Frontman von 3 Doors Down gestorbenDen Superhit schrieb er als Schüler im Matheunterricht

Brad Arnold, Sänger und Schlagzeuger der US-Rockband 3 Doors Down, ist im Alter von 47 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben.

Brad Arnold
3 Doors Down bei „Rock am Ring" am Nürburgring Foto:

dpa/ap | Brad Arnold, Leadsänger der Rockband 3 Doors Down, ist tot. Er sei „nach seinem mutigen Kampf gegen den Krebs friedlich im Schlaf gestorben, umgeben von seinen Liebsten“, teilte die Band am Samstag mit. Arnold wurde 47 Jahre alt. Vor Monaten hatte er bekannt gegeben, dass bei ihm fortgeschrittener Nierenkrebs diagnostiziert wurde.

Die Band 3 Doors Down wurde 1995 im US-Bundesstaat Mississippi gegründet. Vier Jahre später wurde ihr Hit „Kryptonite“ für einen Grammy nominiert. Den Rocksong mit den melancholischen Gitarrenriffs schrieb Arnold nach Angaben der Band im Alter von 15 Jahren im Mathematikunterricht. Text und Titel spielen auf die Comicfigur Superman an, deren größte Schwäche das fiktive Mineral Kryptonit ist

Das Debütalbum von 3 Doors Down, „The Better Life“, verkaufte sich mehr als sechs Millionen Mal. Eine zweite Grammy-Nominierung folgte 2003 für den Song „When I’m Gone“. Die Band veröffentlichte insgesamt sechs Alben. 2016 erschien das letzte, wie alle bei Universal Music Group, mit dem Titel „Us and the Night“.

