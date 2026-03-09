Frauen und Männer bei der Landtagswahl: Die grüner wählen
In Baden-Württemberg gab es signifikante Unterschiede bei der Stimmabgabe von Frauen und Männern. Ein Text dazu? Fehlt leider. Es ist Frauenstreik.
Ohne Streik würde hier ein Text stehen.
Aber Sie können sich ja denken, wer eher die Grünen gewählt hat und wer eher die CDU. Und die AfD.
Unser Mittel gegen Antifeminismus
