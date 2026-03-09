Frauenstreik in der taz: Heute wird gestreikt!
Am 9. März legen Frauen weltweit ihre bezahlte und unbezahlte Arbeit nieder. So auch in der taz – mit fatalen Folgen: Hier wäre sonst eine Nachricht erschienen.
Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik – Streik
Am 9. März legen Frauen weltweit ihre bezahlte und unbezahlte Arbeit nieder. Die in Deutschland gegründete Initiative Enough! Genug! ruft zum Frauen*Generalstreik auf.
Auch in der taz muss der Rest der Beschäftigten mit weniger Arbeitskraft auskommen: Viele tazzler*innen erschienen statt am Schreibtisch im Streikbüro. Die Wochenkonferenz musste aufgrund eines Demonstrationszugs zeitweise unterbrochen werden.
Einige Nachrichten fallen deswegen aus. Auch hier hätte eine Nachricht erscheinen sollen. Stattdessen wurde daraus: nix.
Unser Mittel gegen Antifeminismus
