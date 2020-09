Hongkongs bekannter Demokratie-Aktivist: Joshua Wong festgenommen

Wegen der Teilnahme an einem verbotenen Protest und wegen Verstoß gegen das Vermummungsverbot wurde der Aktivist am Donnerstag festgenommen.

BERLIN taz | Der 23-jährige Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong ist am Donnerstag gegen 13 Uhr (Ortszeit) auf einer Polizeiwache der Stadt festgenommen worden. Das erklärte der wohl bekannteste Demokratie-Aktivist der Stadt per Twitter. Sein Anwalt bestätigte dies kurz darauf gegenüber Nachrichtenagenturen.

Demnach wurde Wong auf der Wache im Stadtteil Central die Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration am 5. Oktober vergangenen Jahres vorgeworfen sowie ein Verstoß gegen das Vermummungsverbot.

#BREAKING Joshua is arrested when reporting to Central Police Station at about 1pm today. The arrest is related to participating in an unauthorized assembly on 5Oct last year. He is told to have violated the draconian anti-mask law as well.