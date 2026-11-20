Es nieselt und weht an diesem internationalen Streiktag der Jugend in Paris. Es sind noch 15 Minuten bis zum angekündigten Streikbeginn. Auf der Avenue de L’Observatoire haben sich schon an die 60 Demonstrierende versammelt. Die Musik der Streikenden ist von Weitem zu hören. Unter ihnen ist Lucie Clamens. Mit vier Weiteren ist sie Bundessekretärin und Sprecherin der Gewerkschaft Solidaires Étudiant·e·s. Seit fünf Jahren ist sie dort Mitglied.

Die 24-Jährige ist drei Stunden mit dem Zug nach Paris gefahren. Eigentlich studiert sie in Grénoble. Dort streikt die Jugend heute auch, aber in Paris erfährt die Bewegung am meisten Sichtbarkeit. Clamens spricht laut und schnell, und klingt dabei so, als hätte sie ihre Sätze schon oft wiederholt. Eine Kapuze schützt sie vor dem Nieselregen.

Wie in vielen anderen Städten, demonstrieren die Menschen auch in Paris gegen die zunehmende Militarisierung. „In Frankreich ist es ein Novum, dass dafür so viele Menschen auf die Straße gehen“, sagt Clamens. Trotzdem gibt es seit Jahren zahlreiche Demonstrationen in Frankreich gegen den Gaza-Krieg. Auch heute sind Palästina-Flaggen auf dem Streik zu sehen. Statt in die Militarisierung, solle die Regierung mehr Geld in Bildung und andere soziale Bereiche stecken, fordern die Streikenden.

„Es ist nicht einfach mit dem Regen. Ich hoffe, es kommen noch mehr Personen. Aber ich freue mich, dass heute Morgen schon so viele Streikende in Milan auf den Straßen waren“, sagt Clamens. Das europäische Bündnis Youth Strike berichtet auf Instagram von 100.000 Demonstrierenden in der italienischen Stadt.

Reni Kranzer hält einen Banner aus Stoff in die Luft, auf dem auf französisch steht: „Lycée Turgot kämpft. Paris 3“. Der 60-Jährige unterrichtet seit acht Jahren an dem gennanten Gymnasium. „Ich war bei allen Schulprotesten dabei, ohne Ausnahme.“ Natürlich auch heute, sagt er in Bezug auf die internationale Dimension des heutigen Streiks. „Ich bin Kommunist, Trotzkist und also von Grund auf Internationalist.“

Sie können ja Kuchen essen

Gewerkschaftlerin Clamens hat ihre Fahne im Rucksack verstaut, um besser laufen zu können. Sie löst aber gelegentlich ihre Ka­me­ra­d:in­nen vom Fahneschwingen ab. Auf schwarzem Hintergrund steht ‚Solidaires Étudiant·e·s‘. Dahinter schieben zwei Schülerinnen einer Pariser Kunstschule eine circa zwei Meter hohe Pappfigur auf Einkaufswagen durch die Straße: Marie Antoinette hält in ihren Armen den Kopf von Marine Le Penne. Auf den Rücken ihres Kleides steht der Satz geschrieben, den Antoinette wohl heute auf dem Streik gesagt hätte: „Sie haben kein Brot? Sie können ja Kuchen essen!“

Es weht so stark, dass der Regenschirm droht, wegzufliegen. Der Streikumzug endet vor einem Campus der Université Sorbonne im 5. Arrondissement. Der starke Wind hat nachgelassen, der Himmel lockert auf. Ab 15:30 Uhr erklärt die Polizei den Streik für beendet. An die 30 Demonstrierende bleiben auf der Straße sitzen oder stehen und strecken drei Finger in die Luft: ein Symbol des Widerstands aus der Buchreihe Tribute von Panem. Sie rufen „ACAB“, das englische Akronym für „Alle Po­li­zis­t:in­nen sind Bastarde“. Nach einer Stunde löst die Polizei den Streik final auf und drängt die letzten Streikenden gewaltlos von der Straße.

Laut Polizei waren 800 Teilnehmende angemeldet. Solidaires Étudiant·e·s geht in der Spitze von 5.000 Demonstrierenden aus. Die ersten Autos fahren wieder. Auch Clamens fährt wieder zurück nach Grénoble. Die Proteste gehen am nächsten Tag weiter. So wie es das Schild eines Demonstranten ankündigt, auf dem steht: „Bis Samstag!“ Ein baldiges Ende ist nicht in Sicht.