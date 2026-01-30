piwik no script img

Gaza und ÄgyptenGrenze in Rafah soll ab Sonntag öffnen

Nach fast einem Jahr dürfen zumindest Personen dann wieder passieren. Es ist der einzige Übergang nach Gaza, der nicht über Israel führt.

Ein geschlossener Grenzübergang
Soll begrenzt für Personenverkehr wieder geöffnet werden: der Grenzübergang Rafah Foto: Ismael Mohamad/imago

dpa | Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wird israelischen Angaben zufolge diesen Sonntag wieder begrenzt für den Personenverkehr geöffnet. Dies teilten die zuständige israelische Cogat-Behörde sowie die Armee mit.

Die USA hatten auf die Öffnung gedrängt. Sie ist Teil des von Washington vorangetriebenen Gaza-Friedensplans.

Die Ein- und Ausreise aus dem Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah wird in Abstimmung mit Ägypten gestattet, hieß es – nach vorheriger Sicherheitsüberprüfung durch Israel und unter Aufsicht der Mission der Europäischen Union (Eubam Rafah). Es laufe ähnlich dem im Januar 2025 eingeführten Mechanismus ab.

Wichtiger Grenzübergang war fast ein Jahr lang geschlossen

Die Rückkehr in das während des Kriegs gegen die islamistische Hamas großflächig zerstörte Küstengebiet ist den Angaben zufolge nur für Palästinenser möglich, die den Gazastreifen während der Kämpfe verlassen haben. Laut Cogat sind dies insgesamt 42.000 Palästinenser.

Wie viele Menschen künftig jeden Tag in das Gebiet kommen beziehungsweise es verlassen können, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Der seit fast einem Jahr geschlossene Rafah-Grenzübergang gilt als wichtigstes Tor des Gazastreifens zur Welt. Er ist der einzige Grenzübergang des Gazastreifens, der nicht nach Israel führt. Israels Militär kontrolliert die Gaza-Seite des Übergangs. Hilfslieferungen kommen zunächst weiterhin über andere Grenzübergänge in das Gebiet.

