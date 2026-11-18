Vor dem Portal 3 des Humboldt Forums hat sich schon eine kleine Menschenmenge gesammelt, als am Mittwochnachmittag um 15 Uhr verkündet wird, dass man sich nun in den ehemaligen Shop des Forums begeben könne, der sich seit einigen Wintern in den Ort der Wärme verwandelt. Die Menge schiebt sich durch die Drehtür und biegt in den großen warmen Saal ab. Dort wartet ein Kaffee- und Kuchen-Buffet auf sie.

Der Ort der Wärme im Humboldt Forum wurde im Dezember 2022 als Reaktion auf die hohen Energiepreise nach Beginn des Ukrainekriegs eröffnet und verzeichnete in der ersten Saison 10.000 Besuche. Betrieben wird der Ort seitdem jedes Jahr wieder von November bis April von ehrenamtlichen Hel­fe­r:in­nen der Johanniter in Zusammenarbeit mit der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss. Diese stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung und kommen für den Sicherheits- und Putzdienst auf.

„Das spricht sich herum“, sagt einer der Gäste bei der Eröffnung.„Ich komme hier zum einen wegen der netten Atmosphäre hin, aber auch weil man viele Menschen in ähnlicher Situation, aber mit höherem Niveau als sonst wo trifft.“

 Das spricht sich herum Besucher des Ortes der Wärme

Mittlerweile ist der Saal deutlich voller geworden, ein Zeichen einer allgemeinen Entwicklung. Seit der Eröffnung kamen jährlich mehr Besucher:innen. In der letzten Saison waren es 35.000. Jörge Bellin, Leiter der Wohnungslosenhilfe der Johanniter, rechnet diesen Winter gar mit 40.000.

Mehr als Wärme und Essen

Neben einem warmen Ort und einer warmen Mahlzeit erhalten die hilfsbedürftigen auch eine niedrigschwellige Beratung mit dem Fokus auf Wohnungslosigkeit und Suchtproblematiken. Zur Ablenkung können Brettspiele gespielt werden. Wie auch in den letzten Jahren werden kulturelle Angebote für die Hilfebedürftigen durch die Betreiber organisiert, wie Führungen durch die Ausstellungen des Humboldt Forums. Zusätzlich sollen das Bundespolizeiorchester und Clowns der „Roten Nasen“ auftreten, wie Bellin erklärt.

Aus dem Wohnungslosenbericht der Bundesregierung von 2024 geht hervor, dass 6.000 Menschen in Berlin obdachlos sind. „Wir gehen aber mittlerweile von deutlich mehr Menschen aus“, so Bellin. Zusätzlich seinen etwa 50.000 Ber­li­ne­r:in­nen wohnungslos, verfügen also über keinen eigenen, mietvertraglich abgesicherten oder dauerhaften Wohnraum. Konkrete Zahlen könne man aber nicht erheben. „Es kommen aber nicht nur wohnungslose Menschen, sondern auch viele, die von der wachsenden Armut betroffen sind“, erklärt die ehrenamtliche Leitung des Ortes der Wärme, Barbara Fischer.

Deshalb freue man sich über jede Sach- und Geldspende und jedes ehrenamtliche Engagement, sagt Fischer und verweist auf den Tisch mit Kleiderspenden, der in einer Ecke des Raumes steht. Den Ber­li­ne­r:in­nen empfiehlt Bellin, „ein offenes Auge zu haben und nicht an Obdachlosen einfach vorbeizulaufen. Gute Verhaltensleitlinien und Fragen, in Gesprächen mit Obdachlosen, biete die App der Berliner Kältehilfe.