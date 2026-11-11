Housing First ist in Hamburg ein Riesenerfolg. Das zeigt der Abschlussbericht zum Modellprojekt, den die Bürgerschaft nun zur Kenntnis genommen hat. Doch das Modell gerät in einem leergefegten Wohnungsmarkt an seine Grenzen.

Die Zahlen lesen sich fantastisch: 37 obdachlose Menschen hat Hamburgs Modellversuch Housing First in den Jahren 2022 bis 2025 in feste Wohnungen gebracht – 7 mehr als geplant. Bei fast allen haben sich Gesundheitszustand und soziale Teilhabe substanziell verbessert.

Gekostet hat das Ganze nicht mehr als die bisherige „Stufe 3“ der Hamburger Wohnungslosenhilfe, deren Ziel ebenfalls ist, Menschen in stabile Wohnverhältnisse zu bringen. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass bei „Stufe 3“ zunächst der Träger der Maßnahme als Mieter einer Wohnung auftritt. Die wohnungslose Person ist im ersten Jahr deren Un­ter­mie­te­r:in und wird erst danach Haupt­mie­te­r:in der Wohnung.

Unterschiede gibt es auch bei der Klientel: Für „Stufe 3“ kommen auch Menschen infrage, die in städtischen Wohnunterkünften leben. Sie müssen im Vorfeld mehrere Beratungsrunden durchlaufen und werden nur bei günstiger „Wohnprognose“ in das Programm aufgenommen.

Einzige Vorbedingung: Leben auf der Straße

Bei Housing First wird keine solche Vorauswahl getroffen. Im Gegenteil: Teilnehmen kann nur, wer vorher mindestens ein Jahr lang auf der Straße gelebt hat – also gewissermaßen jene Menschen, die vom Wohnen bislang am weitesten entfernt waren. Sie müssen Anspruch auf Sozialleistungen haben, aber ansonsten keine weiteren Bedingungen erfüllen. Sie werden von Anfang an selbst Mieter:innen. Der Träger sorgt dafür, dass die Miete über das Jobcenter kommt, bürgt für etwaige Ausfälle und bietet den Neu-Mieter:innen Betreuung an.

Das hat im Modellversuch so gut geklappt, dass Hamburg als erstes Bundesland Housing First in den Katalog der Regelleistungen nach Sozialgesetzbuch XII aufgenommen hat. Obdachlose Menschen haben damit einen gesetzlichen Anspruch auf Finanzierung – wenn sie einen Platz finden.

Laut Wolfgang Arnhold, Sprecher der Hamburger Sozialbehörde, gibt es derzeit 75 Plätze. Das heißt, dass seine Behörde mit Trägern entsprechende Vereinbarungen getroffen hat – nicht unbedingt, dass diese Plätze auch verfügbar sind. Denn die Träger müssen erst mal Vermieter finden, die an vormals obdachlose Menschen vermieten.

Die Benno-und-Inge Behrens-Stiftung, die schon das Modellprojekt durchgeführt hat, setzt vor allem auf größere private Vermieter – und ist damit ziemlich erfolgreich: Über die Hälfte ihrer Mietverträge hat sie auf diesem Wege vermittelt. Inzwischen hat sie 49 Menschen in 47 Wohnungen untergebracht.

Housing First Housing First wurde in den 1990ern in den USA entwickelt, weil die traditionelle Wohnungslosenhilfe für Menschen mit multiplen Problemen – häufig Sucht plus psychische Erkrankungen – nicht funktionierte. Bei Housing First kommt ohne Bedingungen erst die Wohnung und dann die Unterstützung bei der Problembewältigung, und auch das nur auf Wunsch der Klient:innen. Es gibt diverse deutsche Modellprojekte. In Berlin soll Housing First zum Grundprinzip der Wohnungslosenhilfe werden. Housing-First-Initiativen gibt es in mehreren europäischen Ländern. Aber keines ist so weit wie Finnland: Hier wurde Housing First bereits 2008 auf nationaler Ebene zum Grundprinzip der Obdachlosenarbeit erklärt. Die Wohnungslosenzahlen sinken stetig, Notunterkünfte und Heime wurden nahezu gänzlich abgeschafft. Laut einer Studie spart Finnland mit Housing First 15.000 Euro pro Jahr und Person. Bis 2027 will Finnland die Wohnungslosigkeit ganz überwunden haben. Zuletzt stieg die Zahl der Obdachlosen nach Kürzungen im Sozialbereich wieder an.

Nur 38 von ihnen seien derzeit im Housing-First-Programm, sagt Leiterin Nina Behlau, die anderen kämen inzwischen ohne sozialarbeiterische Betreuung zurecht. Auch sie könnten aber jederzeit wieder Hilfe in Anspruch nehmen.

„Aber wir merken, dass es weniger Fluktuation gibt“, sagt Behlau, „da ist weniger Zug drin.“ Das bestätigt auch David Schmidt-Tazir vom zweiten Housing-First-Träger, der Rautenberg-Gesellschaft: „Wir haben 30 Plätze mit der Sozialbehörde vereinbart, konnten aber bisher nur 17 besetzen, weil wir keine Wohnungen finden.“ Am ehesten gehe bei Genossenschaften etwas.

 In vier Jahren ist es gelungen, 66 Menschen dauerhaft mit Wohnungen zu versorgen. Laut Schätzungen leben in Hamburg 4.000 Menschen auf der Straße

Er hofft für die Zukunft auch auf private Kleinvermieter. „Wir bieten ein echt gutes Paket“, sagt Schmidt-Tazir. „Eine Mietzinsgarantie, ein Budget für Schäden an der Wohnung und eine ständige Ansprechperson für Konfliktsituationen.“

Die Statistik spricht für Housing First: Bei der Rautenberg-Gesellschaft sind in drei Jahren nur zwei Mie­te­r:in­nen wieder ausgezogen, weil sie sich örtlich verändern wollten. Bei der Behrens-Stiftung wurde seit 2022 gar nur ein Mietverhältnis wieder aufgelöst.

Die Grünen-Abgeordnete Kathrin Warnecke, die den Housing-First-Abschlussbericht auf die Tagesordnung der Bürgerschaft gebracht hat, spricht von einer Erfolgsgeschichte, sagt aber auch: „Nun brauchen wir vor allem mehr Wohnungsbauunternehmen, die langzeitobdachlosen Menschen ein sicheres Zuhause bieten, und Organisationen, die sie beim Neustart in einen geregelten Alltag begleiten.“ Sie erinnert an das gemeinsame Ziel von Rot-Grün, das es allerdings nicht in den Koalitionsvertrag geschafft hat: „Wir wollen in Hamburg die Obdachlosigkeit bis 2030 überwinden. Housing First ist dafür ein zentrales Erfolgsmodell.“

In der Sozialbehörde sieht man das auch so. „Wir sind derzeit im Gespräch mit weiteren Trägern“, sagt Sprecher Arnhold. Die müssten allerdings auch um die wenigen verfügbaren Wohnungen konkurrieren.

Damit die Obdachlosigkeit überwunden würde, müsste es zu einem regelrechten Boom von Housing First oder ähnlich erfolgreichen Konzepten kommen. In vier Jahren ist es gelungen, 66 Menschen dauerhaft mit Wohnungen zu versorgen. Laut Schätzungen leben in Hamburg 4.000 Menschen auf der Straße.