spazieren. Sie sind etwas von Menschen Erdachtes.

Dennoch kann das auch ganz anders aussehen. Zwischen Ländern, die sich nicht mögen, kommt es vor, dass Grenzen aus Zäunen oder Mauern bestehen, die sehr gefährlich und schwer zu überqueren sind. Dadurch können Grenzgebiete sehr brutale Orte sein.

Viele Grenzen sind auch das Ergebnis von vergangenen Kriegen. Herrschende wollten ihre Ländereien vergrößern und griffen deshalb ihre Nachbarn an. Letztlich einigten sie sich dann auf einen neuen Grenzverlauf und beendeten so den Krieg.

Weißt du schon, dass vor nicht so langer Zeit eine befestigte Grenze Deutschland halbierte? Die Leute auf beiden Seiten dieser Mauer sprachen dieselbe Sprache und teilten dieselbe Geschichte. Dennoch war es fast unmöglich für Familien und Freunde, die dadurch entzweit wurden, sich weiterhin zu sehen.

Deine Frage ist übrigens äußerst klug. Man kann sich sehr lange darüber unterhalten, warum es Grenzen gibt. Viele Menschen haben ganz unterschiedliche Erlebnisse an und mit Grenzen gemacht, und all ihre Erfahrungen sind Puzzle-Stücke, die zusammen erst das ganze Bild erkennen lassen.

Stell die Frage also am besten weiterhin verschiedenen und von überall herkommenden Menschen, und du wirst viele unterschiedliche Antworten bekommen, die bestimmt alle spannend sind!