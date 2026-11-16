Frittiertes buntes Gemüse, frischer Salat, darüber knuspriges Hähnchenfleisch, serviert in einem Fladenbrot und getoppt mit Frischkäse und einer Prise Sumach. Jay beißt beherzt in das Objekt der Begierde an einem Tisch in der neu eröffneten Zagros-Filiale im Prenzlauer Berg.

„Schmeckt gut, aber hat sich nicht gelohnt“, resümiert der Schüler. Vier Stunden hat Jay mit seinen beiden Freuden angestanden. Warum diese ganze Warterei? „Damit man mal sagen kann, man hat einen Döner für einen Cent gegessen.“

Ein Döner für nur einen Cent, das ist in Zeiten astronomischer Preise für die Fladentasche für viele ein unwiderstehliches Angebot. Das wissen auch die Be­trei­be­r:in­nen des beliebten Kreuzberger Dönerimbisses Zagros. Dementsprechend erstreckt sich die Schlange vor der neuen Filiale im Prenzlauer Berg am Sonntagnachmittag über mehrere hundert Meter um einen ganzen Häuserblock.

„Ich bin seit 11 Uhr hier“, sagt ein junger Berufsschüler in der Mitte der Schlange. Er sei extra aus Brandenburg gekommen. „Wenn man schon seit zwei Stunden steht, kann man ja nicht einfach abbrechen.“ Erfahren habe er von der Aktion auf Instagram.

1.200 Döner

Trotz der langen Wartezeiten und des großen Hungers wirkt die wartende Menge entspannt. Die anwesenden Po­li­zis­t*in­nen und Ord­ne­r*in­nen müssen nur vereinzelnd die Dönerfreunde abmahnen, nicht den gesamten Fußweg zu blockieren.

Im Laden selbst ackern etwa ein Dutzend Zagros-Mitarbeitende in grünen Shirts und belegen im Akkord Döner. Drei voluminöse Spieße drehen sich gleichzeitig, sie sollen heute leer werden.

 Wenn man schon seit zwei Stunden steht, kann man ja nicht einfach abbrechen

Inhaber Seyed Hossein Hosseini, der zusammen mit seiner Familie Zagros betreibt, eilt durch den Laden, lacht viel und schüttelt Hände. „Wir haben eine halbe Tonne Hähnchen hier, insgesamt haben wir geplant 1.200 Döner rauszugeben“, sagt Hosseini. Es sei bereits die sechste Aktion dieser Art, bislang stets in der Filiale in Kreuzberg. Die nächste könnte schon bald folgen: Eine weitere Filiale, direkt am Ku’damm, wird bereits hergerichtet.

Neben der Qualität des Döners ist die sympathische Art Hosseinis und seiner Familie Teil des Erfolgsrezepts von Zagros. 2018 flüchtete die kurdische Familie aus dem Iran nach Deutschland. 2023 eröffneten sie ihren Imbiss am Görlitzer Park. „Unser Anwalt hat gesagt, ihr müsst unbedingt was machen, um eure Aufenthaltserlaubnis zu bekommen“, erinnert sich Hosseini im Gespräch mit der taz.

Die neue Aufgabe widmete sich die Familie, zu der auch Ehefrau Ashti und Sohn Moghaddam gehört, mit viel Hingabe. Schnell erregte der Laden die Aufmerksamkeit von Food-Influencern. Die Familie schaffte es, den aufkommenden Hype mit eigener Social-Media-Präsenz zu befeuern. Mittlerweile hat der Zagros-Account auf Instagram über 75.000 Fol­lo­wer:­in­nen und veröffentlicht täglich Videos. Vor dem Kreuzberger Stammladen bildet sich mittlerweile zu fast jeder Tageszeit eine Schlange, auch bei dem Normalpreis von 8 Euro für einen Gemüsekebab.

„Die stechen schon raus mit dem Konzept“, sagt eine junge Frau, die extra aus Hohenschönhausen angereist ist. „Das ist familiär, man weiß, dass da gute Menschen dahinterstehen.“