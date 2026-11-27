U nter der Leitung des französischen Ökonomen Gabriel Zucman erschien am vergangenen Wochenende das Pariser „Manifest gegen die internationale Oligarchie“. Es prangert die wachsende Macht einer Handvoll Superreicher als „Massenvernichtungsmittel der Demokratie“ an. Anlässlich der Veröffentlichung trafen sich am Samstag in Paris Kritiker aus aller Welt zu einem internationalen Gipfel.

Bei moralischen Protesten gegen die festgestellten Ungerechtigkeiten soll es nicht bleiben. Es genügt nicht, die Welt verschieden zu interpretieren, es kommt darauf an, sie zu verändern, schrieb bereits Karl Marx in seinen Feuerbach-Thesen. In Paris diskutierten die Teilnehmer deshalb konkrete Initiativen gegen die Konzentration von Reichtum und Macht.

Zu den Unterzeichnern des Manifests gehören neben Zucman und Thomas Piketty die Ökonomin Jayati Ghosh, die Nobelpreisträger Paul Krugman und Joseph Stiglitz, die Feministin Nancy Fraser und die Publizistin Naomi Klein. Zum Gipfel kamen unter anderem auch die Ökonomin Isabella Weber und Marlene Engelhorn, BASF-Gründer-Nachfahrin und Mitbegründerin der Kampagne „Tax me now“. Sie alle bringen unterschiedliche Perspektiven und politische Ansätze für gemeinsames Handeln ein.

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In ihrem 60-seitigen Manifest beschreiben sie zunächst die internationale Oligarchie anhand von Zahlen und Statistiken. Viele davon waren zwar bereits bekannt, schockieren aber dennoch. Nur ein Beispiel: Im Jahr 2026 besitzen 3.428 Milliardäre zusammen 20,1 Billionen US-Dollar. Das entspricht etwa 17 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts. Noch 1987 lag dieser Anteil bei „nur“ 3 Prozent.

Die Oligarchie ist nicht als Zustand, sondern als Prozess zu verstehen. Die bis heute steil ansteigende Kurve vermittelt einen Eindruck von der spiralförmigen Konzentration: Je größer der Reichtum, desto größer der Einfluss. Und je größer die Macht, desto größer wiederum der Reichtum.

Das Manifest ist ein Alarmsignal, das alle angeht. Denn die Reichsten der Welt werden nicht nur immer reicher, sondern auch immer mächtiger. Damit bedrohen sie demokratische Institutionen und Bürgerrechte in beängstigender Weise. In zahlreichen Ländern besitzen Milliardäre eigene Mediengruppen. Deren geballter Einfluss – wenn nicht sogar ihre direkte Einmischung – schränkt die Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt zunehmend ein oder bedroht sie. Medien und Öffentlichkeit können ihre Rolle als Korrektiv oder Gegenmacht immer weniger wahrnehmen.

Auch die Kontrolle über Netzwerke und KI-Unternehmen beschleunigt die Machtkonzentration. Die Oligarchie vermittelt den Eindruck, Investitionen in ihre KI-Wirtschaft seien wichtiger als die Energiewende. Über die gemeinsame Zukunft entscheiden so zunehmend wenige Milliardäre statt demokratisch legitimierter Institutionen.

Neu und besonders alarmierend ist laut den Autoren des Manifests vor allem, dass „zum ersten Mal in der Geschichte dieser extreme Reichtum und seine Macht in einer globalen Dimension auftritt“. Die Bosse multinationaler Konzerne entscheiden über das Schicksal von Millionen Beschäftigten, oft ohne Rücksicht auf Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Umwelt. Zugleich kontrolliert ein kleiner Kreis von Milliardären die Algorithmen großer Netzwerke und KI-Unternehmen – und damit zunehmend auch den Zugang zu Wissen. Dieses Wissen müsste stattdessen als kostenlos verfügbares Allgemeingut der Menschheit anerkannt werden.

 Kleine Steuerreformen hinterlassen bei den Reichen nur oberflächliche Kratzer

In einem Bereich wird die Herrschaft des sich scheinbar von selbst vermehrenden Reichtums zum offensichtlichen Skandal: Mit ihren „Heerscharen von Steueranwälten, Vermögensberatern, Buchhaltern reduzieren die Ultrareichen ihre Steuern auf ein Minimum“. Zugleich versuchen ihre Denkfabriken und Lobbyagenturen, diese Ungerechtigkeit als normal erscheinen zu lassen und Reformen zu verhindern. Außerdem versuchen sie, alle politischen Maßnahmen zu verhindern, die ihre krasse Begünstigung gefährden könnten.

Ein Beispiel dafür ist die jüngste Abstimmung über die kalifornische Proposition 40, eine einmalige Vermögensteuer für Milliardäre. Eine Handvoll Superreicher gab Hunderte Millionen Dollar für eine äußerst aufwendige Kampagne aus. So gelang es ihnen, den anfangs sehr populären Vorschlag so stark zu diskreditieren, dass die Wähler ihn schließlich ablehnten.

Viele ähnliche Beispiele zeigen, wie schwer es im Zeitalter des Kapitalismus der internationalen Oligarchie ist, die Vorherrschaft der Superreichen auch nur mit steuerpolitischen Mitteln zu begrenzen. Und überhaupt: Beweist die Konzentration des Reichtums nicht, dass die reformistischen Versuche, durch Steuern sozial umzuverteilen, in den vergangenen Jahrzehnten gescheitert sind?

Selbst kleine Steuerreformen, die sich durchsetzen lassen, hinterlassen bei den Superreichen nur oberflächliche Kratzer. Sie finden ständig neue Wege, weniger Abgaben zu zahlen als die arbeitende Bevölkerung. Im Kern beruht ihre Macht auf dem konzentrierten Eigentum an Kapital, Patenten sowie privaten Forschungs- und Produktionsunternehmen. Wer daran etwas ändern will, wie Marx und andere, riskiert eine offene Machtprobe mit diesen Superkapitalisten. Damit stehen wir vor dem alten Dilemma der Linken: Umverteilung durch Reformen oder ein revolutionärer Bruch mit dem System der Marktwirtschaft?

Die in Paris versammelten Kritiker der Oligarchie sind sich dessen bewusst: „Wir müssen die Milliardäre besteuern, aber mehr tun, weil wir allein damit nicht unsere Demokratien retten können. Wir müssen auch die Unabhängigkeit der Medien stärken.“ Eine etwas sozialere Steuerpolitik nach Zucmans Vorbild ist das Minimum im Kampf gegen die Oligarchie. Diese weiß jedoch, wie sie sich national begrenzten Angriffen entzieht und von der Konkurrenz zwischen den Staaten profitiert.

Der Kampf gegen eine internationale Oligarchie erfordert eine grenzüberschreitende Strategie. Bis zu einer „Demokratischen Internationale gegen die Oligarchie“, wie sie das Manifest anregt, ist es allerdings noch ein weiter Weg. Der Pariser Gipfel ist ein erster Schritt.