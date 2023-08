Ideen gegen die Klimakrise : Urlaubsbonus für Nachhaltigkeit

Fördern statt fordern, meint unser Autor. Warum nicht Belohnungen für alle, die sich nachhaltig verhalten? Finanzierbar wäre das auch.

Wir plaudern über den Urlaub. Wie war es auf der Berghütte? Wer traut sich noch nach Bali, wenn die Hitze auch zu uns kommt? Dann sagt die Bekannte: „Wir nehmen ja den Nachtzug nach Italien. Eigentlich müssten wir für diese Reisestrecke zwei Urlaubstage extra bekommen.“

Tolle Idee: Wer nachweisen kann, dass er nachhaltig in die Ferien fährt, bekommt die Reisezeit als zusätzliche Urlaubstage geschenkt. Das wäre doch was: Wer zwei Wochen Bali oder Ballermann gegen Baden in Baden-Baden eintauscht, kann dafür eine Woche länger kurlauben. Dafür brächte es nur ein „Urlaubsplanungs-Nachhaltigkeits-Förderungs-Gesetz“ (UNFG). So erreichen wir vielleicht doch noch die Klimaziele. Und die Regierung kommt sicher aus dem Stimmungstief.

Völlig ungeahnte Freiheiten (hallo, FDP!) würden sich ökologisch wertvoll (huhu, Grüne!) in regionale Ferienökonomie samt Biergarten und Currywurst (zur Sonne, zur Freiheit, SPD!) umsetzen. Je nachhaltiger, desto urlauber: Für die CO 2 -freie und ökosozial wertvolle Radtour von Berlin nach München bekämen RadlerInnen diese Woche und ein paar Radler spendiert. Friedlich vereint wären Deutschlands liebste Hobbys: Urlaub machen, Schnäppchen jagen, sich öko fühlen. Klingt wie das Versprechen beim Start der Ampelkoalition.

Kein Fordern, nur Fördern! Wer sich nachhaltig und verantwortlich verhält, wird belohnt: Wer sein Auto abmeldet, muss beim Bürgeramt nie mehr anstehen. Wer im Winter 20 Prozent seiner Heizung spart, darf sich über eine Saisonkarte für seinen Bundesliga-Verein freuen. Wer auf dem Balkon seinen Strom erntet, darf sich im Kino die besten Plätze aussuchen.

Das ließe sich aufs große Ganze ausweiten: Vernunft und Verantwortung würden endlich belohnt. Wer es schafft, ohne Plastikmüll zu leben, darf eine der streng limitierten modischen Jacken tragen, auf denen „Müllheld*in“ steht. Wer sein Elektro-SUV nur einmal die Woche und defensiv fährt, bekommt gratis ein Deutschlandticket.

Wer freiwillig auf höheres Gehalt und mehr Konsum verzichtet, bekommt ein Bundes-Gering-Verdienst-Kreuz. Wer an einer roten Ampel stoppt, bekommt jedes Mal einen Euro ausgezahlt. Der grüne Nanny-State wäre richtig großzügig. All das nur mit Anreizen, kaum Zwang oder Ordnungsrecht. FDP und Union werden jubeln. Und schließlich: Wer ordentlich Steuern zahlt, bekommt sie mit einem Dankeschön des Finanzministers zur Hälfte wieder zurück.

Alles nicht zu finanzieren? Es gäbe schon Wege: Jeder Bonus braucht einen Malus: Wir könnten den Bali-Reisenden und Viel-Rasern ein paar Wochen Urlaub abziehen. Oder einfach Geld drucken. Die Entscheidung darüber würde ich vertrauensvoll Christian Lindner überlassen. Der bekäme für seinen Urlaub auf Sylt ja auch eine Woche extra frei.