„Die Welt brennt“, schreibt die Gewerkschaft Solidaires Étudiant·e·s in einem Instagram-Beitrag vom 15. November. Gemeinsam mit einem großen Bündnis ruft die studentische Gewerkschaft für Freitag erneut zu Schüler*innen- und Studierendenprotesten in Frankreich auf und fordert Bildung ohne Militarismus, öffentliche Investitionen in den Bildungs- und Gesundheitssektor, bezahlbaren Wohnraum und Klimagerechtigkeit. Der Instagram-Beitrag ist hinterlegt mit dem Lied: „No war, but class war“ von JJ Demon.

In Frankreich waren im September Schü­le­r*in­nen für bessere Bildung auf die Straßen gegangen. Ihnen schlossen sich Studierende an, und schließlich schwappten die Proteste auch auf andere europäische Staaten über.

Seitdem brechen die Proteste in Frankreich nicht ab. Am Dienstag erlebte das Land einen weiteren landesweiten Protest- und Streiktag, an dem Hunderttausende für höhere Gehälter und bessere Bildungsbedingungen auf die Straßen gingen. Nach Angaben der Gewerkschaft CGT (Confédération Générale du Travail) nahm eine halbe Million Menschen an den Protesten teil, 175.000 davon in Paris. Das Innenministerium zählte seinerseits 146.000 De­mons­tran­t*in­nen in ganz Frankreich, die Pariser Polizeipräfektur gab die Teilnehmerzahl in der Hauptstadt mit 28.000 an. Die französische Regierung will mit einem harten Sparkurs das Haushaltsdefizit wieder in den Griff bekommen.

Für Freitag haben das europäische Bündnis Youth Strike aus den drei studentischen Gewerkschaften L’Union Étudiante, Solidaires Étudiant·e·s und Mouvement National Lycéenne sowie der Organisation Young Struggle zu Protesten in mindestens 16 französischen Städten aufgerufen. Für Paris geht das Mouvement National Lycéenne von 10.000 Protestierenden aus. Sie hofft außerdem, dass die Proteste auch über das Wochenende hinaus aufrechterhalten werden.

Auch einer der einflussreichsten französischen Gewerkschaftsbünde ruft zum Streik auf. Die CGT fordert sogar zu einem neuntägigen Streik auf, beginnend mit dem 20. November, der gleichzeitig Internationaler Tag der Kinderrechte ist. Die CGT fordert von der Regierung, den Arbeitgeberverbänden und den Fraktionen im Parlament, auf die sozialen Forderungen einzugehen.

Den Streikaufruf unterzeichneten an die 20 weitere Organisationen, darunter Guerre à la Guerre, La Jeunesse Communiste, Zora France. In Paris startet der Streik am Freitag, den 20. November, um 14 Uhr auf der Avenue de l’Observatoire an der Haltestelle Port Royal. Nicht nur in Paris, auch in Lyon, Rennes, Grenobles, Marseille, Montpellier, Toulouse und Pontivy wird zum Streik aufgerufen. Die französische Zeitung Le Monde berichtet, dass die internationalen Vertreter der Organisationen hoffen, im Rahmen der gemeinsamen Mobilisierung, die in ihrem Ausmaß beispiellos ist, „Millionen“ Menschen auf die Straße zu bringen.

Nicht alle können sich an den Demonstrationen beteiligen. Von einer Schule im Banlieue 93, nicht weit von dort, wo die Proteste ihren Ausgang genommen hatten, berichtet ein Lehrer, seine Schü­le­r*in­nen könnten nicht teilnehmen, weil sie keine Papiere haben.