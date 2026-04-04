Autorin über Heldinnen der Meere„Es lohnt sich, starrsinniger zu sein“

taz: Kerstin Ehmer, in Ihrem Buch stellen Sie 16 Heldinnen der Meere vor. Gibt es etwas, das diese Frauen eint?

Kerstin Ehmer: Das ist ihr Mut. Die haben einfach gemacht, was sie meinten tun zu müssen. Und das war oft sehr anders als das, was zu ihrer Zeit von ihnen erwartet wurde als Frau. Dabei waren sie mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber darum geht es bei Helden ja gar nicht. Es gibt genügend tragische Geschichten. Das sind auch oft die besseren.

taz: Also erschaffen tragische Biografien die besseren Held:innen?

Ehmer: Schauen wir es uns andersherum einmal an: Es gibt die fantastische US-amerikanische Umweltaktivistin und Meeresforscherin Sylvia Earle. Ihr Leben ist eine Erfolgsgeschichte von Anfang an. Bereits mit 21 Jahren absolviert sie ihren Master, beginnt im Anschluss zu promovieren. Sie heiratet und bekommt Kinder, forscht aber immer weiter. Um dann – zehn Jahre später – eine bahnbrechende Doktorarbeit zu veröffentlichen, die sie zu einer führenden Wissenschaftlerin macht.

Im Interview: Kerstin Ehmer Kerstin Ehmer studierte Theater- und Filmwissenschaften, Amerikanistik und Philosophie in Berlin. Sie schreibt Romane und Sachbücher.

taz: Klingt eher beeindruckend als tragisch.

Ehmer: Genau! Sie macht einfach alles richtig. An dieser Frau gibt es scheinbar keinen Fehler. Und ich glaube, wenn ich jetzt nur diese Geschichten erzählen würde, wäre es ein Buch geworden, das man frustriert aus der Hand legt. Nach dem Motto: Okay, in diesem super elitären und erfolgreichen Club bin ich nicht dabei. Daher reicht mir eine Heldin, deren Leben so ungebrochen immer in Richtung Erfolg geht.

taz: Welche Biografie hat Sie denn besonders berührt?

Ehmer: Die Geschichte von Jeanne de Clisson, einer Adeligen aus dem Spätmittelalter. Sie lebt in der Bretagne und ist in dritter Ehe mit einem Mann verheiratet, den sie wirklich liebt. Tragischerweise kommt dann der französische König dazwischen. Der König ist unzufrieden mit einer verlorenen Schlacht, bei der ihr Mann gekämpft hat. Also will er Jeannes Mann hinrichten lassen. Und Jeanne? Sie versucht ihren Mann zu befreien. Doch sie scheitert, er wird geköpft und Jeanne selbst wird gesucht.

taz: Und dann?

Ehmer: Dann rekrutiert sie hunderte Kämpfer und übt Vergeltung. 15 Jahre lang ist sie dann als Seeräuberin unterwegs, kapert französische Schiffe. In ihren Schlachten war sie wirklich grausam, aber durchaus erfolgreich. Irgendwann stirbt sie erstaunlicherweise eines natürlichen Todes.

taz: Was fasziniert Sie an dieser Frau?

Ehmer: Dass sie beschlossen hat, das Urteil ihres Königs anzufechten. Das ist schon eine hohe Hausnummer – und dann auch noch im Spätmittelalter.

taz: Das ist wirklich sehr lange her.

Ehmer: Und trotzdem können wir von ihrer Geschichte lernen: Dass es sich lohnt, mutiger zu sein – und starrsinniger.

Lesung Heldinnen der Meere, 7. April, 19:30 Uhr, Literaturhaus Hamburg

taz: Wieso haben Sie sich nur Heldinnen angeschaut und die Helden der See mal links liegen gelassen?

Ehmer: Es fehlte einfach noch ein Buch, das ganz unterschiedliche Frauen und ihre Beziehungen zum Meer abbildet. Es gibt diese Verbindung. Sie ist auch manchmal ein bisschen anders als das, was wir von den Geschichten von und über Männer kennen.

taz: Wie unterscheiden sich die Perspektiven?

Ehmer: Das Meer ist bei den Männern oft eine Herausforderung. Mit ihm misst man seine Kräfte, man geht darin unter oder man besiegt es, indem man es ausbeuten kann, nimmt ihm die Reichtümer, die es hat. Bei der Autorin Virginia Woolf tragen drei Romane das Meer bereits im Titel. Sie erschafft das Meer als metaphysischen Raum des Werdens und Vergehens. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Vielleicht ist es aber auch eine Huhn-oder-Ei-Frage: Ob das Meer die Frauen verändert oder sich nur ein ganz bestimmter Typ Frau vom Meer angezogen fühlt und deswegen in meinem Buch gelandet ist.