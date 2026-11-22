Wo ist die 29? Die Hausnummern in dieser Mittelklasse-Nachbarschaft von Haifa am Hang des Karmel sind nach einem nicht nachvollziehbaren System verteilt. Yoram Mark-Reich und Yaron Dekel kommen, um mich abzuholen. Yoram Mark-Reich, schlaksig wie immer, lange Haare, Kinnbart, Ramones-Shirt unter dem offenen Hemd. Yaron Dekel trägt am rechten Armgelenk ein ganzes Bündel bunter Perlenketten und einen Strohhut. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich nicht vermuten, dass die beiden die erste Punk-Band Israels gegründet haben, Killer Halohetet, auf Englisch: Hot Killer. Heute sind die beiden 67.

Wenig später sitzen wir zusammen in Yaron Dekels Wohnzimmer, alle Wände voller Poster und Bilder, Petersburger Hängung in Pop. „Wenn ich darüber nachdenke, finde ich das verrückt. Was wir gemacht haben, passierte zur selben Zeit wie die Sex Pistols, nicht erst danach“, sagt er.

Dann erzählt er, wie die beiden sich kennengelernt haben. „Jemand hatte Yoram gesagt, in der Parallelklasse gäbe es noch so einen wie ihn. Eines Tages stand Yoram in meinem Klassenzimmer vor mir und sagte: Ah, du bist Slade-Fan.“ In Yarons Klasse war „Slade“ in die Pulte geritzt, in Yorams Klasse „T. Rex“.

Das ist Haifa, nicht Tel Aviv

Yaron Dekel wurde zum Rektor zitiert, weil er seine Lieblingsband auch auf die Jeans geschrieben hatte. Wenn er weiter so daherkäme, sagte der Rektor, würde er ihn der Schule verweisen. Dekel machte weiter – und flog von der Schule „Schon bevor wir die Band gründeten, waren wir Außenseiter“, erinnert er sich. „Und als wir die Band hatten, hat keiner verstanden, was wir machen. Niemand mochte uns, es gab immer Probleme.“

Mark-Reich: „Weil wir anders waren. Das ist Haifa, nicht Tel Aviv.“

Dekel: „Und es war 1976. Die Leute dachten, wir sind verrückt. Kennst du Chava Alberstein? Damals war sie die wichtigste Sängerin in Israel. Sie sang Liebeslieder, auch auf Jiddisch. Dann kommen zwei Jungs daher und singen ‚Haifa brennt‘.“

Mark-Reich und Dekel werfen sich die Bälle zu wie ein altes Ehepaar.

Zuviel Lärm im Kinderzimmer

Damals hörten die beiden den britischen Soldatensender BFBS, der von Zypern aus sendete, und Abie Nathans Piratensender „Voice of Peace“, der auf einem Schiff vor der Küste Israels stationiert war. Dessen DJs waren oft Freiwillige aus Europa, die ihre neuen Platten mitgebracht hatten. Mark-Reich und Dekel waren also bestens darüber informiert, was sich in der Welt tat.

Das Problem war, Platten von Punkbands zu bekommen. Die mussten importiert werden, waren teuer und es dauerte zwei Monate, bis sie ankamen. Mark-Reichs Großmutter stammte aus Berlin und reiste viel. „Wenn sie nach Europa fuhr, gab ich ihr eine Liste mit Punk-Platten mit. Sie war schon eine betagte Dame und ging dann etwa in Amsterdam in einen Plattenladen. Dort fragte sie mit ihrem deutschen Akzent nach dem Album der Vibrators.“

Yaron Dekel und Yoram Mark-Reich, um 1980 Foto: Privat

1976 wird derzeit als das Gründungsjahr von Punk gefeiert. Damals erschienen das erste Album der Ramones aus New York und die ersten Singles von The Damned und den Sex Pistols aus England. 1976 war auch das Jahr, in dem sich Mark-Reich und Dekel mit Geld, das sie zur Bar Mitzwa bekommen und mit Gelegenheitsjobs verdient hatten, eine E-Gitarre und ein Schlagzeug kauften. Anfangs probten sie in Mark-Reichs Kinderzimmer. Bis dessen Vater gegen die Tür hämmerte und verlangte, sie sollten mit dem schrecklichen Lärm aufhören. Wenn der Vater nicht intervenierte, drehten die Nachbarn die Sicherungen aus dem Stromkasten.

„Netanjahu ist verrückt. Er zerstört unser Land“

Während Dekel erzählt, klingelt Mark-Reichs Telefon. Eine arabisch sprechende Männerstimme ist zu hören. Es ist automatisierte Wahlwerbung für eine der arabischen Parteien. Haifa ist eine gemischte Stadt. Die Mehrheit der Bevölkerung ist jüdisch, es leben aber auch viele Muslime, Christen und Drusen in der Stadt. Er habe Freunde in allen Communities, sagt Mark-Reich, er sei hier ja aufgewachsen. „Alle Parteien rufen mich an“, sagt er.

Er ist nicht der Einzige, überall klingeln dieser Tage die Mobiltelefone. „Morgen wird gewählt“, sagt Dekel. „Ich schätze, die Regierungskoalition und der Anti-Bibi-Block werden gleichauf sein. Aber ich hoffe, die Opposition wird besser abschneiden. Es ist eine wichtige Wahl. Netanjahu ist verrückt. Er zerstört unser Land. Ich habe Angst um meine Tochter und meine Enkel. Ich weiß nicht, ob sie hier werden leben können.“

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Mark-Reich erzählt, er und seine Töchter hätten deutsche Pässe. „Ich hoffe, dass wir sie nicht brauchen. Die andere Frage ist, wie uns die Leute außerhalb Israels sehen. Yaron hat einen Bruder, der in China lebt. Vor dem 7. Oktober mochten ihn die Leute.“ Inzwischen habe sich die Lage für seinen Bruder in China dramatisch geändert, ergänzt Dekel. Ein anderer Bruder lebt in England. „Er ist vor kurzem aus Southhampton nach London gezogen. Weil es dort auf einmal Graffiti gab: ‚Tötet alle Juden‘.“

Ständig ist Krieg

Ich frage die beiden, warum auch bei diesen Wahlen die Wirtschaft, die horrenden Mietpreise, die ständigen Preissteigerungen keine Rolle spielen. Viele Leute seien verschuldet, nähmen Hypotheken auf, erzählt Mark-Reich.

 Die Leute sind mit dem aktuellen Krieg, dem letzten Krieg und dem Krieg beschäftigt, der demnächst kommen könnte Yaron Dekel

Das aber sei kein Thema, „weil wir vor allem mit der Sicherheitslage beschäftigt sind“, sagt Dekel. „Ständig ist Krieg. Die Leute sind mit dem aktuellen Krieg, dem letzten Krieg und dem Krieg beschäftigt, der demnächst kommen könnte. Während des Kriegs mit Iran ist nicht weit von hier eine ballistische Rakete eingeschlagen. Wenn die Sirene losgeht, rufe ich meine Tochter, meine Ex-Frau und meine Mutter an, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Man lebt hier in ständiger Angst, und deswegen erscheinen alle anderen Probleme als vergleichsweise unwichtig. Deswegen sind wir 1977 auch zur Armee gegangen, obwohl wir Punks waren.“

Mark-Reich ergänzt, die jüdische Bevölkerung sei damals deutlich kleiner, die Erinnerungen an den Holocaust noch lebendiger gewesen. Häufig habe er Menschen mit tätowierten Nummern getroffen.

Eine vermutlich illegale Geste

Dekel diente in einer Einheit, die Publikationen und Karten druckte. Nachts nutzte er den Kopierer, um ihr Punk-Fanzine zu vervielfältigen. Sie verschickten es gratis an bekannte Musikjournalisten und den Künstler Michael Rorberger, der 1977 mit den Sex Pistols auf der Themse unterwegs war, als die Band gegen die Feierlichkeiten zum Silver Jubilee der Queen aufspielte. Die Auflage umfasste 69 Stück. Warum 69? „Weil uns die Zahl gut gefiel“, sagt Dekel. „Wenn die Armee mich erwischt hätte, wäre ich mindestens drei Monate eingefahren.“

Als Dekel und Mark-Reich eingezogen wurden, war die Lage ruhig. Noch während ihrer Armeezeit schloss Israel mit Ägypten Frieden. Doch dann begann der Krieg mit dem Libanon. „Es war gefährlich im Libanon, wir wurden oft beschossen und fuhren deswegen immer sehr schnell“, erinnert sich Mark-Reich. „Überall, wo wir hinkamen, hieß es: Seid vorsichtig, hier ist vor zwei Wochen eine Bombe hochgegangen. Wir hatten ständig Angst.“

1985 erschien das erste Album von Killer Halohetet. Wegen des „skandalösen“ Covers verkauften die meisten Läden es nicht Foto: Archiiv

Dekel erinnert Mark-Reich daran, dass dieser zwei Lieder darüber geschrieben hat. „Kind des Kriegs“ wurde veröffentlicht, „Libanon“ aber kam niemals heraus. Mark-Reich erzählt, dass es ein Video davon gibt, das im Übungsraum mitgeschnitten wurde. „Am Ende kann man sehen, wie ich mir eine israelische Fahne um den Hals lege und mich damit aufhänge. Ich vermute, dass diese Geste illegal ist. Deswegen haben wir das Video nie geteilt.“

„Hält heute noch“, sagt Mark-Reich

Davon abgesehen waren Killer Halohetet keine politische Band, auch wenn das erste Lied, das sie nach ihrem Armeedienst 1981 aufnahmen, eine Satire auf Populismus und Korruption ist: „Ich will Ministerpräsident werden.“ Die beiden Männer können sich nicht daran erinnern, ob sie 50 oder 100 Kopien davon pressen ließen. Auf 12inch, Albumformat. Sie hatten kein Geld für Cover, also drehten sie die Cover anderer Bands auf links. Im Copyshop kopierten sie ihr Coverdesign. Klebstoff war ihnen zu teuer. Dekels Mutter schlug vor, sie sollten Kleister aus Mehl und Wasser kochen. Damit klebten sie ihre Cover-Art auf die umgedrehten Hüllen. „Hält heute noch“, sagt Mark-Reich, als mir Dekel die Platte zeigt.

Die beiden arbeiteten die ganze Nacht, dann stiegen sie in den Bus, um die Platten bei verschiedenen Radiostationen abzugeben. Als sie mit dem Bus nach Hause fuhren, hörten sie ihren Song im Radio, es war kurz vor der Wahl, dem Radio-DJ schien „Ich will Ministerpräsident werden“ gefallen zu haben. Sie rannten zum Busfahrer, er solle lauter machen. Der hasste das Lied und wechselte den Sender. Während sie mit dem Mann stritten, spielte auch der andere Sender den Song. „Wir waren extrem aufgeregt und dachten, wir hätten es geschafft“, sagt Dekel. „Hatten aber vergessen, dass wir eine Punkband waren.“

„Ich will Ministerpräsident werden“ gilt heute als Klassiker. Vor der Wahl von 2009 fragte die Partei, die sich für die Legalisierung von Marihuana einsetzte, ob sie ihn benutzen dürften. Killer Halohetet sagten Ja, passten den Text ans Parteiprogramm an und traten mit dem Vorsitzenden in einem Wahlwerbespot auf. „Hat anscheinend nicht geholfen“, kommentiert Mark-Reich. „Sie haben bei dieser Wahl weniger Stimmen bekommen als je zuvor.“

Vieles haben sie in Israel zum ersten Mal gemacht

Berühmt wurden Killer Halohetet nie. Doch immer wieder erzählt ihnen jemand, nach einem ihrer Konzerte selbst eine Band gegründet zu haben. Ihre vor Kurzem verstorbene Bandkollegin Monica Sex war die erste Frau in Israel, die in einer Band Bass spielte – was eine andere Band später dazu animierte, sich nach ihr zu nennen.

Monica Levy alias Monica Sex spielte einige Jahre Bass bei Killer Halohetet Foto: Privat

Vieles haben sie zum ersten Mal gemacht. Zum Beispiel 1981, beim ersten Punkkonzert Israels in Tel Aviv zu spielen. Auf dem Programm standen außer ihnen der „Schreckliche Schulz“ und Rami Fortis, der später ein Star wurde. Weil es die erste Punk-Show in Israel war, kamen mehr Leute, als ins Kino Dan passten, es kam zu Tumulten vor der Tür. Drinnen waren alle Musikjournalisten des Landes versammelt. Die Gäste kannten Punk nur aus der Zeitung und warfen Tomaten, brennende Zigaretten und was ihnen sonst noch einfiel, auf die Bühne. Der Drummer von Killer hatte eine Decke in seine Bassdrum gestopft, die prompt zu brennen begann.

Einer der Gitarristen der Band hatte im Libanon ein Bein verloren, er war auf eine Mine getreten. „Weil die Leute mit Zigaretten warfen, sprang er mit seinem verbliebenen Bein drauf, um sie auszudrücken, während er weiterspielte“, sagt Mark-Reich. Weil er dabei auf seiner Prothese stehen musste, sei das nicht so einfach gewesen.

Es gebe zu diesem Thema noch eine andere Geschichte. „Als wir mal ins Studio fuhren, um dort aufzunehmen, kam der Tontechniker zum Auto, um uns zu helfen, die Instrumente hochzutragen. Als wir den Kofferraum aufmachten, wurde der Techniker blass. Er dachte, die verrückten Punks transportieren eine Leiche.“ Obenauf lag die Beinprothese, mit einem Turnschuh dran.