Frauenstreik in der tazHeute wird gestreikt!

Am 9. März legen Frauen weltweit ihre bezahlte und unbezahlte Arbeit nieder. So auch in der taz – mit fatalen Folgen: Hier wäre sonst eine Nachricht erschienen.

Rote Treppe neben einer Betonwand mit einem Plakat. Darauf: "Flinta*-Streik! Hier steht am 9. März alles still, wir sind beim Streik!"
FLINTA*-Streik in der taz: „Hier steht am 9. März alles still, wir sind beim Streik!“ Foto: Gereon Asmuth

Am 9. März legen Frauen weltweit ihre bezahlte und unbezahlte Arbeit nieder. Die in Deutschland gegründete Initiative Enough! Genug! ruft zum Frau­en*­Gene­ral­streik auf.

Auch in der taz muss der Rest der Beschäftigten mit weniger Arbeitskraft auskommen: Viele tazz­le­r*in­nen erschienen statt am Schreibtisch im Streikbüro. Die Wochenkonferenz musste aufgrund eines Demonstrationszugs zeitweise unterbrochen werden.

Einige Nachrichten fallen deswegen aus. Auch hier hätte eine Nachricht erscheinen sollen. Stattdessen wurde daraus: nix.

