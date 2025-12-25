piwik no script img

WeihnachtenWarum über die Feiertage erhöhte Penisbruch­gefahr besteht

Ein lautes Knacken lässt alle erschrecken, doch der Baum steht noch. Was wirklich „bricht“, hat mit festlicher Stimmung und zu viel Enthusiasmus zu tun.

3-D Aufnahme eines Penis in leuchtenden grünen Farben
Achtung!Erhöhte Penisbruchgefahr rund ums Weihnachtsfest Foto: Zoonar/imago
Felix Zimmermann

Von

Felix Zimmermann

Es begab sich aber zu der Zeit, dass im herrlich kuscheligen Weihnachtszimmer ein deutlich hörbares „Knacken“ ertönte. Alle Anwesenden erbleichten vor Schreck und ergriffen, wer dazu noch in der Lage war, Sofortmaßnahmen am Unfallort. Sie riefen den Notarzt, kramten ein Kühlpack aus dem Tiefkühlfach – herrje, wo war es denn? – und nahmen sich vor, den Erste-Hilfe-Kurs aufzufrischen.

Denn das Knacken kam nicht vom Weihnachtsbaum, der in seinem Ständer umgeknickt war, denn Bäume knicken ja nicht mehr um, seitdem der jüngst verstorbene Klaus Krinner den Super-Christbaumständer entwickelt hat; nein, nein, hier geht es um jenen Weihnachtsständer, der in der heimeligen, durchs Freudenfest zusätzlich euphorisierten Atmosphäre erst aufgerichtet und dann so deutlich mehr beansprucht wurde als sonst, dass er laut knackend zerbrach.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Die Studie

Forscher der Münchener Uniklinik haben sich einfangen lassen von der weihnachtlichen Atmosphäre allüberall: draußen kalt, drinnen kuschelig, goldglänzender Weihnachtsschmuck, Feuerzangenbowle, Mistelzweige, unter denen man sich ungezwungen näher kommt. Von da, dachten sich die Urologen, ist es nicht mehr weit bis zum Penisbruch (Wirklich, die Mistelzweige werden in der Studie erwähnt!).

Und tatsächlich: Penisbrüche kommen an den Weihnachtstagen in Deutschland auffällig öfter vor als an anderen Tagen. Für die Studie haben sie Daten vom Bundesamt für Statistik ausgewertet. Aus einem Wust an Zahlen diese: Es wären in Deutschland seit 2005 43 Prozent mehr Penisbrüche aufgetreten, wenn jeden Tag Weihnachten wäre.

Die Atmo rund ums Fest endet für ihn also oft schmerzhaft. Wilder Sex und außergewöhnliche Stellungen („Reverse Cowgirl“) beanspruchen den Penis über alle Maßen – die Schmerzen müssen entsetzlich sein, Hämatome, Schwellungen. Wenn der Penis „bricht“, dann entstehen Risse in der Gewebeschicht, die die Schwellkörper des Penis umgibt. Man sollte umgehend ins Krankenhaus.
Team Zukunft – der Newsletter zu Klima, Wissen, Utopien

Du liest einen Text aus unserem Zukunfts-Ressort. Wenn Du Lust auf mehr positive Perspektiven hast, abonniere TEAM ZUKUNFT, den konstruktiven Newsletter zu Klima, Wissen, Utopien. Jeden Donnerstag bekommst du von uns eine Mail mit starken Gedanken für dich und den Planeten.

🐾 Melde dich jetzt für den TEAM ZUKUNFT Newsletter an – kostenlos

Was bringt’s?

Die höchste Gefahr eines Penisbruchs droht an Tagen größter Entspannung. Weihnachten ragt heraus, aber auch jeder Sommer und jeder Sonntag weist eine höhere Inzidenz auf. Die Studienmacher widersprechen der Aussage von Elvis Presley et al., dass die Welt wunderbar wäre, wenn jeder Tag wie Weihnachten wäre, und sie schließen in ihrer Zusammenfassung mit der Abwandlung des berühmtesten aller weihnachtlichen Popsongs, „Last Christmas“ von Wham!: „This year, to save us from tears, we will NOT do something special“, zu Deutsch: „Dieses Jahr werden wir es, um uns Tränen zu ersparen, NICHT besonders toll treiben.“ Es ist die Aufforderung an Paare, an denen Penistragende beteiligt sind, dieses Jahr zu Weihnachten weniger wilde Sextechniken anzuwenden, um urologische Kliniken zu entlasten.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #wochentaz #Zukunft #Penis #Weihnachten #Feiertage
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Das Menneken Pis in Brüssel mit Toruisten
Rätsel der Männlichkeit Vom Drang, den Penis zu zeigen
Kolumne Zu verschenken von Katrin Seddig

Warum wollen Männer, dass alle sehen, was sie für ihr bestes Stück halten? Unsere Autorin kommt da nicht mit.

Eine Frau im weißen Kittel arbeitet eine Penis-Prothese
Geschlechtsangleichung in der Praxis Ein Penis nach dem anderen

Sofia Koskeridou ist Epithetikerin. Sie baut Penisse für Menschen, die einen brauchen. Vor allem trans Männer gehören zu ihren Patienten.

Von Leonie Gubela
Kolumne Männer Weißt du, wie groß mein Penis ist?
Kolumne Matthias Lohre und Matthias Lohre

Männer protzen und prahlen? Dagegen weiß ich ein Mittel.

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

6 Kommentare

 / 

  • Ein echter „Rohrkrepierer".

  •

    Pathologisch "Fraktur" ist 'ne Ruptur,



    Egal aber, es ist Tortur,



    Berühmt hat dieses einst gemacht



    Bohlens Malheur in jener Nacht:



    /



    "Beim letzten Stoß hat es knack gemacht"



    Dass Dieter Bohlen mit seiner Ex-Freundin Nadja Abd El Farrag einen Totalschaden im Bett erlitt, ist bereits bekannt. Schließlich hatte der Pop-Produzent selbst in seinem Buch über den Penisbruch berichtet. Jetzt verrät "Naddel"..."



    Bei spiegel.de 2003

  •

    Much all weesen! Junge



    Doch schon - in der gut davor Generation



    Kannte wiewohl kriegsgestählt Unbill schon



    Achteran 🙀 Junge Junge! Stand auf & däh



    Wiewohl kein Herr Sziipsen: Slik auffe Tung!



    Und mal ab politische Präferenzen:



    Nen leichten Linksdrall - Phallus clarus



    Klarer Fall - kein Stuß -



    “Du hast nen Drehschwindel = Frische Luft!“



    Kerle Kerle - Taperte mit der Perle -



    Zum Aachner Weiher: Im Rücken



    NS-1. Mai-AufmarschFeld aufs Wasser blicken!



    Mit Linksdrall 🚶🚶🚶🚶 n gutes Stück



    Heilpraktiker “Büst verrückt - leichter Schlagerl



    “🏥Hilfegardis! Ab dafür!“



    Die Schwester: “Was soll der hier?!



    Kein Joke - Ab in die Stroke!“



    & Däh



    Des nachts & ohne Fremdeinwirkung;)!



    Der 2. links the whole Shit!



    Und nochn 2.👨‍⚖️ bracht es mit!



    Ok Ok - all lang her - immernoch manches -



    Zäh wie Teer •

  • F

    Stelle mir die Redaktionssitzung vor: wer macht das Penisbruchthema? Ob da alle Hände hochgegangen sind?



    Aber gut, wissen wir jetzt auch da Bescheid, eine medizinische Bildungslücke weniger.

  •

    Mal eine wirklich ungewöhnliche Sicht auf Weihnachten :-)

  • KK

    Vielleicht liegt das Problem eher darin, dass insbesondere viele Paare nur noch an Weihnachten Sex haben und dadurch logischerweise das "Training" der beanspruchten Teile vernachlässigt wird?..

meistkommentiert

1
Schwedisches Gesundheitssystem Ersteinschätzung aus der Ferne
2
Alle Konten gekündigt Rote Hilfe droht das finanzielle Aus
3
Macht der Immobilienkonzerne Bei der Wohnungsfrage geht es um Demokratie
4
Neuer Wehrdienst in Deutschland Verweigern will gelernt sein
5
Weihnachten mit der Familie Wenn das Fest zur Tortur wird
6
EU-Regeln für Fluggesellschaften Wer Kondensstreifen verursacht, soll künftig zahlen