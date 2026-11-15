Blitzschnell greift Elisabeth Diatta nach ihrer Gegnerin. Die Japanerin Kojima Reisa stemmt sich dagegen, versucht, die Senegalesin aus dem Ring zu drängen. Der Sand wirbelt auf, während die beiden jungen Frauen um jeden Zentimeter ringen, doch Diatta lässt sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Sie löst sich aus dem Griff ihrer Gegnerin, setzt zum Gegenangriff an und schleudert sie mit einem gezielten Hüftwurf zu Boden.

Dann gibt es kein Halten mehr: Diatta reißt die Arme in die Luft, strahlt über das ganze Gesicht, springt vor Freude in die Höhe und lässt sich in den Sand fallen. Sie hat gewonnen. Und mehr noch, die 16-Jährige hat Geschichte geschrieben.

Mit ihrem Sieg im Beachwrestling gegen die Japanerin Kojima Reisa holte Diatta am Sonntag die erste Goldmedaille für das Gastgeberland Senegal bei den Olympischen Jugendspielen 2026. Und das auch noch im Beachwrestling, einer der beliebtesten und traditionsreichsten Sportarten des westafrikanischen Landes.

 Senegalesische Mädchen sollen an sich glauben, denn Ringen ist nicht nur etwas für Männer Elisabeth Diatta

Am Tag nach dem Sieg ist Diattas Stimme heiser. Viel kann sie nicht reden, die Stimme ist komplett weg. Die Anstrengungen der letzten Tage, der Freudentaumel, die körperliche und geistige Hochleistung während der Spiele fordern ihren Tribut. Doch auf ihre Leistung ist sie stolz, presst sie noch hervor.

In die Profi-Ringer-Liga

Diatta hat damit nicht nur sportlich einen historischen Erfolg erzielt. Ihr Sieg verschafft Senegal internationales Sportrenommee und hat zugleich Signalwirkung im eigenen Land. Denn Ringen ist hier weit mehr als nur eine Sportart. Laamb, wie der traditionelle Ringkampf auf Wolof heißt, ist Nationalsport und tief in der senegalesischen Kultur verwurzelt. Ob in offiziellen Arenen oder am Strand, sobald sich eine freie Sandfläche auftut, wird diese oft für Freizeit-Ringen und Übungen verwendet. Wer es bis in die Profiliga schafft, füllt ganze Stadien, wird als Star gefeiert und verdient gutes Geld. Neben Fußball gehört Ringen zu den beliebtesten Sportarten des Landes und war in diesem Jahr zum ersten Mal Teil der olympischen Disziplinen.

Die Tradition rund um den Sport reicht Jahrhunderte zurück. Mündliche Überlieferungen ebenso wie frühe Berichte europäischer Reisender und Missionare belegen, dass Ringkämpfe im Gebiet des heutigen Senegal bereits im 15. Jahrhundert ausgetragen wurden. Doch so tief der Sport in der senegalesischen Gesellschaft verankert ist, so sehr ist er bis heute eine Männerdomäne. Dass die erste Goldmedaille im Ringen nun ausgerechnet von einer jungen Frau gewonnen wurde, macht Diatta zur Vorreiterin – und zum besten Beispiel für die von den Olympischen Jugendspielen angestrebten Ziele: Begeisterung für Sport und gleiche Chancen für Jungen und Mädchen. „Senegalesische Mädchen sollen an sich glauben, denn Ringen ist nicht nur etwas für Männer“, macht Elisabeth Diatta Mut.

Insgesamt zehn Medaillen, davon fünf Mal Gold, kann Senegal verzeichnen und liegt damit auf Platz sechs der Medaillen-Rangliste. Deutschland sahnte insgesamt acht Medaillen ab, drei Mal davon das begehrte Gold, das die 17-jährige Judoka Jolina Reinhold, die 16-jährige Luna Fellinger im Taekwondo und die Handballmänner gewannen. Doch neben der Jagd nach Edelmetall dürften den jungen Athletinnen und Athleten auch die internationale Sportgemeinschaft und die ausgelassene Stimmung auf den Rängen in Erinnerung bleiben, neben kochenden Wettkampftemperaturen von durchschnittlich 36 Grad.

Neben Beachwrestling feierten auch Küstenrudern, Baseball5, Skateboarding und die chinesische Kampfkunst Wushu ihr Debüt im olympischen Programm. Erstmals trat zudem ein Flüchtlingsteam an. Und noch eine Premiere macht die Spiele in Dakar historisch: Zum ersten Mal überhaupt fand eine olympische Veranstaltung auf afrikanischem Boden statt. Dass dies auch das Bild des Kontinents als Gastgeber großer Sportereignisse verändern wird, ist für Kirsty Coventry, Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), völlig außer Frage.

Russland ist wieder da

Auch Russland war bei den Jugendspielen in Dakar zum ersten Mal wieder auf der internationalen Sportbühne vertreten. Möglich macht dies eine 2025 formulierte Leitlinie des IOC, wonach junge Sportlerinnen und Sportler nicht für die Handlungen ihrer Regierungen verantwortlich gemacht werden sollen. Russlands Sportminister Michail Degtjarjow bezeichnete die Spiele bereits als wichtigen Schritt zur vollständigen Rückkehr des russischen Sports. Während Russland im Westen wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine weitgehend isoliert ist, fällt die Wahrnehmung in vielen afrikanischen Ländern deutlich anders aus. Moskau hat seine Präsenz auf dem Kontinent in den vergangenen Jahren politisch, wirtschaftlich und militärisch gezielt ausgebaut – und viel an seinem Image gearbeitet. Einer Umfrage der Ichikowitz Family Foundation zufolge bewerten 83 Prozent der jungen Afrikanerinnen und Afrikaner den Einfluss Russlands in ihrem Land als positiv.

Politisch ging es auch bei der Eröffnungsfeier zu, als Israels Fahnenträger mit lautstarken Buhrufen empfangen wurde, während Palästinas Delegation deutlichen Applaus erhielt. Die Reaktionen spiegeln die Haltung wider, die Senegal im Gazakrieg wiederholt zum Ausdruck gebracht hat. Präsident Bassirou Diomaye Faye verurteilte das israelische Vorgehen deutlich und bezeichnete die Lage in Gaza als humanitäre Katastrophe. Im Land werden zudem zunehmend Forderungen laut, die diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen.

So sehr die Olympischen Jugendspiele für Völkerverständigung, Fairness und das Miteinander über Grenzen hinweg stehen sollen, ganz aus den Stadien verbannen lässt sich die Politik auch in Dakar nicht. Zugleich bieten die Spiele den teilnehmenden Ländern die Gelegenheit, sich jenseits politischer Konflikte in einem anderen Licht zu präsentieren. Für Senegal jedenfalls waren sie ein wichtiger Meilenstein und die Chance, sich international als verlässlicher Gastgeber großer Sportveranstaltungen zu empfehlen. Wo die nächsten Olympischen Jugendspiele stattfinden werden, ist bislang noch offen.