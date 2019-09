Maria Luxemburg, 39, kommt aus Westfalen, wohnt seit sieben Jahren in Berlin und steht seit einem Jahr im ://about blank an der Tür. Davor arbeitete sie zehn Jahre lang bei Zeitungsverlagen, was in ihren Worten „klassische Büroarbeit am Computer mit viel sitzen“ bedeutete. Das war auch der Grund für Marias Karrierewechsel. Den Club kannte sie schon als Gast. Sie wurde gefragt, ob sie nicht als Türsteherin anfangen wolle, da das Team explizit weibliche Türsteherinnen gesucht hat.

Maja Malenko, 27, zog vor sieben Jahren aus ihrer Heimatstadt Wien nach Berlin. Nach dem Umzug in die Partymetropole hat sie viel gefeiert – und dabei war das ://about blank der einzige Club, in dem sie sich auch um 9 Uhr morgens auf der Tanzfläche wohlgefühlt hat. „Das lag vor allem daran, dass da Frauen an der Tür gestanden haben“, sagt Maja. Sie ist seit zwei Jahren Teil des Türteams im Club. Davor arbeitete sie drei Jahre lang als einzige Frau in einer Sicherheitsfirma mit 30 Männern.

Leo Sommer, 31, wohnt seit zehn Jahren in der Hauptstadt – fünf davon arbeitet sie an der Tür des „blank“. Das aber nur nebenbei, unter der Woche ist die gelernte Krankenpflegerin und Rettungsassistentin im Rettungsdienst beschäftigt. Für Leo ist Türarbeit ein schöner Ausgleich zum Hauptjob.