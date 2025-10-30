piwik no script img
Das Logo des taz-Podcasts 'Fernverbindung': die Weltkugel mit zwei stilisierten Personen an verschiedenen Enden der Welt

Kongresswahl in Argentinien Der überraschende Sieg des Javier Milei

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei der Zwischenwahl in Argentinien ist die Partei des rechten Präsidenten als Sieger hervorgegangen. Warum? Und was bedeutet das für die Menschen im Land?

Leon Holly
Jürgen Vogt
von Leon Holly und Jürgen Vogt

taz | Bei den Kongresswahlen in Argentinien ist die Partei des rechten Präsidenten Javier Milei überraschend deutlich als Sieger hervorgegangen. Die Opposition dagegen konnte nicht von den sozialen Verwerfungen im Land profitieren. Und die sind mannigfaltig, seit Milei seinen neoliberalen Kurs in die Tat umsetzt.

So bringt seine Sparpolitik vor allem die ärmsten Schichten der Gesellschaft in Gefahr, während US-Präsident Donald Trump die Wirtschaft mit einem Währungstausch am Leben halten will. Diese Wirtschaftshilfe hatte Trump von einem Erfolg Mileis bei den Wahlen abhängig gemacht – eine Bedingung, die jetzt offensichtlich erfüllt ist.

Gleichzeitig rechnen viele Argentinier es Milei an, dass es ihm gelungen ist, die vor zwei Jahren noch extrem hohe Inflation zu drücken. Damals änderte sich der Preis für Grundlebensmittel quasi täglich, viele Menschen konnten mit ihrem wenigen Erspartem keine langfristige Lebensplanung betreiben.

Doch gegen die Austeritätsmaßnahmen formiert sich immer wieder Protest. So gingen 2024 Studierende in Buenos Aires auf die Straße, als Milei die staatlichen Mittel für die Universitäten zusammenstreichen wollte. Seit Jahren – und seit zwei Jahren vermehrt – demonstrieren zudem Rentner für eine bessere Altersversorgung. Mileis Sicherheitskräfte antworteten auf diese Demos teils mit Gummigeschossen und Tränengas.

Wie verändert Mileis Wirtschaftspolitik das Leben der Menschen in Argentinien? Wo regt sich Widerstand? Und was haben die vier Hunde des Präsidenten damit zu tun? Über diese Fragen spricht der taz-Auslandsredakteur Leon Holly mit Argentinienkorrespondent Jürgen Vogt.

Diese Folge wurde aufgezeichnet am 28. Oktober um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

„Fernverbindung“ – Der neue Auslands-Podcast der taz erscheint jede Woche auf taz.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „Fernverbindung“ #Argentinien #Javier Milei #Neoliberalismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Proeuropäer gewinnt in Nordzypern Bringt diese Wahl die Wiedervereinigung?
Podcast „Fernverbindung“ von Fabian Schroer und Jürgen Gottschlich

Der Wahlgewinner Tufan Erhürman steht für Annäherung und Umbruch auf der geteilten Mittemeerinsel Zypern. Doch kann das mit der Türkei funktionieren?

Kämpfe zwischen Afghanistan und Pakistan Eine fragile Waffenruhe?
Podcast „Fernverbindung“ von Anastasia Zejneli und Thomas Ruttig

Nach einem Luftangriff in Kabul kam es zu schweren Gefechten an der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan. Wie es für die Region weitergehen kann.

Logo des Podcasts Fernverbindung
Chaostage in Frankreich Schafft es Macron aus der Regierungskrise?
Podcast „Fernverbindung“ von Rudolf Balmer und Tanja Tricarico

Die politische Krise in Frankreich will nicht enden. Dabei braucht es dringend Lösungen in der Innenpolitik und Stabilität in außenpolitischen Fragen.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Union attackiert ZDF Zum Abschuss freigegeben
2
Aufrüstung als Sackgasse Militärische Zeitenwende
3
Felix Banaszak und das Stadtbild Was hängen bleibt
4
Bildungsbohème in der Linkspartei Linke Folklore
5
Bundeswehr bedient sich bei Tolkien Heer der Ringe
6
Kabinett billigt höheren Mindestlohn 15 Euro wären dann doch zu viel