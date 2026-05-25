Graphic Novel „Blutsauger“Eine Horrorkomödie mit Tiefgang

So kann Wien bei Nacht also ausschauen: wie in einem nachkolorierten deutschen Stummfilm der frühen 1920er. Kein Schwarz-Weiß, aber überwiegend Blau- und Grautöne. Die Häuser scheinen aus Lehm geformt zu sein; der Himmel über ihnen ist kaum je zu sehen.

Eng und labyrinthisch die Gassen, in denen niemand unterwegs ist, bis auf Hannah, die, seit sie aus der U-Bahn gestiegen ist, von einem unheimlichen Typen im Vampirkostüm verfolgt wird. Auf Wände, an denen die beiden vorbeikommen, werfen sie lange Schatten. Schließlich die vorläufige Entwarnung: Der Mann wohnt im selben Mietshaus wie Hannah, ist sogar ihr direkter Nachbar.

Vor fünf Monaten ist die junge Frau in den Altbau gezogen, in eine Wohnung, in der zuvor ihre Großmutter gewohnt hat. Hannah fühlt sich hier wohl, aber am Morgen nach ihrer nächtlichen Begegnung klingeln drei Männer an ihrer Tür. Thomas Huber, deren Chef, stellt sich als Vertreter der Hausverwaltung vor, die nach einem Besitzerwechsel neu verpflichtet worden ist.

Foto: Carlsen Verlag Die Graphic Novel André Breinbauer: „Blutsauger“. Carlsen Verlag, Hamburg 2026, 248 Seiten, 28 Euro

Im Haus, erklärt Huber, würden umfangreiche Renovierungsmaßnahmen anstehen, die mit viel Lärm und Schmutz verbunden seien. Ob Hannah nicht lieber ausziehen wolle? Trotz der Abfindung von 3.000 Euro, die sie erhalten würde, lehnt Hannah ab, und die Männer verabschieden sich.

Zweites Werk

„Blutsauger“ ist die zweite Graphic Novel von André Breinbauer, der in Passau geboren wurde und in Wien lebt. In „Medusa und Perseus“, seinem vor vier Jahren vorgelegten Debüt, hat er den titelgebenden Mythos einer feministischen Revision unterzogen. Als Monster erscheint hier eher der kriegerische Held; die Frau mit dem Schlangenhaar, deren Anblick alle versteinern lässt, ist dagegen ein traumatisiertes Opfer patriarchalischer Gewalt.

Ähnlich verfährt Breinbauer in „Blutsauger“: Der Rückgriff auf Dracula und Nosferatu dient ihm dazu, von sehr heutigen Problemen zu erzählen. Der Titel lässt sich auf Hannahs Nachbarn beziehen, trifft vor allem aber auf die Immobilienspekulanten zu, die das Haus erworben haben und, wie sich herausstellt, nicht zimperlich sind, wenn es darum geht, eine renitente Mieterin zu vergraulen.

Dieser sozialkritische Ansatz steht im Zentrum des Comics. Beiläufig gelingt es Breinbauer aber auch, eine weitere Schattenseite des Großstadtlebens anzusprechen: die Einsamkeit. Als im Haus eine ältere Frau stirbt, wird dies nur von deren Ärztin registriert; ansonsten hätte die Tote tagelang unbemerkt in ihrer Wohnung gelegen.

Einsam ist auch Hannah. An dem sympathischen jungen Mann, mit dem sie befreundet ist, hat sie in erotischer Hinsicht offenbar kein Interesse. Stattdessen vertraut sie auf die Partnersuche mittels App und wird von einem ihrer Dates, als sie nicht pünktlich zu einem Treffen auftaucht, sofort übel beschimpft.

Imagination oder Realität

Ob es sich bei dem Nachbarn tatsächlich um einen Vampir handelt oder ob Hannah ein Opfer ihrer überhitzten Einbildungskraft ist, wird mit letzter Sicherheit erst am Ende klar.

Dass Herr Hubers freundliches Gesicht bloß eine Maske ist, die er sich vorübergehend aufgesetzt hat, erkennt man jedoch schon bei dessen erstem Auftritt.

Realistisch gezeichnet wäre der Band nur halb so wirkungsvoll. Mit seinem allenfalls semirealistischen Stil, der vor expressiven Zuspitzungen nicht zurückscheut, versteht Breinbauer sich darauf, zugleich das Komische im Gruseligen und das Gruselige im Komischen präsent zu halten.

„Blutsauger“ ist eine Horrorkomödie mit Tiefgang. In der deutschsprachigen Graphic-Novel-Szene, die sich für Genrestoffe – auch solche, in denen es um mehr als Humor oder Action geht – nur selten erwärmen kann, zählen André Breinbauers Comics zu den unterhaltsamen, erfrischenden Ausnahmen.