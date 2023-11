Gender Pay Gap in der EU : Frauen bekommen 13 Prozent weniger

Für jeden Euro, den ein Mann verdient, erhalten Frauen in der EU 87 Cent. Brüssel verspricht, an der Schließung des Gender Pay Gaps zu arbeiten.

BERLIN afp | In den EU-Mitgliedsstaaten verdienen Frauen nach Berechnungen der Europäischen Kommission im Durchschnitt 13 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Wie die Kommission am Dienstag erklärte, bedeute dies, dass eine Frau im Durchschnitt für einen Euro, den ein Mann verdient, nur 87 Cent erhält. Um diesen Einkommensunterschied ins Bewusstsein zu rücken, gilt in diesem Jahr Mittwoch, der 15. November, als „Equal Pay Day“ – das Datum entspricht dem Tag, von dem an Frauen rechnerisch gesehen zusätzlich arbeiten müssen, um das gleiche Lohnniveau wie Männer zu kommen.

Der „Equal Pay Day“ diene als Erinnerung daran, dass es nötig sei, „weiter an der Schließung des Gender Pay Gaps zu arbeiten“, erklärten die EU-Kommissarinnen für Werte und Gleichberechtigung, Vera Jourova und Helena Dalli. Als Gender Pay Gap wird der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen bei gleicher Tätigkeit bezeichnet. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ sei „einer der Grundpfeiler der EU“, erklärten die Kommissarinnen weiter.

Die 27 EU-Mitgliedsstaaten verabschiedeten im April im EU-Ministerrat eine Richtlinie zur Schließung des Gender Pay Gaps. Mehrere Staaten müssen diese aber noch in nationales Recht umsetzen.