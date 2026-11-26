Ein Faschist zitiert immer gerne einen anderen Faschisten. So auch Călin Georgescu, ehemaliger ultrarechter Präsidentschaftskandidat in Rumänien, als er zu Beginn der Woche aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. In einer wirren Ansprache vor seinen Unterstützern – die in den letzten 55 Tagen täglich vor dem Bukarester Polizeigefängnis für seine Freilassung demonstriert hatten – erklärte Georgescu: „Ich war nicht im Arrest, hinter mir wurde nur eine Tür geschlossen, wie dies der unvergleichbare Petre Ţuţea gesagt hatte. Ich wurde als freier Mensch geboren und bleibe ein freier Mensch.“

Ţuţea, auf den sich Georgescu bezog, war ein rumänischer Faschist, der in kommunistischer Zeit im Gefängnis saß. Nach dem Umsturz von 1989 fanden seine rechtsradikalen Ansichten Einlass in den antikommunistischen Diskurs ultrakonservativer Parteien und Intellektueller.

Georgescu trat 2024 mit einer ultrarechten Politik zu den rumänischen Präsidentschaftswahlen an und gewann in der ersten Runde. Das Verfassungsgericht annullierte sie jedoch, als bereits die Stichwahl begonnen hatte. Zur Begründung hieß es, Georgescu habe sich unlauterer Wahlkampfmethoden bedient und sei im digitalen Bereich von einer fremden Macht unterstützt worden. Für die Wahl 2025 durfte er nicht mehr antreten.

Gegen Călin Georgescu laufen derzeit mehrere Ermittlungsverfahren. Zuletzt wurde ihm vorgeworfen, einen Unternehmer um 1,1 Millionen Euro betrogen zu haben. Im September erfolgte seine Festnahme und von der Behörde für organisierte Kriminalität und Terrorismus wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet. Außerdem wurden den Medien gezielt belastende Auszüge aus den Ermittlungsakten zugespielt. So sollten wohl auch die Anhänger Georgescus von dessen Schuld überzeugt werden.

Georgescu befindet sich nun mit Fußfessel im Hausarrest; das Berufungsgericht bestätigte die Entscheidung am Mittwoch. Gegen ihn laufen weitere Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, der Verherrlichung des mit den Nazis kollaborierenden Kriegsverbrechers Ion Antonescu und der Verbreitung von Propaganda aus dem ideologischen Arsenal der Eisernen Garde, einer rumänischen Faschistenorganisation aus der Zwischenkriegszeit. Georgescu selber weist sämtliche Beschuldigungen zurück und bezeichnet sich als Opfer einer politischen Justiz.

Über die Wahl 2024 wird weiter gezankt

Ein umfassender Bericht seitens der zuständigen rumänischen Behörden zu der Annullierung der Wahl 2024 liegt tatsächlich bis heute nicht vor. Am Tag der Entlassung Georgescus aus der Untersuchungshaft stellte die rechtsradikale Partei AUR (Allianz für die Verteidigung der Rumänen) einen eigenen, 436 Seiten umfassenden Bericht zu den Vorgängen bei der Wahl vor. Darin werden den Behörden „Machtusurpation“ und Missachtung der Gesetze vorgeworfen sowie die Europäische Kommission der Einmischung in die Wahl bezichtigt.

In einem am Dienstag veröffentlichten Kommuniqué erklärte wiederum die Präsidialkanzlei, der AUR-Bericht enthalte keine neuen Erkenntnisse. Der Annullierungsbeschluss des Verfassungsgerichts habe sich zum Teil auf Indizien gestützt, heißt es weiter, die sich nachträglich als zutreffend erwiesen haben.

Die AUR will sich weiterhin für die Anerkennung Georgescus als „Wahlsieger“ der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen einsetzen. Die Partei hatte am 14. November 2026 über 10.000 Menschen mobilisiert, die in der rumänischen Hauptstadt die Freilassung des damals noch Inhaftierten forderten. Parallel dazu hatte die AUR eine internationale Konferenz mit Vertretern konservativer und rechtsradikaler Gruppierungen organisiert. Die deutsche AfD war mit vier Delegierten bei der Konferenz in Bukarest vertreten.