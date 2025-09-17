piwik no script img

Hessischer FriedenspreisKolumbianische Wächterin Jani Silva erhält Auszeichnung

Ihr droht der Tod, denn sie kämpft für Öko-Landwirtschaft, gegen Erdölförderung und Raubbau. Am Dienstagabend wird die Klimaaktivistin ausgezeichnet.

Porträt von Jani Silva
Die kolumbianische Umwelt- und Friedensaktivistin Jani Silva ist Trägerin des Hessischen Friedenspreises Foto: dpa
Von Knut Henkel

Jani Silva reist nicht gern. Aber für ihre Vereinigung zur nachhaltigen Entwicklung der Perle Amazoniens (Adispa) tut sie es doch. Die Kleinbauernorganisation von rund 800 Familien ist so etwas wie das Baby der 62-jährigen Kolumbianerin und dafür nimmt sie so einiges in Kauf.

Seit Oktober 2020 sogar das Exil. „Damals musste ich unsere 45 Rinder, die Gänse, Hühner und etliche meiner Bienenstöcke verkaufen. Die Sicherheitslage ließ mir keine andere Wahl“, erklärt die kräftige Frau mit den optimistisch leuchtenden Augen in der Tür ihres des kleinen Hauses in Villa Rosa, einem Stadtteil von Puerto Asís. Das ist die größte Stadt des Verwaltungsbezirks Putomyao.

Mit Gleichgesinnten von Avispa hat Silva eine kleine Farm aufgebaut, sie liegt im rund drei Stunden entfernten Dorf Bayo Cuembí. Die Kleinbauernorganisation bietet mit ihrem ökologischen Konzept eine Alternative zum Ressourcen-Raubbau in der Amazonasregion. Das hat die kolumbianische Regierung im Oktober 2000 gewürdigt und ihr einen kollektiven Landtitel für 22.000 Hektar Regenwald ausgestellt. Für Jani Silva und Avispa ein Wendepunkt: „Davon versprachen wir uns einen sicheren Status, Rechtssicherheit, internationale Anerkennung“, erinnert sich die hartnäckige Frau, die sich früh für gemeinsame kleinbäuerliche Strukturen engagiert hatte.

Als 12-Jährige kam sie mit ihrer Mutter aus Leticia, der bekanntesten Amazonasstadt Kolumbiens, in die Region, die grenzt an Ecuador grenzt und von Regenwald geprägt ist. Hier wird alles auf dem Wasserweg transportiert. Doch aktuell muss Silva in Puerto Asís leben, statt in Bayo Cuembí, dem drei Stunden entfernten Dorf, in dem ihre Farm steht. Und in dem sie eigentlich leben will. Ihr Ehemann Hugo Miramar kümmert sich zurzeit um den Erhalt der Farm, die Jani Silva nur ausnahmsweise und in Begleitung von Personenschützern oder den Freiwilligen der Peace Brigades International (PBI) besuchen kann.

Auf der Todesliste

Denn Jani Silva steht auf der Todesliste von „Los Comandos de la Frontera“. Die paramilitärische Organisation kontrolliert große Teile der kolumbianischen Grenze nach Ecuador und lebt vor allem vom Kokahandel. Gegen den hat sich Jani Silva immer wieder ausgesprochen, obwohl sie früher selbst die lukrativen Koka-Sträucher angebaut hat. „Padre Alcides Jiménez hat mir die Augen geöffnet, mir aufgezeigt, welche Folgen der Kokaanbau für Umwelt und Gesellschaft hat. Deshalb werbe ich seit 18, 19 Jahren für alternative Produkte wie die Bienenzucht und den Kakaoanbau“, erklärt die ruhig auftretende Frau.

Ihr nachhaltiger Anbau im Schatten des Regenwaldes widerspricht den Interessen der Paramilitärs. Außerdem hat Silva immer wieder gegen die Förderung von Erdöl im Regenwald plädiert und Avispa hat mehrere Anzeigen wegen der Kontaminierung von Flussläufen wie dem Río Putumayo gestellt – gegen den chilenisch-britischen Erdölkonzern Amerisur. Der fördert mit einer Konzession in der Region und soll gute Kontakte zu den Paramilitärs haben.

Das könnte ein weiter Grund sein, weshalb Jani Silva ihr Dorf verlassen musste und permanent gefährdet ist, die jedoch nicht locker lässt.

Diese Haltung und diesen Mut würdigte am Dienstag die hessische Landtagspräsidentin Astrid Wallmann, die Silva den hessischen Friedenspreis 2024 verleihen hat. Ein Preis, der helfen könnte, Silva und ihre Arbeit etwas zu schützen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kolumbien #Amazonas #Paramilitärs #Bio-Landwirtschaft #Landwirtschaft
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Der Umweltaktivist Gelimir Guedes

Indigene in Kolumbien

Dialog statt Sanktionen

Eine Brigade der Ticuna-Indigenen kämpft in Kolumbien für den Schutz ihrer Umwelt. Sie stellen sich Eindringlingen mit Worten statt Waffen entgegen.
Von Esteban Tavera
Eine Frau steht vor einem Rega, auf dem ein Foto ihrer Tochter steht

Kolumbiens Verschwundene

Medellíns Schuttberg

In Kolumbien suchen Frauen seit mehr als zwanzig Jahren nach ihren Kindern, die während der Paramilitärherrschaft verschwanden.
Von Katharina Wojczenko
Ein Foto von Miguel Uribe steht auf seinem Platz im Kongress, hinter ihm hängt eine Schärpe in den kolumbianischen Nationalfarben über dem Stuhl

Kolumbianischer Politiker

Miguel Uribe ist gestorben

Vor zwei Monaten wurde er bei einem Wahlkampfauftritt angeschossen. Nun ist der kolumbianische Präsidentschaftskandidat Miguel Uribe verstorben.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Prozess um verprügelte Neonazis

Anwälte fordern Freispruch für Hanna S.

2

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Kein Bock auf Sahra

3

Aufnahme gefährdeter Af­gha­n*in­nen

Dobrindts Tricksereien untergraben den Rechtsstaat

4

Deutsche Bahn

Es ist ein Desaster

5

Soziologin über AfD

„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“

6

Rüstungsgüter für Krieg in Gaza

Staatssekretär wollte Waffenexporte für Israel stoppen