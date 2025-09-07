piwik no script img

taz zahl ich

„Grüner“ StahlWerke unter Druck aus China

Ein chinesisches Unternehmen hat Stahl mit Erdgas und Wasserstoff gefertigt. Das setzt hiesige Hersteller unter Zugzwang.

Eine wasserstoffbasierte Produktionslinie für Stahlkarosserieteile
Der chinesische Staatskonzern HBIS stellt hellgrünen Stahl her, unter anderem für Autoteile Foto: HBIS Group/XinHua/picture alliance
Hannes Koch
Von Hannes Koch

Berlin taz | China beginnt, Stahl nach Europa zu liefern, der mit reduzierten Kohlendioxid-Emissionen hergestellt worden sein soll. Das betreffende chinesische Unternehmen will damit den Importregeln der EU zum Klimaschutz gerecht werden.

Gleichzeitig dürfte das Geschäft deutsche und europäische Stahlhersteller unter Druck setzen, ihren Umbau zur klimaneutralen Produktion nicht zu vernachlässigen.

10.000 Tonnen Stahl möchte das staatliche chinesische Unternehmen HBIS nun nach Italien einführen, berichtete unter anderem der Energie-Informationsdienst Fuel Cell Works.

Den Angaben zufolge wurde das Metall nicht im konventionellen Hochofen-Verfahren mit Kokskohle hergestellt, bei dem große Mengen klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) entstehen. Stattdessen habe HBIS eine Direktreduktionsanlage genutzt, die Erdgas und Wasserstoff verwendet.

Angaben der chinesischen Firma sind nicht eindeutig

Unklar ist den Berichten zufolge allerdings, welches genaue Mischungsverhältnis aus fossilem Erdgas und Wasserstoff die chinesische Firma wählte und wie viele Tonnen CO2 die Produktion des Wasserstoffs verursachte.

Gleichwohl erklärte die chinesische Firma, bei der Fertigung des Stahls sei nur die halbe CO2-Menge im Vergleich zur konventionellen Fertigung angefallen. Dementsprechend werde das Geschäft von den EU-Importregeln begünstigt.

Der Klima-Grenzausgleich der EU (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) funktioniert grundsätzlich so: Für den bei der Fertigung von Stahl im Ausland entstandenen CO2-Ausstoß müssen die Importeure EU-CO2-Zertifikate kaufen.

Damit haben sie im Prinzip dieselben Kohlendioxid-Kosten zu tragen wie die europäischen Stahlproduzenten, die ebenfalls Zertifikate nachweisen müssen.

Erfolg des Klima-Grenzausgleichs der EU?

Stahl mit klimaschädlicher Kohle zu schmelzen, wird dadurch relativ teurer im Verhältnis zur Fertigung mit klimaneutralem, mittels Ökostrom erzeugten „grünen“ Wasserstoff.

Die EU brummt diese Kosten auch den Importeuren auf, damit nicht die künftige einheimische klimaneutrale Fertigung durch billigere fossile Importe verdrängt wird. Augenblicklich müssen sich Importeure nur registrieren lassen. Verpflichtet, Zertifikate nachzuweisen, sind sie ab 2026.

Die hiesige Stahlindustrie geht den Weg des Umbaus zur Klimaneutralität entschlossen weiter

Wirtschaftsvereinigung Stahl

Experten zufolge zeigt sich im HBIS-Geschäft die beabsichtigte Wirkung der Kohlendioxid-Abgabe. „Dass in der EU eine Nachfrage nach emissionsreduziert hergestelltem Stahl entsteht, motiviert natürlich auch ausländische Hersteller, solche Produkte anzubieten“, sagt Tobias Aldenhoff von der Wirtschaftsvereinigung Stahl, der hiesige Hersteller angehören.

Allerdings warnt er auch: „Es besteht die Gefahr, dass Produzenten in Drittstaaten mit unlauteren Mitteln arbeiten und Stahl als,grün’ anbieten, der den Kriterien nicht entspricht.“

China will auch selbst Stahl dekarbonisieren

German Trade & Invest (GTAI), die Wirtschaftsförderung der Bundesregierung, ordnet das Stahlgeschäft in die chinesische Wirtschaftspolitik ein. Das Land baue selbst ein Zertifikatesystem auf, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Seit diesem Jahr falle unter anderem auch die Stahlproduktion darunter.

„Dass China sein Emissionshandelssystem gerade durch diese Bereiche im März 2025 erstmals erweitert hat, dürfte darauf hinweisen, dass CBAM eine gewisse Rolle spielt“, sagt Corinne Abele, die für GTAI in Shanghai den chinesischen Markt beobachtet. „Allerdings verfolgt China auch von CBAM unabhängige nationale Dekarbonisierungsziele.“

Wenn nun emissionsreduzierter Stahl aus China kommt, kann das deutschen und europäischen Stahlerzeugern nicht egal sein. Dass dafür weniger Kohlendioxid-Zertifikate nachzuweisen sind, bedeutet einen zunehmenden Kostenvorteil für klimafreundlichere Produkte.

Dieser Vorteil nimmt zu, weil die Zertifikate immer teurer werden. Das ist ein Baustein der EU-Strategie, den Kohlendioxid-Ausstoß bis 2050 insgesamt gen null zu drücken.

Europäische Stahlwerke unter Druck

Wollen hiesige Hersteller im Vergleich zu den chinesischen Produzenten konkurrenzfähig bleiben, sollten auch sie emissionsreduzierten Stahl anbieten – wofür die EU und die Bundesregierung politische und finanzielle Unterstützung gewähren.

„Die hiesige Stahlindustrie geht den Weg des Umbaus zur Klimaneutralität entschlossen weiter“, betont die Wirtschaftsvereinigung.

Praktisch ruckelt es aber zum Teil. Das Unternehmen ArcelorMittal verzichtete kürzlich auf 1,3 Milliarden Euro Subventionen für den Bau von Direktreduktionsanlagen in Bremen und Eisenhüttenstadt.

Thyssenkrupp fordert, länger als bisher geplant kostenlose Emissionszertifikate zu erhalten. Die Salzgitter AG allerdings treibt die Bauarbeiten für eine Fertigungsstrecke voran, in der sie Stahl mit Erdgas und Wasserstoff herstellen will.

Die teilweisen Probleme haben viel mit der wirtschaftlichen Stagnation und den geringeren Einnahmen der Unternehmen zu tun. Hinzu kommen neuerdings die Zölle von 50 Prozent auf den Import von Stahl in die USA. Auch das kostet Umsatz und Gewinn.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Stahl #China #Stahlindustrie #ThyssenKrupp
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Patriotraktenbatterie, mit einer Darstellung von einer Rakete die den Starter gerade verlässt, in Bundeswehr Flecktarn

Aufrüstung und Klimaschutz

Aufrüsten, aber grün

Gibt es umweltfreundliche Rüstung? Ja, sagen Experten. Klimastandards ließen sich auch auf die Bundeswehr ausweiten. Nur: Die Bundesregierung will das nicht.
Von Jonas Waack
Donald Trump läuft an einem Steinlöwen vorbei.

Zoll-Deal zwischen der EU und den USA

In Sachen Energieproduktion ist China wichtiger als die USA

Kommentar von Jonas Waack
Der Zoll-Deal zwischen der EU und den USA ist unsinnig und gefährlich. Die EU muss unabhängig werden – und, um das zu schaffen, mit China kooperieren.
Eine glühende Bramme wird mit einem Kran aus der Stranggießanlage bei Thyssenkrupp Steel transportiert.

Krise der Industrie

Deutschland stellt viel weniger Stahl her

Die Produktion des Werkstoffs ist im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Die Branche fordert Hilfe der Politik.
Von Eva Kaiser

klimawandel

Gianluca Grimalda vor einem Schiff.

Plädoyer für langsames Reisen

Warum ich ohne Flugzeug nach Papua-Neuguinea reise

Gianluca Grimalda wurde als der Klimaforscher bekannt, der seinen Job verlor, weil er nicht fliegen wollte. Jetzt will er in Ozeanien weiterforschen.
Von Gianluca Grimalda

5.9.2025

Logo klima update°

Fossiles Gas aus der Nordsee

Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Podcast „klima update°“ von Susanne Schwarz und Verena Kern
Behörde winkt Gas-Förderung vor Borkum durch. EU-Kommission billigt das klimaschädliche Mercosur-Abkommen. Klimaklage gegen Zementhersteller Holcim.
Aktivist:innen demonstrieren gegen Gasbohrungen vor Borkum und halten Protestschilder aus einem Zug

Inselprotest gegen Gasförderung

800 wollen kein „Bohrkum“

Sie wollen keine Erdgasförderung in der Nordsee: Laut Fridays for Future protestieren mehrere hundert Menschen gegen Bohrungen in der Nordsee.

5.9.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wir Boomer

Menno, habt Ihr’s gut!

2

Tübinger OB diskutiert mit AfD-Politiker

Die Boris-Palmer-Show

3

Gespräch mit einem Polizisten

„Manchmal wird bewusst unsauber gearbeitet“

4

Umfrage zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Spitzenwert für Rechtsextreme

5

Bully Herbigs aktuelle Winnetou-Parodie

Relativ unlustig

6

Angriff auf den Sozialstaat

Bloß keine Agenda 2030