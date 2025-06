Deutschland sicherte sich am vergangenen Freitag durch ein 4:0 gegen die Niederlande den Gruppensieg in der Nations League und nimmt damit im Oktober am Final Four teil. Vorher aber geht’s für die DFB-Kickerinnen zur EM in der Schweiz, Dienstag ist die Generalprobe gegen Österreich.

Die Stimmung im DFB-Team war schon vor dem Anpfiff in Bremen sichtlich gut, Spielerinnen und Staff hatten beim Training viel zu lachen. In die Partie gegen die Niederländerinnen ging es aber nach „sehr viel Taktik“ auf dem Trainingsplan sehr ernst. „Es ist eigentlich ein Endspiel“, so Bundestrainer Christian Wück.

Die Nations League ist vor Turniersommern ein Balance-Akt: Einerseits geht es um einen Titel, andererseits möchten die Trai­ne­r*in­nen ihre Kader testen. Auf niederländischer Seite fehlten mit Vivianne Miedema, Lineth Beerensteyn sowie im Tor Champions-League-Gewinnerin Daphne van Domselaar drei wichtige Spielerinnen. Auch deswegen hatte die Partie für Bondscoach Andries Jonker Testcharakter für ein Ziel: „Wir wollen und können die EM gewinnen.“

 Dann steht es 4:0 und das Spiel ist gelaufen. Andries Jonker, Trainer Niederlande

Von diesem Anspruch war wenig zu sehen, Jonker äußerte Frust darüber, dass zum dritten Mal bei einem Spiel gegen die DFB-Elf die besprochene Taktik nicht umgesetzt worden sei: „In so einem Spiel muss man mit langen Bällen anfangen und erst wenn der Gegner müde ist, spielt man Tiki-Taka. Man hat gesehen, dass wir es dann plötzlich doch können. Aber dann steht es schon 4:0 und das Spiel ist gelaufen.“

Der Auftritt der DFB-Elf rund um die herausragende Linda Dallmann auf der Zehn war selbstbewusst, die taktische Trainingsarbeit erkennbar, allerdings waren die Niederländerinnen in dieser Partie auch sehr schwach. Klar ist: Jonkers Vertrag wird nach der EM nicht verlängert, mit Arjan Veurink steht als Nachfolger der langjährige Co-Trainer von Englands Nationaltrainerin Sarina Wiegman fest.

Für das DFB-Team geht es Dienstag gegen Österreicherinnen, die im Herbst in die Playoffs müssen, um nicht in die Nations League B abzusteigen. Auf einen weiteren Test verzichtet der DFB aufgrund der hohen Saisonbelastung der Spielerinnen. „Die eine oder andere Position wird beim ersten Spiel bei der EM auch so besetzt sein“, so Wück nach dem Niederlande-Spiel über eine mögliche Startelf.

Vor dem Spiel gegen Österreich gab es noch einen Generationen-Austausch. In Bremen wurden in der Halbzeit zwölf Europameisterinnen der Jahre 1995 und 2005 zum Jubiläum ihrer Erfolge geehrt, darunter Bettina Wiegmann, die 1995 das entscheidende dritte Tor für Deutschland im Finale gegen Schweden machte und Inka Grings und Renate Lingor, die im Finale 2005 gegen Norwegen trafen. Dazu Britta Carlson, Navina Omilade, Sarah Werlein, Conny Pohlers, Anouschka Bernhard, Ariane Hingst, Sonja Fuss, Kerstin Stegemann-Holtherm, Sandra Smisek und Assistenztrainerin Maren Meinert. Sie wurden auf dem Rasen geehrt. Ein Teil von ihnen nahm am Team-Essen der DFB-Elf teil und tauschte sich mit Gwinn, Brand und Co aus.