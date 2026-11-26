Im Gesundheitswesen sind 74,4 Prozent der Beschäftigten Frauen, an der Spitze aber dominieren Männer. Von 95 aufgeführten gesetzlichen Krankenkassen haben nur 18 einen paritätisch besetzten oder allein von einer Frau geführten Vorstand. Das zeigt die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen, die der taz vorliegt. „Geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung beginnt nicht erst im Behandlungszimmer“, sagt die grüne Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonther. Entscheidend sei, wer über Forschung, Versorgung und Ressourcen mitbestimme.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) ist die Spitzenorganisation der niedergelassenen Ärzt*innen. In ihrer 60-köpfigen Ver­tre­te­r*in­nen­ver­samm­lung sitzen nur 13 Frauen. Auch in den Führungspositionen direkt unterhalb des KBV-Vorstands sind nur 2 der 13 Positionen mit Frauen besetzt. Von den 17 Kassenzahnärztlichen Vereinigungen haben nur 4 einen paritätisch besetzten Vorstand, in 6 sitzt gar keine Frau.

Bei den Heilberufekammern sieht es ähnlich aus. Nur 25 der insgesamt 63 Kammern haben Vorstände mit einem Frauenanteil von mindestens 50 Prozent. Darunter sind 5 Landesärztekammern, 4 Landeszahnärztekammern, 9 Landesapothekerkammern und 7 Landespsychotherapeutenkammern. Allerdings fehlen die Angaben zweier Kammern. Die Geschäftsführung der Bundesärzte-, Bundeszahnärzte- und Bundespsychotherapeutenkammer ist sogar rein männlich besetzt. „Damit bestimmen mehrheitlich Männer über die Ausgestaltung unseres Gesundheitswesens“, kritisiert Kappert-Gonther.

„Wer Frauengesundheit ernsthaft stärken will, muss auch Macht teilen“, fordert Kappert-Gonther. Noch immer sei das Gesundheitswesen an männlichen Normkörpern ausgerichtet. „Frauen laufen noch zu oft Gefahr, dass ihre Beschwerden nicht ernst genommen werden und so Fehldiagnosen entstehen.“

Die Ungleichheit im Gesundheitswesen zeigt sich auch in Kliniken und Hochschulen. Nur 31 Prozent der Professuren in den Fächergruppen Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften sind laut Zahlen des Statistischen Bundesamts weiblich besetzt. Und laut Bundesärztekammer waren 2025 bundesweit gerade mal 18 Prozent der leitenden Kran­ken­haus­ärz­t*in­nen Frauen.

Regelungen ohne volle Wirkung

Mehrere Gesetze sollen seit 2019 den Frauenanteil in Führungspositionen stärken. Sie regeln die Geschlechterverteilung in Verwaltungsräten der Krankenkassen und Medizinischen Dienste. Mehrköpfige Vorstände von Krankenkassen müssen seit 2021, die der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen seit 2022 mit mindestens einer Frau und einem Mann besetzt sein.

Eine ähnliche Vorgabe plant die Bundesregierung für die Vorstände der Medizinischen Dienste. Sie räumte ein, dass die bisherigen Regelungen noch nicht ihre volle Wirkung entfalten. Grund seien Übergangsfristen und bereits abgeschlossene Wahlen für sechsjährige Amtszeiten. Weitere Vorgaben würden geprüft, zugleich setze die Regierung auf freiwillige Maßnahmen.

Wie groß die Lücken letztlich sind, bleibt unklar. Die Kassenärztlichen Vereinigungen der einzelnen Bundesländer beispielsweise lieferten keine Daten zu ihren Vorständen und Vertreter*innenversammlungen. Eine kontinuierliche und detaillierte Überprüfung hält die Bundesregierung wegen des Bürokratieaufwands für nicht angemessen. Zwar berichtet sie jährlich über Frauenanteile in Krankenkassenvorständen, weitere Berichtspflichten plant sie aber nicht. Auch mögliche Verstöße gegen Gleichstellungsvorgaben erfasst sie nicht systematisch.

Kappert-Gonther fordert einen jährlichen Bericht über die Repräsentanz von Frauen und kritisiert: „Die Bundesregierung akzeptiert, dass Frauen unterrepräsentiert bleiben, Verstöße nicht geahndet werden und Lücken bestehen bleiben.“