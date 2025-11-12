piwik no script img
  • Startseite
  • Nord

  • Gericht erlaubt Zwangsvollstreckung: Tierleid bleibt Geschäftsgeheimnis

Gericht erlaubt ZwangsvollstreckungTierleid bleibt Geschäftsgeheimnis

Kommentar von

Benno Schirrmeister

Schweinebetäubungsbilder müssen weg: Oldenburgs Oberlandesgericht bewertet Schweine-Unternehmenspersönlichkeitsrecht höher als Meinungsfreiheit.

Zerlegte Schweineteile hängen an Haken im Kühlhaus des Schlachthof Brand-Qualitätsfleisch in Lohne
Legale Aufnahmen beweisen: Den Tieren im Schlachthof Brand könnte es nicht besser gehen Foto: Sina Schuldt/dpa

M anchmal verbreiten negative Gerichtsentscheidungen auf den zweiten Blick Hoffnung. So könnte der jetzt öffentlich gewordene Beschluss des Oberlandesgerichts Oldenburg von Anfang November, der ihnen keinen Aufschub bei der Zwangsvollstreckung einräumt, wirken, als solle er den zwei Tier­rechts­ak­ti­vis­t*in­nen des Vereins Animal Rights Watch (Ariwa) die Luft abdrehen. Und doch …

Aber der Reihe nach: Anna Schubert und Hendrik Haßel waren verbotenerweise heimlich in den Schlachthof des Unternehmens Brand Qualitätsfleisch in Lohne eingedrungen, um dort Kameras anzubringen. Die Videoaufnahmen von der quälerischen CO₂-Betäubung vor der Tötung der Schweine hatten sie dann Ariwa zur Veröffentlichung überlassen. Zu Unrecht, urteilte das Landgericht Oldenburg Mitte Juli.

Es hatte sie also dazu verdonnert, den Film von der Homepage des Vereins entfernen zu lassen. Bei Zuwiderhandlung: Zwangsgeld in astronomischer Höhe. Zwar ist die Berufung noch anhängig. Trotzdem hatte das Schweinetötungsunternehmen die Vollstreckung betreiben wollen. Und den Antrag der Aktivist*innen, sie auszusetzen, hat nun, eine Etage höher, der 13. Zivilsenat des Oberlandesgerichts zurückgewiesen.

Nicht alles ist verboten

Wie gesagt, hört sich an, als hätte sich nichts geändert. Aber in so einen Beschluss fließen immer auch juristische Winke, Bewertungen und Präzisierungen des vorherigen Urteils ein. So hat das Oberlandesgericht nun die Auslegung des Schlachtfabrikbesitzers, nach der „jedwedes Verbreiten und/oder Verbreitenlassen der Videoaufnahmen untersagt“ sei, für falsch erklärt. Das Urteil beziehe sich nur auf das konkrete Video und dessen Publikation.

Auf andere Veröffentlichungen der Bilder gehe es nicht ein. „Konkret bedeutet das, ich muss lediglich darauf hinwirken, dass Ariwa das Video entfernt“, so Schubert zur taz. „Aus der Presse muss ich das Material jedoch nicht zurückholen, und ich darf es auch weiterhin auf unserem Schlachthofprozess-Instagramkanal verwenden.“

Der Wert der Bilder ist hoch: Die CO₂-Betäubung ist in der EU die häufigste Methode, Schweine vor der Tötung ruhigzustellen. Allein in Deutschland werden über 40 Millionen Schweine im Jahr ins Gas geschickt. Obschon aus Tierschutzgründen eingeführt, verursacht es deutliches Tierleid: Das ist wissenschaftlich seit den 1970er-Jahren klar belegt. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium reagieren die Schweine mit Aversion, Atemnot und Fluchtreaktion auf den Anstieg der Kohlendioxidkonzentration. Die Fachliteratur erwähnt durchgängig auch „das Thema Vokalisation“.

Heißt auf Deutsch: Die Tiere quieken panisch um Hilfe. Das wissend hatte der Rat diese Ergebnisse 2009 beim Erlass der EU-Schlachtverordnung beiseitegelassen, „aus wirtschaftlichen Gründen“, aber eben doch festgestellt, es sei „wichtig, diese Diskussion in Zukunft fortzusetzen“. Ein Fall also für die Meinungsbildung.

Nur fehlt der halt das Anschauungsmaterial, zumal von den üblichen Paternosteranlagen, also einem Fahrstuhlsystem, bei dem Schweine in Stahlkoben in eine finstere CO₂-Senke hinabgelassen und dann betäubt wieder zum Ausbluten hochgefahren werden. Der NDR hat nach eigenen Angaben bei sechs Schlachthöfen vergeblich versucht, eine Drehgenehmigung in einer solchen Anlage zu bekommen.

Immerhin: Das Oberlandesgericht Oldenburg erkennt im Bilderverbot einen Eingriff in das Recht auf freie Meinungsäußerung

Noch nicht einmal dem im Frühjahr beendeten, vom Bund initiierten Forschungsprojekt „Tiger“ zu tierschutzgerechter Gasbetäubung, das alle Probleme der CO₂-Betäubung reproduziert hat, war es möglich gewesen, ein solches Todesriesenrad zu beobachten. Bilder davon gab es bislang nur von Ariwa, dank der Aufnahmen von Schubert und Haßel. „Die Industrie versucht recht klar, eine Aufklärung über diese Problematik zu verhindern“, so Haßel.

Immerhin, das ist für den weiteren Verlauf wichtig: Oldenburgs OLG stellt in seinem jetzigen Beschluss fest, dass es sich beim Bilderverbot um einen „Eingriff in das Recht auf freie Meinungsäußerung“ handelt, der Schubert und Haßel daran hindert, durch ihr Videomaterial auf die öffentliche Meinungsbildung einzuwirken.

Raus aus dem Schweineland

Klar, es hält das Interesse des Schlachterfamilienbetriebs hoch, seine „innerbetriebliche Sphäre vor der Öffentlichkeit geheim zu halten“. Und auch bewertet der 13. Zivilsenat den Schutz des Schweineunternehmerpersönlichkeitsrechts höher als das Grundrecht auf Meinungsfreiheit.

Viel Hoffnung auf die Berufung macht diese gar nicht so orthodoxe Gewichtung also nicht. Doch wie sollte das im von der Oldenburger Lokalzeitung NWZ nicht ohne Stolz als „Schweineland Nummer 1“ gerühmten Niedersachsen auch anders sein. Karlsruhe aber liegt in Baden-Württemberg.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Benno Schirrmeister

 Reporter und Redakteur
Jahrgang 1972. Seit 2002 bei taz.nord in Bremen als Fachkraft für Agrar, Oper und Abseitiges tätig. Alexander-Rhomberg-Preis 2002.
Themen #Schweine #Initiative Tierwohl #Schlachter #CO2 #Meinungsfreiheit #Oldenburg
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Ferkel steht im Stroh
Forschung soll Schlachten sanfter machen Der Tod der Schweine und die Wahl des Gases

Forschung soll ermöglichen, aus der quälerischen Schlachtschweine-Betäubung mit Kohlendioxid auszusteigen. Den Ausschlag geben ökonomische Interessen.

Von Benno Schirrmeister
Schweinehälften hängen in einem Schlachthof
Tier­rechtsaktivist*in­nen vor Gericht Videos, die den Appetit verderben
Kommentar von Benno Schirrmeister

Ein Schlachthof bei Oldenburg hat Aktivist*in­nen verklagt, weil sie dokumentiert haben, was vor dem Töten von Schweinen geschieht.

Links fährt ein Käfig mit betäubten Schweinen hoch zur Schlachtstraße. Rechts gleitet einer in die CO2-Senke. Einige der Tiere in ihm sind schon bewusstlos, eines aber steckt seinen Rüssel durch die Stäbe, offenbar um Luft zu holen
Schlachter verklagt Tier­rechtler*innen Atemlos durch den Schacht

In Oldenburg verteidigen sich Tierrechtsaktivist*in­nen gegen Schadenersatzforderungen. Sie hatten Aufnahmen von einer Schweine-Betäubungsanlage gemacht.

Von Benno Schirrmeister
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Wirkungslosigkeit der Mietpreisbremse Warum gibt es keine Strafen für raffgierige Vermieter?
2
Es ging eigentlich nur um einige Bäume Grüne rütteln in Kiel an der Brandmauer
3
Streit um Gedenken zum 9. November „Leute im Publikum haben mich angeschrien“
4
Essay über moralische Bequemlichkeit Auf der richtigen Seite der Geschichte wird es voll
5
Antriebswende Ab wann ein E-Auto klimafreundlicher ist als ein Verbrenner
6
Krise der Klimabewegung Ja, wir haben enttäuscht