D iesmal war es schlimmer als sonst. Viel schlimmer. Fast täglich werden Videos auf Tiktok gepostet, auf denen irische Teenager beim sogenannten Joyriding zu sehen sind. Der ziemlich absurde Begriff meint hier gefährliches Fahrverhalten, mit dem Jugendliche die Polizei zunächst provozieren und dann die Verfolgungsjagd filmen. Je riskanter, desto mehr Likes bekommen die Videos. Mitte August sind fünf Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren gestorben, weil sie auf der falschen Seite der Autobahn gefahren sind. Mit Absicht.

Dieses Mal hatten Jugendliche zunächst versucht, in Dubliner Vororten in Autos und Häuser einzubrechen. Sie waren maskiert und gehörten einer Bande namens Lucky Dip an, der es vor allem um Likes geht. Zwei der fünf Jugendlichen zählten zu den zehn gefährlichsten Straftätern auf den Straßen Irlands.

Polizisten in einem Streifenwagen hatten das Auto gegen 2 Uhr morgens zum Anhalten aufgefordert, doch der Fahrer raste davon. Er wusste, dass die Polizeistreife ihn nicht gegen die Fahrtrichtung auf der Autobahn verfolgen durfte.

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Auch für Polizeibeamte gefährlich

John Joe O’Connell, Vizepräsident der Polizeigewerkschaft, sagte, Polizeibeamte müssen befürchten, dass sie bei einer Verfolgungsjagd wegen gefährlichen Fahrens strafrechtlich belangt werden. „Meines Wissens stehen derzeit zehn Polizisten deshalb vor Gericht“, sagte O’Connell.

Und so hatte sich die Polizei, statt die Jugendlichen zu verfolgen, am Ende einer Ausfahrt postiert, um „Stinger“ einzusetzen, die die Autoreifen zum Platzen bringen sollten. Doch der BMW fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter und prallte auf einen Kleinwagen, in dem drei Frauen und ein siebenjähriger Junge saßen. Sie wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Nur eine Stunde vor dem fatalen Unfall wurde ein Streifenwagen, der ein Auto wegen gefährlichen Fahrverhaltens anhalten wollte, gerammt. Eine Woche zuvor fuhren acht junge Männer in einem gestohlenen Fahrzeug in falscher Fahrtrichtung auf der Dubliner Ringautobahn und stießen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Wie durch ein Wunder kam niemand ums Leben. Vor ein paar Jahren gab es bei einem ähnlichen Vorfall drei Tote.

„Performatives Verbrechen“

Die Rücksichtslosigkeit und der Einsatz des eigenen Lebens für ein paar Likes beschäftigen Polizei, Politik und Bevölkerung. Es sei eine Mentalität, die das Leben von Fremden und das eigene Leben als Währung für die Anerkennung eines Online-Publikums ausgebe, wie es ein Journalist formulierte. Die Kriminologin Trina O’Connor bezeichnete das Verhalten der fünf Jugendlichen als „performatives Verbrechen“.

Die Online-Kondolenzlisten mussten gelöscht werden, weil es neben Beileidsbekundungen jede Menge Häme und Wut gab. Alle wissen, dass die sozialen Medien und ihre Algorithmen eine Mitschuld tragen. Tiktok hat die Einladung des parlamentarischen Medienausschusses vorige Woche jedoch abgelehnt und nur erklärt, man „beobachte Inhalte im Zusammenhang mit diesem Vorfall genau“ und werde Videos und Konten entfernen, die gegen die Regeln verstießen.

Der Fall deckt die Grenzen der europäischen Social-Media-Vorschriften auf, die Unternehmen für die durch ihre Produkte verursachten Schäden haftbar machen sollen. Nach einer 2022 verabschiedeten Verordnung der Europäischen Union ist die Nichteinhaltung der Richtlinien, die sich die sozialen Medien selbst auferlegen, ein Verstoß gegen dieses Gesetz.

Bereits kurz nach dem fatalen Unfall wurden neue Videos auf Tiktok gepostet, auf denen irische Jugendliche Autos klauen und vor der Polizei davonrasen.

Bislang wurden in diesem Jahr 62-mal Fahrzeuge erfasst, die auf Autobahnen in falscher Richtung fuhren, gegenüber 47 solchen Vorfällen zwischen Januar und Mitte August 2025. Das Fahren in falscher Richtung auf irischen Autobahnen sei mittlerweile „außer Kontrolle“, warnte die Polizei.