taz: Herr Schmitt, stimmt es, dass Weihnachten ursprünglich gar kein christliches Fest war wie etwa Ostern?

Tassilo Schmitt: Ja! In den christlichen Texten der Frühzeit ist von einem Geburtsfest von Jesus überhaupt nicht die Rede. Es ist so, dass man sich in der ganz frühen Christenheit bis in das 3. Jahrhundert hinein um diese Frage kaum gekümmert hat. Umso erstaunlicher ist, dass es mit dem Beginn des 4. Jahrhunderts plötzlich gleich zwei Weihnachtsfeste gibt. Denn die Kirche im Osten feiert das Geburtsfest Jesu Christi am 6. Januar.

taz: Wie wurde Weihnachten damals gefeiert?

Schmitt: Ich vermute, dass es damals schon so etwas wie die Heilige Nacht gegeben hat, aber Genaueres über Weihnachtsfeiern wissen wir erst aus späteren Jahrhunderten, etwa aus der Kirche Santa Maria Maggiore in Rom, in der es als Reliquien Holzfragmente gibt, die von der Krippe Jesu stammen sollen.

Im Interview: Tassilo Schmitt Jahrgang 1971, ist Althistoriker. Er studierte Geschichtswissenschaft und Klassische Philologie in Würzburg und Heidelberg. Seit 2004 lehrt er als ordentlicher Professor für Alte Geschichte an der Universität Bremen.

taz: Wie ist dann die Grunderzählung von der Krippe, Ochs und Esel und den heiligen drei Königen entstanden?

Schmitt: Die einzelnen Elemente kommen aus unterschiedlichen Quellen: Im Lukasevangelium steht, dass die Eltern von Jesus in Betlehem keine Herberge gefunden haben. Daraus wurde später dann der Stall, daneben gibt es aber auch die Vorstellung einer „Geburtsgrotte“. Die Tiere werden in den Evangelien nicht erwähnt. Ihr Ursprung ist eine alttestamentliche Prophezeiung, wonach Ochs und Esel ihren Herrn kennen. Und bei den heiligen drei Königen ist im Matthäusevangelium nur die Rede von Weisen aus dem Osten, die gekommen seien, um den König der Juden zu verehren. Sie haben ihn allerdings erst nach seiner Geburt besucht – nach einer schon antiken Tradition sogar erst an seinem zweiten Geburtstag.

taz: Was sind die ersten Quellen, in denen das Weihnachtsfest erwähnt wird?

Schmitt: Es gibt einen Text des Kirchenvaters Ambrosius aus dem späten 4. Jahrhundert, in dem dieser sich auf eine Predigt des römischen Bischofs Liberius bezieht, die dieser an einem Weihnachtstag gehalten haben soll. In einer merkwürdigen Sammlung von Kalenderdaten aus dem Jahr 354 wird der 25. Dezember als der Geburtstag Christi genannt. Aber zum gleichen Datum wird dort auch der Tag des Invictus, also des Unbesiegten, erwähnt. Und dies wird überall so gedeutet, dass es dabei um Sol Invictus, also die unbesiegbare Sonne, geht. Ich hingegen möchte darauf bestehen, dass dort nur von der Feier des Invictus die Rede ist. Konsequent gilt dann: Es gibt in Rom am 25. Dezember ein Fest des Unbesiegten. Das kann man und hat man gewiss mit der Sonnenwende verbunden, aber eben auch mit dem Weihnachtsfest.

Wissenschaftlicher Vortrag Vortrag „Die Entstehung des Weihnachtsfestes unter Kaiser Konstantin“: Di, 24.11., 19 Uhr, Bremen im Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4-5. Eintritt frei

taz: Und zu welcher These sind Sie bei Ihren Forschungen zu diesem Thema gekommen?

Schmitt: Meine Interpretation ist eine andere: Der zu dieser Zeit herrschende Kaiser Konstantin hat den 25. Dezember als ein Fest seiner Familie eingeführt. An diesem Tag feierte er schon im Jahr 307 n. Chr. seine Hochzeit, mit der er seine Dynastie gründete, die in der Zukunft für die ewige Herrschaft seiner Familie und Roms stehen sollte. Das war für seine Legitimation also ein unheimlich wichtiger Tag. Ich meine, dass die Einführung des Weihnachtsfestes eine etwas später – wohl 312 – erfolgte Verallgemeinerung dieses Festes durch Kaiser Konstantin war, der die Feier seiner Dynastie dadurch überhöhte, dass er sie mit der Geburt Jesu Christi in Verbindung brachte.

taz: Es ist interessant, dass für Sie das Weihnachtsfest ursprünglich ein Familienfest gewesen ist. Genau dazu ist es ja viele Jahrhunderte später auch geworden.

Schmitt: Ja schon! Aber jetzt ist es ein Fest für alle Familien und nicht nur für die eine Kaiserfamilie.