Journalistin über Equal Pay: „Profit auf Kosten von Frauen“

Die „Jeanne d’Arc der Lohnlücke“

So bezeichnet Birte Meier sich selbstironisch in ihrem Buch „Equal Pay Now! Endlich gleiches Gehalt für Frauen und Männer“. Die 1971 geborene Journalistin war lange für das ZDF tätig. Seit 2015 streitet sie mit dem Sender für gleiche Bezahlung für alle Geschlechter. Mittler­weile arbeitet sie für RTL News.

Der Equal Pay Day

Der Equal Pay Day wird als internationaler Aktionstag in über 20 Ländern begangen. Er markiert das Datum, bis zu dem Frauen, statistisch gesehen, ohne Lohn gearbeitet haben – wenn man ihr Einkommen mit dem von Männern vergleicht. Bei seiner Einführung 2008 in Deutschland lag er auf dem 15. April. Je weiter die Lohnlücke sich schließt, desto früher im Kalender findet er statt. In diesem Jahr fällt er auf den 7. März, einen Tag vor dem Internationalen Frauentag.