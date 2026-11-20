Hunderttausende dürften es werden, die am Freitag in ganz Italien auf die Straße gehen. Denn da sind einerseits die Schü­le­r*in­nen und Student*innen, die sich am internationalen Protesttag beteiligen werden. Andererseits ist da aber auch Italiens größter Gewerkschaftsbund CGIL, der ebenfalls für den 20. November zum Generalstreik aufgerufen hat – mit Bedacht am selben Tag, an dem auch die „studenti“ aus Schulen und Universitäten mobilisieren.

Alleine die CGIL kündigt Demonstrationen in 100 Städten des Landes an; auf vielen von ihnen werden auch die Blöcke aus Schulen und Universitäten zu sehen sein. Denn was die Agenda betrifft, sind sich die Gewerkschaften und die jungen Leute weitgehend einig. Beide lehnen eine weitere Erhöhung der Rüstungsausgaben ab – nach dem aktuell im Parlament diskutierten Haushaltsentwurf für 2027 sollen in den nächsten beiden Jahren 14 Milliarden Euro zusätzlich in den Wehretat fließen.

Und beide kritisieren die Unterfinanzierung von Schulen und Universitäten scharf. Auch in Italien zerbröseln die Schulgebäude; zudem werden die Leh­re­r*in­nen – die bei den Demos wohl auch in Massen vertreten sein werden – miserabel bezahlt.

In den größeren Städten des Landes – ob Turin, Mailand, Bologna oder Rom – aber planen die „studenti“ auch eigene Demonstrationen unabhängig von der Gewerkschaft. Schon am 16. Oktober waren sie im ganzen Land protestieren gegangen, hatten nach eigenen Angaben etwa 400.000 Kids auf die Straße gebracht. Die Zahl ist womöglich ein wenig hoch gegriffen, doch zum Beispiel durch Turin, Bologna und Rom zogen imposante Demonstrationszüge, bei denen Zehntausende präsent waren.

Regierung verschärft Sicherheitsgesetze

In Mailand etwa werden sie auch an in Flecktarn uniformierten Militärs vorbeiziehen. Nachdem dort Ende Oktober Jugendliche aus den Vorstädten bei Protesten gegen die Teuerung randaliert und Läden geplündert hatten, hatte die Rechtsregierung unter Giorgia Meloni wieder einmal die Sicherheitsgesetze verschärft und auch die Präsenz der Soldaten auf Mailands Straßen verstärkt.

Ausschreitungen sind auch am 20. November nicht auszuschließen. Für das Gros der Medien ebenso wie für die Regierung kämen sie wie gerufen – dann nämlich wäre nur noch von Krawallen die Rede, nicht vom friedlichen Protest Hunderttausender, der für Freitag in Italien zu erwarten ist.